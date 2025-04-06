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Новости Тарифы Трампа
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После введения пошлин более 50 стран обратились к Трампу с просьбой начать торговые переговоры, - Белый дом

Десятки стран хотят поговорить с Трампом о пошлинах

После того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры.

Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Гассетт, передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Я получил отчет (от торгового представителя США, - ред.) о том, что более 50 стран обратились к президенту, чтобы начать переговоры. Они делают это потому, что понимают - на них ложится значительная часть тарифов", - сказал представитель Белого дома.

Гассетт также заявил, что пошлины не приведут к увеличению расходов для американских потребителей.

Кроме этого, чиновник отрицает, что пошлины якобы являются частью стратегии Трампа по обвалу финансовых рынков, чтобы заставить Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Он говорит, что никакого давления на ФРС не будет.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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Автор: 

пошлина (457) США (26564) тарифы (1877) Трамп Дональд (5169)


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Топ комментарии
+13
думаю, гассет трохи піздюньає.
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06.04.2025 20:02
+12
Гассетт також заявив, що мита не призведуть до збільшення витрат для американських споживачів. Джерело: https://censor.net/ua/n3545374
- чи вони ідіоти , чи просто тримають за ідіотів своїх виборців ?!
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06.04.2025 20:02
+9
А рыжего полудурка прет от своей значимости.
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06.04.2025 20:44
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думаю, гассет трохи піздюньає.
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06.04.2025 20:02 Ответить
Трохи до 100%.
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06.04.2025 20:19 Ответить
ну так, 98%. Пінгвіни з острова Херд звернулись до президента США про перемовини.
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06.04.2025 20:58 Ответить
Трамп нагадує піонера Петю з відомого совєцького анекдота, який мандрував Сахарою у ластах та у масці:

створює собі труднощі, а потім мужньо їх долає.

.
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06.04.2025 23:40 Ответить
трамп нагадує неосвіченого бізнесмена-афериста початку 90-х на росії, який став попаданцем у США в двадцяті роки. Тільки постарів, і замість малинового піджака тепер одягнутий у синій.
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07.04.2025 00:28 Ответить
Холопи, всі у чергу до імператора Всесвіту !
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06.04.2025 20:02 Ответить
Гассетт також заявив, що мита не призведуть до збільшення витрат для американських споживачів. Джерело: https://censor.net/ua/n3545374
- чи вони ідіоти , чи просто тримають за ідіотів своїх виборців ?!
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06.04.2025 20:02 Ответить
За трампона як і за зе галасаавалі ватнікі
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06.04.2025 20:17 Ответить
Тобто - ти написав , що 73% українців - "ватнєгі" ?
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06.04.2025 20:20 Ответить
А ти з тих, хто сумнівається те що бачишь? То і не дивно! Або вважаєшь, що ватнік це той хто ходить у ватних штанах? Ну тоді і дурень!
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06.04.2025 20:23 Ответить
А хто тоді галасавав за баригу? Ну того , Петра Інкогніто .
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06.04.2025 21:26 Ответить
Невже пінгвіни не витримали та здалися.. Ні, я в це не вірю. Хто-хто, а вони до переможного кінця будуть боротися в цій торговельній війні.
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06.04.2025 20:05 Ответить
У них (в отличии от всего мира) есть цель. Они хотят тело Трампа, у себя, в утесах спрятать
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06.04.2025 22:18 Ответить
высокая, высокая цель !

+💯 !

.
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06.04.2025 23:43 Ответить
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06.04.2025 20:06 Ответить
Вас вже у відкриту "нах" посилають, дібіли.
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06.04.2025 20:06 Ответить
Дональд разошёлся.. .

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06.04.2025 20:09 Ответить
Після запровадження мит понад 50 країн звернулися до Трампа з прохання почати торговельні переговори

До Трумпа треба звертатись молитовно:

