После введения пошлин более 50 стран обратились к Трампу с просьбой начать торговые переговоры, - Белый дом

После того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры.

Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Гассетт, передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Я получил отчет (от торгового представителя США, - ред.) о том, что более 50 стран обратились к президенту, чтобы начать переговоры. Они делают это потому, что понимают - на них ложится значительная часть тарифов", - сказал представитель Белого дома.

Гассетт также заявил, что пошлины не приведут к увеличению расходов для американских потребителей.

Кроме этого, чиновник отрицает, что пошлины якобы являются частью стратегии Трампа по обвалу финансовых рынков, чтобы заставить Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Он говорит, что никакого давления на ФРС не будет.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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