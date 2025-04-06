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Новости Тарифы Трампа
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США не будут откладывать действие пошлин на товары из других стран, - глава Минторговли Лутник

Лутник говорит, что странам не стоит ждать отсрочки тарифов

США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отсрочки не будет. Тарифы точно будут оставаться в силе в течение дней и недель. Это очевидно", - сказал американский чиновник.

Лутник говорит, что президент Трамп должен перезапустить мировую торговлю.

"Все имеют торговый излишек, а у нас торговый дефицит. Страны мира наживаются на нас, и это должно прекратиться. Президент очень четко дал понять, что такой политикой мы будем защищать заводы, которые переедут в США заниматься производством",- сказал министр торговли США.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Читайте также: Китай призывает США к "равноправным консультациям" после введения пошлин Трампа, - Reuters

Автор: 

пошлина (457) США (26564) Трамп Дональд (5169)


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"Так що ж таке запропонували Сполученим Штатам сенатор Рід Смут і конгресмен Вілліс Гоулі? Напевне, ви вже здогадалися. Майже 100 років тому вони домоглися ухвалення закону про значне підвищення торговельних тарифів - найбільше в новітній історії США (ну, до останніх днів принаймні). Гувер і співавтори закону щиро вірили, що таким чином вони допоможуть американським фермерам, які тоді дійсно перебували в кризі. Проти виступили більше тисячі провідних економістів, які звернулися до президента з відкритим листом. Особисто приїздив Генрі Форд, цей тодішній Ілон Маск, умовляв президента не підписувати цей згубний закон. Але все було марно - Гувер залишався вірним своїм передвиборчим обіцянкам, адже він був зобовʼязаний перемогою "серцю Америки" - її сільськогосподарським штатам.

Що було далі, ми знаємо. У відповідь - дзеркальні тарифи, бойкот американської продукції, обвал економіки у США та Європі, Велика депресія, поразка республіканців на виборах, перемога Франкліна Рузвельта з "Новим курсом", злет крайніх правих у Європі, тріумф Гітлера, Друга світова війна - і, зрештою, відмова від протекціонізму та створення нової глобальної торговельної системи за пропозицією та під егідою США.

А Смут і Гоулі? А Смут і Гоулі стали мемом - уособленням економічної катастрофи. Хоча Гоулі був поважним професором економіки, а Смут - "цукровим сенатором", багаторічним захисником інтересів фермерів із Юти, американці запам'ятали їх як винуватців збідніння нації. Якщо їх і згадували - а їх ще довго згадували, коли мова йшла про вільну торгівлю, - то тільки аби нагадати, що буває, коли законами економіки нехтують". "В. Портніков)
На старі "граблі" наступили повторно... Їх держак уже рухається по дузі - прямо в лоб США...
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06.04.2025 19:24
+12
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06.04.2025 19:22
+10
Саме американці сплатять тарифи Трампа, оскільки мито - це податок на імпорт.

Подорожчають закордонні товари: їжа, машини, одяг. Американські товари також подорожчають, оскільки сировину часто купують за кордоном.
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06.04.2025 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Ви кончені довбойоби. Кацапська трампівська мразота.
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06.04.2025 19:13 Ответить
Єврей Кісінджер став відтермінованою причиною теперішнього дисбалансу в зовнішній торгівлі США. Єврей Лутнік в складі команди найбільш "розумово обдарованого" президента США, перезапускає світову торгівлю. Результат передбачуваний. Економіка США підніметься, як піднімається самі знаєте що у майже вісімдесятирічного Трампа.
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06.04.2025 19:25 Ответить
Правильніше буде Лунтік!
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06.04.2025 20:00 Ответить
Економіка піднімайся - раз два ..
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06.04.2025 19:15 Ответить
Один шибко "умный" дятел уже так же вводил тарифы в 20х годах прошлого века чтобы поднять экономику. Все закончилось остановкой мировой торговли и великой депрессией. Только вот дегенератов история ничему не научила.
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06.04.2025 19:37 Ответить
світова торгівля не може зупинитись, а от в своєму розвитку зупинилось, як і всі срузкопердящі
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06.04.2025 21:45 Ответить
Саме американці сплатять тарифи Трампа, оскільки мито - це податок на імпорт.

Подорожчають закордонні товари: їжа, машини, одяг. Американські товари також подорожчають, оскільки сировину часто купують за кордоном.
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06.04.2025 19:16 Ответить
"[…] оскільки сировину часто купують за кордоном".

