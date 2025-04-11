Трамп может посетить Турцию в мае, - CNN
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Турцию в рамках своей поездки на Ближний Восток в следующем месяце. Это будет первая президентская поездка лидера США в страну.
Об этом пишет арабская служба CNN, передает Цензор.НЕТ.
Высокопоставленный чиновник и два источника издания, знакомые с планом поездки, сказали, что потенциальный визит состоится после остановок в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ.
Пока окончательное решение не принято, детали прорабатываются.
Чиновник Белого дома заявил, что лидер США обсуждал этот визит во время недавнего разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В то же время Трамп не планирует посещать Израиль во время поездки.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует поездку в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в апреле или чуть позже.
Напомним, 16 марта 2025 года Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в котором лидеры обсудили прекращение российско-украинской войны и восстановление стабильности в Сирии.
Впоследствии СМИ сообщали, что Эрдоган работает над организацией встречи с Трампом в Белом доме.
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- Та не дуже... Просто з "Блазня", там, куди приїжджає, сміються, а від Трампа - плюються... Бо "Блазень" - "просто ІДІОТ", а Трамп - "ІДІОТ З ІНІЦІАТИВОЮ" ... Куди не поїде - там і розсереться з представниками влади...
Президент Эрдоган - единственный лидер мирового масштаба пользующийся доверием и уважением!
а шо це за така буква ё
Как в известной аксиоме:
"Самурай без меча, это как и самурай с мечём, но только без меча!"
Старина Реджеп прутень у лаваш загорне і даст Трампону поласувати.
Ким Чен Ин
пУтлєр
аятоли
Ердоган
(або диктатури, або авторитаризм)
"Жахливі крадії":
Канада
ЄС
Мексика
Це точно Президент країни - лідера вільного світу? 🤔