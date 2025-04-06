После введения пошлин более 50 стран обратились к Трампу с просьбой начать торговые переговоры, - Белый дом
После того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт иностранных товаров более 50 стран обратились к Белому дому с просьбой начать торговые переговоры.
Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Гассетт, передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Я получил отчет (от торгового представителя США, - ред.) о том, что более 50 стран обратились к президенту, чтобы начать переговоры. Они делают это потому, что понимают - на них ложится значительная часть тарифов", - сказал представитель Белого дома.
Гассетт также заявил, что пошлины не приведут к увеличению расходов для американских потребителей.
Кроме этого, чиновник отрицает, что пошлины якобы являются частью стратегии Трампа по обвалу финансовых рынков, чтобы заставить Федеральную резервную систему снизить процентные ставки. Он говорит, что никакого давления на ФРС не будет.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
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створює собі труднощі, а потім мужньо їх долає.
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- чи вони ідіоти , чи просто тримають за ідіотів своїх виборців ?!
+💯 !
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До Трумпа треба звертатись молитовно:
Япония, Корея и Китай начали общаться по поводу чуть ли не общего рынка, а тут "50 стран" обратились к нему.
Придется мне этим заняться.
Есть американская фирма по производству кроссовок. С производством в Китае, да. Как вы уже успели почитать и понять, пошлины не вводятся против страны, они вводятся против товаров из-за рубежа (при том по хитрой системе, но об этом потом). Так что пошлины на этот товар тоже вводятся.
Кроссовки стоят 100 баксов. Себестоимость кроссовок - 15 баксов. Исходя из этого: а) 15 баксов уходят из США в Китай; б) 20 баксов - локальный налог; в) 65 баксов - прибыль фирмы.
Перед фирмой получается два варианта:
1. Оплатить 34% от стоимости товара в бюджет, так что тогда уйдет $15 баксов в Китай, $34 в бюджет с пошлины, $20 с прибыли, и останется где-то $30 баксов, что тоже в плюсе;
2. Переместить производство в США, тогда себестоимость увеличится вдвое, но создадутся рабочие места, будут завязаны обслуживающие структуры (всякие клининги, банки, фабрики по производству кожзама и тд), и $15 останутся в стране. Себестоимость получится $30 баксов, $20 налога на прибыль, итого прибыль составит $50 баксов. Да, это меньше чем 65 до сегодняшнего времени, но что ж. Торговля воздухом просто так не проходит даром.
Тут главное посыл - Трамп понимает, что львиную долю экономики страны составляет реальное производство, и пытается этот процесс форсировать, плохо или хорошо это.
Возможно нам тоже следует действовать в своих интересах.
Нарешті, 10-відсоткова надбавка також поширюється на Саудівську Аравію, Туреччину й Бразилію, як і більшість країн Латинської Америки. Бразильський гігант цілком може стати одним із переможців у цій торговій війні, оскільки всі шукають інших партнерів, аби хоча б частково замінити Сполучені Штати. В останні роки Бразиліа вже зміцнила свої економічні відносини з Китаєм.
Уряд США пригрозив своїм торговим партнерам ще вищими митами, якщо ті вживуть заходів у відповідь проти нових тарифів, введених під приводом «національної надзвичайної ситуації» для скорочення торгового дефіциту найбільшої економіки світу. Пекін оголосив про введення з 10 квітня додаткових мит у розмірі 34% на американські товари. Китай заявляє, що це «доповнення до чинних нині ставок мит».
" ЄС готує відповідь на $28 мільярдів на мита Трампа", - Reuters