Та й брак конкуренції дуже надить задирати вгору ціни.
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06.04.2025 19:18 Ответить
Eкономісти не поділяють оптимізм Трампа.

Вони впевнені, що мита зроблять імпорт дорожчим і підживлять інфляцію.

Через інфляцію скоротиться споживання і перестануть дешевшати кредити, що загальмує відновлення американської економіки після кризи.
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06.04.2025 19:19 Ответить
"Так що ж таке запропонували Сполученим Штатам сенатор Рід Смут і конгресмен Вілліс Гоулі? Напевне, ви вже здогадалися. Майже 100 років тому вони домоглися ухвалення закону про значне підвищення торговельних тарифів - найбільше в новітній історії США (ну, до останніх днів принаймні). Гувер і співавтори закону щиро вірили, що таким чином вони допоможуть американським фермерам, які тоді дійсно перебували в кризі. Проти виступили більше тисячі провідних економістів, які звернулися до президента з відкритим листом. Особисто приїздив Генрі Форд, цей тодішній Ілон Маск, умовляв президента не підписувати цей згубний закон. Але все було марно - Гувер залишався вірним своїм передвиборчим обіцянкам, адже він був зобовʼязаний перемогою "серцю Америки" - її сільськогосподарським штатам.

Що було далі, ми знаємо. У відповідь - дзеркальні тарифи, бойкот американської продукції, обвал економіки у США та Європі, Велика депресія, поразка республіканців на виборах, перемога Франкліна Рузвельта з "Новим курсом", злет крайніх правих у Європі, тріумф Гітлера, Друга світова війна - і, зрештою, відмова від протекціонізму та створення нової глобальної торговельної системи за пропозицією та під егідою США.

А Смут і Гоулі? А Смут і Гоулі стали мемом - уособленням економічної катастрофи. Хоча Гоулі був поважним професором економіки, а Смут - "цукровим сенатором", багаторічним захисником інтересів фермерів із Юти, американці запам'ятали їх як винуватців збідніння нації. Якщо їх і згадували - а їх ще довго згадували, коли мова йшла про вільну торгівлю, - то тільки аби нагадати, що буває, коли законами економіки нехтують". "В. Портніков)
На старі "граблі" наступили повторно... Їх держак уже рухається по дузі - прямо в лоб США...
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06.04.2025 19:24 Ответить
Фондовий ринок відображає очікування людей, готових вкласти гроші в американський бізнес через купівлю акцій компаній на біржі. Якщо він падає, значить інвестори переглянули оцінки майбутніх прибутків компаній і продають акції, оскільки вважають, що трохи пізніше зможуть купити їх дешевше за новою розумною ціною.

Для того, щоб ринок обвалився, потрібно, щоб інвестори вважали, що ніякої розумної ціни більше немає, і були готові продавати за безцінь або не продавати зовсім.

До такого поки що не дійшло. Але все тільки починається.
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06.04.2025 19:25 Ответить
В інтерв'ю телеканалу ABC 6 квітня економічний радник Трампа заявив, що понад 50 країн світу вже почали переговори з Білим домом про послаблення взаємних мит.
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06.04.2025 19:40 Ответить
Так може то пінгвіни почали перемовини?
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06.04.2025 20:46 Ответить
Тут деякі "великі розумники" з "трампіздів" почали натякать на "многоходовочку" їх "небожителя"... Нібито він з Маском планує скупить акції, які впадуть в ціні, щоб захопить фінансово-економічну владу...
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07.04.2025 03:18 Ответить
здається трампісти поспішно пиляють сук, на якому сидять
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06.04.2025 19:16 Ответить
Чому у всього тампонівського кодла такі кончені паяльніки?
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06.04.2025 19:16 Ответить
щоб трамп на їх фоні виглядав насправді дуже-дуже красівим)
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06.04.2025 19:33 Ответить
тому що вони всі попаяні.
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06.04.2025 20:00 Ответить
"Країни світу наживаються на нас […].

Бідолашна Америка! Колонія країн світу…
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06.04.2025 19:17 Ответить
Ці дебіли взагалі розуміють як працює глобальна економіка?
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06.04.2025 19:17 Ответить
Антиглобалісти якраз в не розуміють.
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06.04.2025 19:24 Ответить
це Svitmaga.
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06.04.2025 19:58 Ответить
Лунтік *****
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06.04.2025 19:18 Ответить
они реально не понимают, что их торговый дефицит с головой покрывается продажей доллара как международной валюты, или дурака включают?
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06.04.2025 19:20 Ответить
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06.04.2025 19:20 Ответить
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06.04.2025 19:22 Ответить
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06.04.2025 19:51 Ответить
Євросоюз https://www.reuters.com/markets/eu-seeks-unity-first-strike-back-trump-tariffs-2025-04-06/ готує удар у відповідь і збирається обкласти митами товари зі США на 28 млрд доларів

Очікується, що наступного тижня Єврокомісія запропонує перелік американських товарів, на які будуть накладені додаткові мита.

