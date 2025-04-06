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Новости переговоры США и России Тарифы Трампа
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В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины против РФ: идут переговоры по завершению войны

Белый дом объяснил, почему РФ нет среди стран, против которых введены пошлины

США не ввели новые пошлины против России, поскольку сейчас продолжаются переговоры с Москвой по завершению российско-украинской войны.

Об этом в эфире ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса", - сказал Гассетт.

Однако чиновник Белого дома заверил, что отсутствие РФ в списке стран, против которых ввели новые пошлины, "не означает, что к России будут относиться совсем иначе, чем к любой другой стране".

"Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", - добавил американский чиновник.

Читайте также: Трамп о новых пошлинах США: "Пациент будет намного больше и выносливее"

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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Автор: 

переговоры (4929) пошлина (457) россия (95467) США (26564)


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Топ комментарии
+49
В чому тоді проти України 10% мита введені трампоном?
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06.04.2025 18:25
+40
З Україною теж ведуть переговори щодо завершення війни, але ж мита ввели
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06.04.2025 18:26
+36
- Лікарю! Як назвати те, що я свою жінку можу сім разів за ніч?
- Піззьож! (с)
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06.04.2025 18:21
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- Лікарю! Як назвати те, що я свою жінку можу сім разів за ніч?
- Піззьож! (с)
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06.04.2025 18:21 Ответить
Три дні назад вони клялися що причина - відсутність взаємної торгівлі.
Враження що Маша Захарова працює на два МІДа...
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06.04.2025 18:38 Ответить
Взагалі тут спостерігається стовідсоткова кореляція з діями і піздежем з ОП. Таке враження, що Трамп і його республіканська шобла з точністю копіюють усі дії зеленського і зеленої шобли. Тільки замість Великого Будівництва у Трампа Велики Мита. І все це змащують товстим шаром різноманітної брехні - кожен бовдур знайде собі брехню по своєму смаку і схаває її.
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06.04.2025 19:45 Ответить
Блин, мне кажется даже чужую...
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06.04.2025 18:57 Ответить
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06.04.2025 20:23 Ответить
В чому тоді проти України 10% мита введені трампоном?
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06.04.2025 18:25 Ответить
Тому що переговори йдуть із рашкой а Україну поставлять перед фактом.
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06.04.2025 18:50 Ответить
тому що зеленський вже погодився на капітуляцію і передачу надр. Тому для України самі маленькі мита.
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06.04.2025 19:50 Ответить
Гітлера теж довго "ублажали"...
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06.04.2025 18:26 Ответить
З Україною теж ведуть переговори щодо завершення війни, але ж мита ввели
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06.04.2025 18:26 Ответить
бо Україні нічим відповісти
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06.04.2025 20:04 Ответить
Треба бандита поцілувати, коли він наставив на тебе пістолет та примушує віддати гаманець, годинник та телефон…
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06.04.2025 18:26 Ответить
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06.04.2025 18:27 Ответить
Зараз Росія виграє від тарифів Трампа.

Тому що заходи у відповідь з боку Китаю та інших споживачів американського зерна закриють їхні ринки для американських фермерів і відкриють нові можливості для інших постачальників, зокрема Бразилії, Австралії та Росії, яка за останні роки стала провідним експортером сільськогосподарської продукції.
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06.04.2025 18:28 Ответить
За даними Торгового представництва США, у 2024 році обсяг імпорту-експорту між країнами досяг 3,5 мільярда доларів. При цьому США закупили в РФ товарів на 3 мільярди доларів. Найбільші статті американського імпорту з Росії - добрива, ядернe паливo, кольорові метали та неорганічні хімікати.
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06.04.2025 18:52 Ответить
Спецпредставник РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв заявив, що нових контактів Росії і США можна чекати наступного тижня.

