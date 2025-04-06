В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины против РФ: идут переговоры по завершению войны
США не ввели новые пошлины против России, поскольку сейчас продолжаются переговоры с Москвой по завершению российско-украинской войны.
Об этом в эфире ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт, информирует Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса", - сказал Гассетт.
Однако чиновник Белого дома заверил, что отсутствие РФ в списке стран, против которых ввели новые пошлины, "не означает, что к России будут относиться совсем иначе, чем к любой другой стране".
"Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", - добавил американский чиновник.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
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- Піззьож! (с)
Враження що Маша Захарова працює на два МІДа...
Тому що заходи у відповідь з боку Китаю та інших споживачів американського зерна закриють їхні ринки для американських фермерів і відкриють нові можливості для інших постачальників, зокрема Бразилії, Австралії та Росії, яка за останні роки стала провідним експортером сільськогосподарської продукції.
«Уже наступного тижня», - сказав Дмитрієв, відповідаючи на запитання, коли чекати нових контактів між Росією і США. «Ми бачимо початок шанобливого, хорошого діалогу», - додав він.
А Україну треба обкладати: і що, що негативне сальдо. Не треба було 500 трильйонів у реднеків з кишень красти.
А ти, курво, не в тренді?
Кожна курва свою відмазку тулить
****, вызывайте санитаров.
На росию вони мита не вводили бо патрон це шістка *****!
https://allisrael.com/ru/izrail-v-shoke-posle-vvedeniya-trampom-17-tarifa-na-izrailskii-import-minfin-izuchaet-posledstviya
Меньше пей - больше будешь знать
Ты не только пьешь, но и куришь бамбук
... а похоже на содействие США кремлевским террористам....
слова чиновника Білого дому просто нічого не варті
Спочатку країну, яку всі поважали, перестають сприймати як надійного партнера та союзника.
Тепер її починають асоціювати як таку, що стає на бік росії та КНДР. Бо Трамп любить автократів, хоче бути схожим на них, хоче перетворити Америку на автократію. Тому зрозуміло, чому Трамп боїться образити ху"ла.