До цього списку можуть увійти м'ясо, злакові культури, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.
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06.04.2025 19:26 Ответить
Дайсони ще дорожчими стануть.
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06.04.2025 19:39 Ответить
Вчасно Whirlpool сваліл з Європи!
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06.04.2025 19:57 Ответить
Невже злаки та м'ясо з США завозять? Це якась маячня.
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06.04.2025 20:28 Ответить
Да, ЕС импортирует свинину, говядину из США. Про злаки не знаю.
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06.04.2025 20:45 Ответить
То ж треба було стільки дебілів знайти?!
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06.04.2025 19:31 Ответить
їх там не менше ніж у нас, а "Ріксосів" взагалі більше на два порядки на душу дебілів.
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06.04.2025 19:55 Ответить
ЄС обкладає імпорт майже 20% ПДВ якого в Штатах немає. Як варіант можуть його скасувати.
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06.04.2025 19:31 Ответить
США не мають намірів відтерміновувати початок дії "взаємних" мит, США ,хочуть збагатитися за рахунок тих країн, на котрі наклали мита...
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06.04.2025 19:34 Ответить
повторю - не може бути найпотужнішою країна, на якій всі наживались.
Насправді оплата праці до купівельної спроможності кожного окремого громадянина США були одними з найвищих в світі.
Трамп все це намагається зламати.
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06.04.2025 19:37 Ответить
Липень 1987 року, Москва, СРСР.
41-річний Дональд Трамп прибуває до Москви разом зі своєю дружиною, чеською моделлю Іваною Зельнічковою, на запрошення радянського посла в США (!!!) Юрія Дубініна... Запрошення було схвалене Політбюро ЦК КПРС (???).
Трамп, який перебуває у фінансовій кризі - його активи стрімко падають, а борги зростають, - відображає свій стан у відомому, британському анекдоті:
- Бачиш того жебрака в капелюсі на 5-й авеню? - каже він своєму супутнику, якому щойно подарував діамантове намисто.
- Той чоловік багатший за мене на 1,5 мільярда доларів!"
- Але у нього ж нічого немає!"
- У нього нічого немає, але у мене 1,5 мільярда боргів!"

Повернувшись із Москви, банкрутований Трамп несподівано отримує кредит від консорціуму з 16 банків і купує готель Plaza в Нью-Йорку. Незабаром він отримує ще один кредит від консорціуму з 22 банків для купівлі авіаліній Eastern Air Lines Shuttle (перейменованих у Trump Shuttle). Оп-па...