«Уже наступного тижня», - сказав Дмитрієв, відповідаючи на запитання, коли чекати нових контактів між Росією і США. «Ми бачимо початок шанобливого, хорошого діалогу», - додав він.
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06.04.2025 19:05 Ответить
це вже дно чи ще чекаємо, коли знизу стук почуємо.
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06.04.2025 18:28 Ответить
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06.04.2025 18:29 Ответить
ТРАМПОМОЙДОДЫР - моем моем ХУ -рашиста- чиста-чиста-чиста-чиста ...
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06.04.2025 18:34 Ответить
I Am ******!!!!
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06.04.2025 19:08 Ответить
"...Раньше миром управляли https://www.facebook.com/reel/535325549254226 умные..."
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06.04.2025 19:29 Ответить
парашу нізя обкладати тарифами: путін обідиться

А Україну треба обкладати: і що, що негативне сальдо. Не треба було 500 трильйонів у реднеків з кишень красти.
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06.04.2025 18:33 Ответить
Вони по брехні вже нарівні з ху-йлом...
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06.04.2025 18:33 Ответить
У ху-йла - брехня, а у додіка - маразм.
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06.04.2025 18:43 Ответить
так одно вже сказало, що ви з ними не торгуєте.
А ти, курво, не в тренді?
Кожна курва свою відмазку тулить
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06.04.2025 18:34 Ответить
Трамп пособник вбивці, ***** він не один раз називав своїм другом.
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06.04.2025 18:37 Ответить
Пздц дебіли
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06.04.2025 18:38 Ответить
Трампон своему }{уйлу вместо пошлин ещё и приплачивать за их товары скоро будет.
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06.04.2025 18:39 Ответить
а де піндоси лапті і валянки будуть купувати ?
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06.04.2025 18:40 Ответить
Однак посадовець Білого дому запевнив, що відсутність РФ у списку країн, проти яких ввели нові мита, "не означає, що до Росії будуть ставитись зовсім інакше, ніж до будь-якої іншої країни".- "ТРАМБОНОВСЬКИЙ ДОЛБО..БІЗМ" .для 3,14дерації зробили виключення з митами.але втирають куйню .що до 3,14дерації ставляться так само.як до тих країн.котрих обклали митами...ДЕБІЛИ БЛ/Н
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06.04.2025 18:44 Ответить
Мир ! Дружба ! Жвачька !
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06.04.2025 18:48 Ответить
🤮
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06.04.2025 18:49 Ответить
Може, тоді й Китаю дешевше воювати, ніж мито сплачувати?
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06.04.2025 18:53 Ответить
Росія перебуває в розпалі переговорів про мир...

