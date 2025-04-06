США не будут откладывать действие пошлин на товары из других стран, - глава Минторговли Лутник

США не намерены откладывать начало действия "взаимных" пошлин, которые ранее на этой неделе объявил американский лидер Дональд Трамп.

Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр торговли США Говард Лутник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отсрочки не будет. Тарифы точно будут оставаться в силе в течение дней и недель. Это очевидно", - сказал американский чиновник.

Лутник говорит, что президент Трамп должен перезапустить мировую торговлю.

"Все имеют торговый излишек, а у нас торговый дефицит. Страны мира наживаются на нас, и это должно прекратиться. Президент очень четко дал понять, что такой политикой мы будем защищать заводы, которые переедут в США заниматься производством",- сказал министр торговли США.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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