Фінансування надходило з радянських джерел КДБ у США - через гарантії позик, а не прямі грошові виплати. У Москві-1987 відбувся перший політичний договір Трампа - йому запропонували підтримку для майбутньої президентської кампанії в США, і він погодився.
Володимир Крючков, глава КДБ, у доповіді Політбюро представив Трампа як піддатливого американського кандидата, який міг би стати керованим президентом США.
До поїздки в Москву Трамп заявляв, що ніколи не буде балотуватися в президенти, оскільки віддає перевагу вільному життю бізнесмена. Але, раптом, після 1987 року він змінив свою позицію.
--------
1996-1997 роки, Москва, Росія.
Трамп тричі відвідує Москву, зустрічається з російськими бізнесменами, намагаючись побудувати **Trump Tower Moscow без власних інвестицій, лише за рахунок коштів московських кримінальних структур.
Агентство (ФСБ) спостерігає за ним, не чинячи тиску. Це полегшення для Трампа, але він також не отримує грошей, що залишає його розчарованим у Росії Єльцина.
----------------
Липень 1998 року, Москва.
Володимир Путін стає директором ФСБ. Його радником стає генерал Філіп Бобков - колишній заступник голови КДБ, який курував зарубіжну розвідку та керував справою Трампа.
Бобков передає Путіну компромат на Трампа. Трамп отримує "послання": ФСБ повернуло контроль і пам'ятає про нього.
----------------
Листопад 2013 року, Москва.
Після фінансової кризи 2008 року Трамп повертається в Москву як банкрут, проводячи конкурс "Міс Всесвіт" у "Crocus City".
Організатор заходу Араз Агаларов виплачує Трампу 14 мільйонів доларів і надає необмежений доступ до молодих учасниць конкурсу. ФСБ знімає всі події у високій роздільній здатності, включаючи моменти з неповнолітніми(!) дівчатами, які видавали себе за конкурсанток.
Путінські агенти нагадують Трампу про його зобов'язання 1987 року, обіцяючи фінансування та інформаційну підтримку для його президентської кампанії.
----------------------
2016 рік - перемога Трампа
Путінські пропагандисти святкують:
"Амєріка - наша!"
------------------------------------
16 липня 2018 року, Гельсінкі, Фінляндія.
Закрита зустріч Трампа з Путіним. Ньюанс: їхній перекладач - співробітник ФСБ.
Путін демонструє Трампу записи його веселих "зустрічей" у Crocus City. Трамп виходить розгубленим і заявляє журналістам:
"...я не довіряю своїм спецслужбам... я довіряю Володимиру Путіну..."
---
6 січня 2020 року, Вашингтон.
Трамп програє вибори. Путінські агенти надсилають йому "послання" - не визнавати поразку, підняти своїх прихильників і атакувати Конгрес США.
Трамп закликає прихильників до штурму Капітолію.
---
22 березня 2024 року, Москва.
Путін спалює Crocus City - своєрідний сигнал Трампу.
---
Висновок:
Трамп повністю втягнутий у:
1. Багаторічну співпрацю з радянськими та російськими спецслужбами.
2. Фінансування від ворожої держави.
3. Компромат у вигляді відеозаписів.
4. Прямий зв'язок із терактами, організованими Путіним.
Тільки розумні знають, що Путін зробив Трампа своїм "кишеньковим президентом".
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06.04.2025 20:46 Ответить
ржaвый может скaзaть - то все брехня, a все видео - то сделaны ИИ
он уже тaк 100500 рaз делaл и всегдa выходил сухим из воды

ржaвый хочет переделa мирa и возрождения не сильно дремaвшего aмерикaнского империaлизмa
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07.04.2025 04:39 Ответить
Очень забавный кретин этот трамповский Лунатик

Впрочем, как и вся его банда кретинов и подонков...
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06.04.2025 19:38 Ответить
В США все подорожчає, а платня залишиться на тому ж рівні, долар обвалиться на 30-50% але не проти євро чи юаня, бо ці країни не зацікавлені у зміцнені свої валют, а проти золота, якого ніхто надрукувати не зможе... світ отримає інфляцію, яка знецінить реальні доходи людей і ймовірно США у цьому зацікавлені найбільше, щоб повернути виробництво в США долар має обезцінитись на 50-70% при тому зарплати простих робітників мають залишатись на тому ж рівні... що приведе до різкого падіння рівня життя простих людей...
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06.04.2025 19:40 Ответить
Але виробництво , при цьому , все одно не повернеться !
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06.04.2025 19:56 Ответить
Бо наступний президент США все це повідміняе! Якщо нема довіри до країни то з нею ніхто не буде мати жодних справ!
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06.04.2025 19:59 Ответить
Навіть не в настумному презі справа ... справа в тому , що це так не працює !
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06.04.2025 20:03 Ответить
Я про перенос підприємства
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06.04.2025 20:20 Ответить
І я ж про це ...))
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06.04.2025 20:22 Ответить
Ні не повернеться, можливо частково і то не відразу, але під це гасло)) США вирішать проблему своїх боргів, всі вони номіновані в доларах інфляція в рази девальвує борг і США зможуть його оплатити сильно знеціненим доларом.
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06.04.2025 20:12 Ответить
Надрукувати бакси , навіть зараз , взагалі не проблєма ...))
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06.04.2025 20:14 Ответить
Проблема в тому щоб надрукувати бакси так, щоб інфляція не перевищувала 2% річних))
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06.04.2025 20:20 Ответить
Та й усі решта також друкуватимуть бабло бо ніхто не зацікавлений, що б його валюта дорожчала, отож світ зіштовхнеться з неминучим знеціненням паперу повсемістно, але виграють від цього США бо більшість резервів усі тримають в боргових облігаціях США.
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06.04.2025 20:24 Ответить
ФРН , начебто , збирається забрати своє золото з американських сховищ ...
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06.04.2025 20:29 Ответить
Экономика США уже давно, в основе своей, как сфера услуг функционирует: ютуб, гугл, стим, андройд, виндовс, иос, яху и т.д.
Если все это запретят, там такой дисбаланс будет... но этот дeбил похоже не понимает даже то что на поверхности, что уж говорить о большем. "Идиократия" онлайн.
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06.04.2025 19:41 Ответить
ну правильно. Тепер можно душити реднеків та хіллбіллі. Вони свою функцію виконали.
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06.04.2025 19:46 Ответить
Два старих дурня на чолі двох держав з найбільшим запасом ЯЗ:
один намагається територіально відродити імперію чи хочаб совок і заганяє економіку в середньовіччя
другий хоче стати наймогутнішим лідером наймогутнішої держави і тягне економіку країни до чергової великої депресії