****, вызывайте санитаров.
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06.04.2025 18:54 Ответить
просто у Б\ілому домі всі поки що у процесі ***********, бо до тупих довго доходить.
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06.04.2025 18:55 Ответить
Ми ввели мита на краіни зі всого світу, навіть пінгвінам 10%, тепер ми маєм важелі для того щоб домовитись про щось - Трамп!
На росию вони мита не вводили бо патрон це шістка *****!
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06.04.2025 18:56 Ответить
Ты посмотри какая деликатность!? Как у гинеколога при осмотре валютной проститутки! Такудынахуй!
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06.04.2025 18:58 Ответить
у даному випадку мова скоріше йде про проктолога, бо хочуть в очі путіна подивитись. Ми таке вже бачили.
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06.04.2025 19:07 Ответить
За врача ,жопушника, так раньше называли, не подумал. Хотя расстояние до глаз в целом одинаково примерно. Хотят---пусть промеряют. В идеале давно стоило где то взорвать тварюку. Хотя совсем не просто это.
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06.04.2025 19:23 Ответить
А против Израиля ввели, несмотря на то, что он твой союзник и ведет изнуряющую войну.
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06.04.2025 19:03 Ответить
Не смешите, никто против израиля не ввел таможенные тарифы и какую такую изнуряющую войну простите израиль ведет? По вашей логике россия ведет тоже изнуряющую логику убивая детей в Украине. Надо нам теперь убийцам и террористам из этих двух стран сочувствовать?
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06.04.2025 19:10 Ответить
Израиль в шоке после введения Трампом 17% тарифа на израильский импорт - Минфин изучает последствия
https://allisrael.com/ru/izrail-v-shoke-posle-vvedeniya-trampom-17-tarifa-na-izrailskii-import-minfin-izuchaet-posledstviya
Меньше пей - больше будешь знать
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06.04.2025 20:43 Ответить
Праста в шоке прям. Шоу на публику. Я тоже бы симулировал шок, если бы мне из чужих налогов сотни миллиарды за просто так давали а потом сказали -ладно вот тебе 17% вшивых на картошку, которую ты нам поставляешь якобы. А у Украины даже то, что давали в помощь (не в долг) пейсатый Донни требует в тройном виде обратно. Иди соси мацу.
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07.04.2025 02:21 Ответить
Сколько заложников захватила Украина в расии до февраля 22 го года?
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06.04.2025 20:45 Ответить
Фантазер, причем здесь моя логика, если россию я здесь не упоминал?
Ты не только пьешь, но и куришь бамбук
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06.04.2025 20:45 Ответить
Китаю на замітку: Якщо на когось напасти, то мита знімуть повністю, ще й приплачувать будут.
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06.04.2025 19:06 Ответить
Мразота трампівська.
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06.04.2025 19:07 Ответить
**** рижая, у нас люди гибнут, ребята на фронте, а он что то питается договориться с падолью гниющей кацаби єто загнивающий отстой. они сидят , дохнут и раді пару рублям , чтоб ваша нация исчезла с лица земли , непотриб земной и тупой
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06.04.2025 19:07 Ответить
А какая у него нация? США это не нация а сборище уродов и потомков зеков с Британии.
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06.04.2025 19:09 Ответить
Сосіал, іди нах. США це американська нація.
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06.04.2025 19:15 Ответить
Татьяна проклинала вашу нацию, а не американцев.
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06.04.2025 20:47 Ответить
А вы думаете американцев кто крутит как собака хвост?
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07.04.2025 02:22 Ответить
Неужели ваши?..
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07.04.2025 11:07 Ответить
Трапушка обошел своим вниманием израиль и россию. Сразу видно под чью дудку он плящет.
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06.04.2025 19:08 Ответить
Якраз проти Ізраілю він мита влупив.
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06.04.2025 19:13 Ответить
Ну когда он ежегодно израилю милларды долларов из налогов населения США просто так дает, то эти 10% это просто шутка.
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06.04.2025 19:15 Ответить
Ідіот. Просто ідіот.
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06.04.2025 19:16 Ответить
Все так просто
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06.04.2025 19:20 Ответить
Це тупориле пояснення,таке як влада Америки.
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06.04.2025 19:22 Ответить
Всемирный империализм, который вызвал нападение России на Украину, виновен в затягивании войны, а также аннексии Абхазии и Южной Осетии.
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06.04.2025 19:32 Ответить
"идут переговоры по завершению войны"

... а похоже на содействие США кремлевским террористам....
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06.04.2025 19:45 Ответить
шериф божевільний
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06.04.2025 19:52 Ответить
Переговори до останнього українця?
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06.04.2025 19:57 Ответить
вчора одне, сьогодні інше
слова чиновника Білого дому просто нічого не варті
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06.04.2025 19:58 Ответить
Адміністрація Трампа продовжує ганьбити США.
Спочатку країну, яку всі поважали, перестають сприймати як надійного партнера та союзника.
Тепер її починають асоціювати як таку, що стає на бік росії та КНДР. Бо Трамп любить автократів, хоче бути схожим на них, хоче перетворити Америку на автократію. Тому зрозуміло, чому Трамп боїться образити ху"ла.
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06.04.2025 19:58 Ответить
Здається це кохання!
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06.04.2025 20:49 Ответить
Брехня. Агент Краснов виконує вказівки хазяіна !
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06.04.2025 20:15 Ответить
Щоб ще сп...ти, а то зовсім не у що не вірять, напевно у трампона з фантазією туго, тільки бажання ху...ла виконувати і може
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06.04.2025 20:24 Ответить
Це крутіше за пояснення 95-го кварталу про необхідність розмінування для запуску Шатлів чи ні?
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06.04.2025 20:30 Ответить
пока идут переговоры можно ипашить руснявую НПЗ
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06.04.2025 21:26 Ответить
перетворити США на тєрпільну неадекватну країну за місяць, так тільки талановитий клоун може
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06.04.2025 23:15 Ответить
Два підара домовляються
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06.04.2025 23:43 Ответить
Конгеніально! Шикльгрубер плаче за втраченими можливостями(((
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07.04.2025 00:47 Ответить
 
 