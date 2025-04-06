США не будут откладывать действие пошлин на товары из других стран, - глава Минторговли Лутник
США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.
Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отсрочки не будет. Тарифы точно будут оставаться в силе в течение дней и недель. Это очевидно", - сказал американский чиновник.
Лутник говорит, что президент Трамп должен перезапустить мировую торговлю.
"Все имеют торговый излишек, а у нас торговый дефицит. Страны мира наживаются на нас, и это должно прекратиться. Президент очень четко дал понять, что такой политикой мы будем защищать заводы, которые переедут в США заниматься производством",- сказал министр торговли США.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
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Подорожчають закордонні товари: їжа, машини, одяг. Американські товари також подорожчають, оскільки сировину часто купують за кордоном.
Та й брак конкуренції дуже надить задирати вгору ціни.
Вони впевнені, що мита зроблять імпорт дорожчим і підживлять інфляцію.
Через інфляцію скоротиться споживання і перестануть дешевшати кредити, що загальмує відновлення американської економіки після кризи.
Що було далі, ми знаємо. У відповідь - дзеркальні тарифи, бойкот американської продукції, обвал економіки у США та Європі, Велика депресія, поразка республіканців на виборах, перемога Франкліна Рузвельта з "Новим курсом", злет крайніх правих у Європі, тріумф Гітлера, Друга світова війна - і, зрештою, відмова від протекціонізму та створення нової глобальної торговельної системи за пропозицією та під егідою США.
А Смут і Гоулі? А Смут і Гоулі стали мемом - уособленням економічної катастрофи. Хоча Гоулі був поважним професором економіки, а Смут - "цукровим сенатором", багаторічним захисником інтересів фермерів із Юти, американці запам'ятали їх як винуватців збідніння нації. Якщо їх і згадували - а їх ще довго згадували, коли мова йшла про вільну торгівлю, - то тільки аби нагадати, що буває, коли законами економіки нехтують". "В. Портніков)
На старі "граблі" наступили повторно... Їх держак уже рухається по дузі - прямо в лоб США...
Для того, щоб ринок обвалився, потрібно, щоб інвестори вважали, що ніякої розумної ціни більше немає, і були готові продавати за безцінь або не продавати зовсім.
До такого поки що не дійшло. Але все тільки починається.
Бідолашна Америка! Колонія країн світу…
Очікується, що наступного тижня Єврокомісія запропонує перелік американських товарів, на які будуть накладені додаткові мита.
До цього списку можуть увійти м'ясо, злакові культури, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.
Насправді оплата праці до купівельної спроможності кожного окремого громадянина США були одними з найвищих в світі.
Трамп все це намагається зламати.
41-річний Дональд Трамп прибуває до Москви разом зі своєю дружиною, чеською моделлю Іваною Зельнічковою, на запрошення радянського посла в США (!!!) Юрія Дубініна... Запрошення було схвалене Політбюро ЦК КПРС (???).
Трамп, який перебуває у фінансовій кризі - його активи стрімко падають, а борги зростають, - відображає свій стан у відомому, британському анекдоті:
- Бачиш того жебрака в капелюсі на 5-й авеню? - каже він своєму супутнику, якому щойно подарував діамантове намисто.
- Той чоловік багатший за мене на 1,5 мільярда доларів!"
- Але у нього ж нічого немає!"
- У нього нічого немає, але у мене 1,5 мільярда боргів!"
Повернувшись із Москви, банкрутований Трамп несподівано отримує кредит від консорціуму з 16 банків і купує готель Plaza в Нью-Йорку. Незабаром він отримує ще один кредит від консорціуму з 22 банків для купівлі авіаліній Eastern Air Lines Shuttle (перейменованих у Trump Shuttle). Оп-па...
Фінансування надходило з радянських джерел КДБ у США - через гарантії позик, а не прямі грошові виплати. У Москві-1987 відбувся перший політичний договір Трампа - йому запропонували підтримку для майбутньої президентської кампанії в США, і він погодився.
Володимир Крючков, глава КДБ, у доповіді Політбюро представив Трампа як піддатливого американського кандидата, який міг би стати керованим президентом США.
До поїздки в Москву Трамп заявляв, що ніколи не буде балотуватися в президенти, оскільки віддає перевагу вільному життю бізнесмена. Але, раптом, після 1987 року він змінив свою позицію.
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1996-1997 роки, Москва, Росія.