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06.04.2025 20:09 Ответить
Тобто відсутність з нашого боку перемовин з терористами - це погано, а відсутність перемовин з торговими партнерами до введення їбонутих мит - нормас?
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06.04.2025 20:12 Ответить
Звиздит как дышит.
Япония, Корея и Китай начали общаться по поводу чуть ли не общего рынка, а тут "50 стран" обратились к нему.
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06.04.2025 20:13 Ответить
Те самые пингвины
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06.04.2025 20:14 Ответить
Пінгвіни з островів + ще 49 країн накшталт Зімбабве ... ЄС , Китай , Японія і т.д на перемовини до Тромба не поспішають !
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06.04.2025 20:16 Ответить
То було років 40 тому і не факт бо хвойди його удєлали ще молодим
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06.04.2025 20:24 Ответить
6 разів оголошений банкрутом ... звичайний старий шахрай !
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06.04.2025 20:25 Ответить
гражданачка, у вас літєра "ё" на клавіатурє нє заліпла?
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06.04.2025 20:27 Ответить
У вас, кацапів, ця літера - це святе! З неї всі зкріпні матюки починаються, тому ви нею так пишаєтесь.
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06.04.2025 21:56 Ответить
как и ты чудо где вас таких дебилов делают на параше
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06.04.2025 20:36 Ответить
приблизительно, как вы, мадам. вумный.
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06.04.2025 20:42 Ответить
Дурепо, ти це серйозно?
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06.04.2025 22:13 Ответить
Гассет повний ідіот, ваші вже рахують на скільки подорощає товар для пересічного американця, і там не дуже вдоволені цьою двіжухою, бо паралельно рахують скільки ринку просрут в світі від взльоту цін для всіх! А ше йолупи не бачать про то що ЕС почигає думати про відправку своіх торгових представників в китай шоб замінити американьські товари у разі потреби!!
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06.04.2025 20:24 Ответить
Вони не на поклон пішли, ті 50 країн, а хотять увести свої санкції. Для цього існують перемовини . Тромбу нічим хвалитись. Ще люлів наваляють дурилові.
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06.04.2025 20:44 Ответить
Ну таке, или свои ввести, или наоборот свои отменить, сусловием, что Америка отменит свои. На это трамп собственно и рассчитывает.
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07.04.2025 02:35 Ответить
А рыжего полудурка прет от своей значимости.
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06.04.2025 20:44 Ответить
Трамп і тут обісрався. Збільшення мит призведе до здорожчання товарів, тобто до росту інфляції. Відповідно, зросте облікова ставка, тому ФРС не дасть дозвіл друкувати гроші. Отже, нічим гасити державні борги, облігації та відсотки. Тобі жопа, трампе - американці тебе з'їдять і висруть.
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06.04.2025 20:54 Ответить
Вас что забанили на уроке экономики в 10-11 классах? Или ее уже перестали преподавать?
Придется мне этим заняться.

Есть американская фирма по производству кроссовок. С производством в Китае, да. Как вы уже успели почитать и понять, пошлины не вводятся против страны, они вводятся против товаров из-за рубежа (при том по хитрой системе, но об этом потом). Так что пошлины на этот товар тоже вводятся.

Кроссовки стоят 100 баксов. Себестоимость кроссовок - 15 баксов. Исходя из этого: а) 15 баксов уходят из США в Китай; б) 20 баксов - локальный налог; в) 65 баксов - прибыль фирмы.

Перед фирмой получается два варианта:

1. Оплатить 34% от стоимости товара в бюджет, так что тогда уйдет $15 баксов в Китай, $34 в бюджет с пошлины, $20 с прибыли, и останется где-то $30 баксов, что тоже в плюсе;
2. Переместить производство в США, тогда себестоимость увеличится вдвое, но создадутся рабочие места, будут завязаны обслуживающие структуры (всякие клининги, банки, фабрики по производству кожзама и тд), и $15 останутся в стране. Себестоимость получится $30 баксов, $20 налога на прибыль, итого прибыль составит $50 баксов. Да, это меньше чем 65 до сегодняшнего времени, но что ж. Торговля воздухом просто так не проходит даром.
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06.04.2025 21:42 Ответить
в итоге обоих вариантов эти кроссовки никогда больше не будут стоить 100 долларов
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06.04.2025 22:18 Ответить
Значит фирма рассыпется и ее место займут менее жадные отечественные производители.

Тут главное посыл - Трамп понимает, что львиную долю экономики страны составляет реальное производство, и пытается этот процесс форсировать, плохо или хорошо это.

Возможно нам тоже следует действовать в своих интересах.
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06.04.2025 23:49 Ответить
Блювотну свинособачу не сприймаю, тунгусе - ти помилився країною.
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06.04.2025 22:22 Ответить
"Профан", мордвине - це тупорогий олень, якому бракує клепки навіть опанувати державну. )))
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06.04.2025 23:53 Ответить
Тупа неписьменна нарцисична свинособака безпорадно виправдовується та розмазує шмарклі - це так жалюгидно. ))
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07.04.2025 01:37 Ответить
Гарних відносин зі Сполученими Штатами недостатньо. Австралія та Велика Британія також постраждали, попри позитивний торговий баланс із Вашингтоном. Проте Лондон зробив усе можливе, щоби спробувати уникнути цих тарифів. Навіть запросив Дональда Трампа зустрітися з королем Чарльзом III під час наступного візиту.

Нарешті, 10-відсоткова надбавка також поширюється на Саудівську Аравію, Туреччину й Бразилію, як і більшість країн Латинської Америки. Бразильський гігант цілком може стати одним із переможців у цій торговій війні, оскільки всі шукають інших партнерів, аби хоча б частково замінити Сполучені Штати. В останні роки Бразиліа вже зміцнила свої економічні відносини з Китаєм.

Уряд США пригрозив своїм торговим партнерам ще вищими митами, якщо ті вживуть заходів у відповідь проти нових тарифів, введених під приводом «національної надзвичайної ситуації» для скорочення торгового дефіциту найбільшої економіки світу. Пекін оголосив про введення з 10 квітня додаткових мит у розмірі 34% на американські товари. Китай заявляє, що це «доповнення до чинних нині ставок мит».
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06.04.2025 20:55 Ответить
Трамп з ******, близнюки- браття. Пупи всесвіту.
" ЄС готує відповідь на $28 мільярдів на мита Трампа", - Reuters
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06.04.2025 21:21 Ответить
Дональд Трамп найкраще робить те о вигідно сполученим штатам , також те що змусить інші краіни розвиватись .Кричать і галасують ті люди і краіни які сиділи на фінансуванні з карману США.
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07.04.2025 05:24 Ответить
 
 