В Белом доме объяснили, почему не ввели пошлины против РФ: идут переговоры по завершению войны

США не ввели новые пошлины против России, поскольку сейчас продолжаются переговоры с Москвой по завершению российско-украинской войны.

Об этом в эфире ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт, информирует Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса", - сказал Гассетт.

Однако чиновник Белого дома заверил, что отсутствие РФ в списке стран, против которых ввели новые пошлины, "не означает, что к России будут относиться совсем иначе, чем к любой другой стране".

"Россия находится в разгаре переговоров о мире, которые действительно влияют на тысячи и тысячи жизней людей. И именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп", - добавил американский чиновник.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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