Трамп тричі відвідує Москву, зустрічається з російськими бізнесменами, намагаючись побудувати **Trump Tower Moscow без власних інвестицій, лише за рахунок коштів московських кримінальних структур.
Агентство (ФСБ) спостерігає за ним, не чинячи тиску. Це полегшення для Трампа, але він також не отримує грошей, що залишає його розчарованим у Росії Єльцина.
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Липень 1998 року, Москва.
Володимир Путін стає директором ФСБ. Його радником стає генерал Філіп Бобков - колишній заступник голови КДБ, який курував зарубіжну розвідку та керував справою Трампа.
Бобков передає Путіну компромат на Трампа. Трамп отримує "послання": ФСБ повернуло контроль і пам'ятає про нього.
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Листопад 2013 року, Москва.
Після фінансової кризи 2008 року Трамп повертається в Москву як банкрут, проводячи конкурс "Міс Всесвіт" у "Crocus City".
Організатор заходу Араз Агаларов виплачує Трампу 14 мільйонів доларів і надає необмежений доступ до молодих учасниць конкурсу. ФСБ знімає всі події у високій роздільній здатності, включаючи моменти з неповнолітніми(!) дівчатами, які видавали себе за конкурсанток.
Путінські агенти нагадують Трампу про його зобов'язання 1987 року, обіцяючи фінансування та інформаційну підтримку для його президентської кампанії.
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2016 рік - перемога Трампа
Путінські пропагандисти святкують:
"Амєріка - наша!"
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16 липня 2018 року, Гельсінкі, Фінляндія.
Закрита зустріч Трампа з Путіним. Ньюанс: їхній перекладач - співробітник ФСБ.
Путін демонструє Трампу записи його веселих "зустрічей" у Crocus City. Трамп виходить розгубленим і заявляє журналістам:
"...я не довіряю своїм спецслужбам... я довіряю Володимиру Путіну..."
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6 січня 2020 року, Вашингтон.
Трамп програє вибори. Путінські агенти надсилають йому "послання" - не визнавати поразку, підняти своїх прихильників і атакувати Конгрес США.
Трамп закликає прихильників до штурму Капітолію.
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22 березня 2024 року, Москва.
Путін спалює Crocus City - своєрідний сигнал Трампу.
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Висновок:
Трамп повністю втягнутий у:
1. Багаторічну співпрацю з радянськими та російськими спецслужбами.
2. Фінансування від ворожої держави.
3. Компромат у вигляді відеозаписів.
4. Прямий зв'язок із терактами, організованими Путіним.
Тільки розумні знають, що Путін зробив Трампа своїм "кишеньковим президентом".
он уже тaк 100500 рaз делaл и всегдa выходил сухим из воды
ржaвый хочет переделa мирa и возрождения не сильно дремaвшего aмерикaнского империaлизмa
Впрочем, как и вся его банда кретинов и подонков...
Если все это запретят, там такой дисбаланс будет... но этот дeбил похоже не понимает даже то что на поверхности, что уж говорить о большем. "Идиократия" онлайн.
один намагається територіально відродити імперію чи хочаб совок і заганяє економіку в середньовіччя
другий хоче стати наймогутнішим лідером наймогутнішої держави і тягне економіку країни до чергової великої депресії
Обидвох оточують підлабузники, які й слова поперек не скажуть, обидва нічого не розуміють в економіці, обидва самовпевнені самодури.
Вище пан Яр написав, чим скінчилось правління двох схожих тіл... Гібридна 3 світова вже йде, а довести її до "гарячої" фази у цих двох старперів дурі вистачить, ІМХО... Звісно, якщо вони й далі будуть рулювати...
Повне ігнорування того, що Китай робить навколо Тайваню
Знову лізе на Корейській півострів
Загрожує анексією території Данії (Гренландія), розпочав торгівельну війну з найближчими державами (Канада, Мексика) і союзниками (ЄС, Австралія, UK)...
Де спалахне - не важливо, бо вогонь почне швидко поширюватись. А вогнегасники трампон списав в утиль...
Якось так, на мій погляд.
"Тавагіщі! Отсгочкі нє будєт! Тагіфи точно будут оставаться в сілє! Да здгавствуєт тавагіщ Тгамп! Уга!"
Вже протяом року почнуться сутички між тими хто за, і проти. пуйло буде це активно підігрівати тролями та ботами. аж до громадянської війни.