Обидвох оточують підлабузники, які й слова поперек не скажуть, обидва нічого не розуміють в економіці, обидва самовпевнені самодури.

Вище пан Яр написав, чим скінчилось правління двох схожих тіл... Гібридна 3 світова вже йде, а довести її до "гарячої" фази у цих двох старперів дурі вистачить, ІМХО... Звісно, якщо вони й далі будуть рулювати...
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06.04.2025 19:51 Ответить
Люто плюсую
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06.04.2025 20:08 Ответить
до війни не дійде, іхмо зараз просто дурачку дають погратись у лідора ********** по американськи, щоб той обісрався отримав імпічмент та пішов нахер разом зі своїм крилом магістів які вже у печінках респам сидять, поки риже ***** має занадто великий рейтинг серед американського бидла але через декілька місяців, коли мита почнуть діяти а ціни підуть догори навіть дебілкуваті редники прозріють, і спитають нахолери їм така мага.
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06.04.2025 21:13 Ответить
А от тут фіг його знає... Риже йухло зараз намагається роздмухати конфлікт на Близькому Сході (єменські хусити, погрози атакою Ірану, якась маячня про Сектор Гази)
Повне ігнорування того, що Китай робить навколо Тайваню
Знову лізе на Корейській півострів
Загрожує анексією території Данії (Гренландія), розпочав торгівельну війну з найближчими державами (Канада, Мексика) і союзниками (ЄС, Австралія, UK)...

Де спалахне - не важливо, бо вогонь почне швидко поширюватись. А вогнегасники трампон списав в утиль...
Якось так, на мій погляд.
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06.04.2025 21:26 Ответить
Ну і харя!
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06.04.2025 19:56 Ответить
Лутнік троха скидається на Леніна.
"Тавагіщі! Отсгочкі нє будєт! Тагіфи точно будут оставаться в сілє! Да здгавствуєт тавагіщ Тгамп! Уга!"
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06.04.2025 20:01 Ответить
вперти самогубці
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06.04.2025 20:03 Ответить
Не переймайся, у них там все нормально) про себе думай
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06.04.2025 22:55 Ответить
Збувається мрія ху...ла, Америка з великої демократичної країни стає підстилкою ху....лостана, а заразом рушить зв'язки з демократичними країнами. Ху...ло підпорядкував Америку, а ху....лом керує Китай
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06.04.2025 20:30 Ответить
колись давно бачив одну дискусію на рос-тв, там обговорювали лінії розколу в США, з якими можна буде грати на поглиблення. Там було дві найперспективніші - рассова та політична (республіканці, демократи). Вже було декілька спроб рассових провокацій, але вони не були ефективними. Тепер включили в гру політичну лінію розколу, трамп свідомо чи ні, своїми діями створює протести проти себе, а от протести в підтримку вже будуть проплачені трампом-маском.
Вже протяом року почнуться сутички між тими хто за, і проти. пуйло буде це активно підігрівати тролями та ботами. аж до громадянської війни.
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06.04.2025 21:13 Ответить
Лунтик-наверное потому, что свалился с Луны!
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06.04.2025 21:32 Ответить
Для того щоб запустити купу нових заводів у Штатах Трамп робить усе правильно. Досить годувати китайсько-вьетнамських комуняк!!!
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06.04.2025 22:53 Ответить
Яка купа? За китайську зарплату і такими ж умовами праці? Це гулаг треба вводити... Озброєним реднекам таке не зайде
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07.04.2025 00:50 Ответить
FEMA camps
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07.04.2025 01:55 Ответить
Министр финансов хоть колледж закончил - это уже шота.)))
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06.04.2025 23:48 Ответить
Лунтік, даві іх блд!!!
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07.04.2025 00:49 Ответить
Роботів погаставляють і пошлють китайців у дупу
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07.04.2025 10:22 Ответить
 
 