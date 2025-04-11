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Новости Трамп может посетить Турцию
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Трамп может посетить Турцию в мае, - CNN

Трамп может посетить Турцию в мае 2025 года

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Турцию в рамках своей поездки на Ближний Восток в следующем месяце. Это будет первая президентская поездка лидера США в страну.

Об этом пишет арабская служба CNN, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный чиновник и два источника издания, знакомые с планом поездки, сказали, что потенциальный визит состоится после остановок в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ.

Пока окончательное решение не принято, детали прорабатываются.

Чиновник Белого дома заявил, что лидер США обсуждал этот визит во время недавнего разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В то же время Трамп не планирует посещать Израиль во время поездки.

Читайте: Трамп объяснил приостановление таможенных тарифов: Люди начали немного пугаться и паниковать

Ранее сообщалось, что Трамп планирует поездку в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в апреле или чуть позже.

Напомним, 16 марта 2025 года Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в котором лидеры обсудили прекращение российско-украинской войны и восстановление стабильности в Сирии.

Впоследствии СМИ сообщали, что Эрдоган работает над организацией встречи с Трампом в Белом доме.

Читайте: США имеют оружие, о котором никто не имеет никакого представления. Оно самое мощное в мире, - Трамп

Автор: 

Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+3
а може і ні - в нашого дурка 7 пятниць на неділі ...
джерело....
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11.04.2025 08:42
+3
а такий прекрасний океан між нами...
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11.04.2025 08:45
+1
- Куме! А як Ви думаєте - у чому різниця між нашим "Блазнем" і Трампом? І наскільки вона велика?
- Та не дуже... Просто з "Блазня", там, куди приїжджає, сміються, а від Трампа - плюються... Бо "Блазень" - "просто ІДІОТ", а Трамп - "ІДІОТ З ІНІЦІАТИВОЮ" ... Куди не поїде - там і розсереться з представниками влади...
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11.04.2025 09:18
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Правила форума Совет форумчан
їде цілувати дупу султану
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11.04.2025 08:41 Ответить
а може і ні - в нашого дурка 7 пятниць на неділі ...
джерело....
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11.04.2025 08:42 Ответить
Я чув шо в нашого 8 пятниць на тиждень. І по три неділі.
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11.04.2025 09:50 Ответить
І з Орбаном поспілкується
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11.04.2025 08:43 Ответить
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11.04.2025 08:50 Ответить
а такий прекрасний океан між нами...
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11.04.2025 08:45 Ответить
Рыбак , рыбака , видит издалека .
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11.04.2025 09:05 Ответить
- Куме! А як Ви думаєте - у чому різниця між нашим "Блазнем" і Трампом? І наскільки вона велика?
- Та не дуже... Просто з "Блазня", там, куди приїжджає, сміються, а від Трампа - плюються... Бо "Блазень" - "просто ІДІОТ", а Трамп - "ІДІОТ З ІНІЦІАТИВОЮ" ... Куди не поїде - там і розсереться з представниками влади...
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11.04.2025 09:18 Ответить
Трамп сознаёт, что Турция является единственной, неоспоримой силой в Европе и на Ближнем Востоке!
Президент Эрдоган - единственный лидер мирового масштаба пользующийся доверием и уважением!
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11.04.2025 09:35 Ответить
та невже?
а шо це за така буква ё
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11.04.2025 09:46 Ответить
это буква Е, с горизонтально расположенным над ней двоеточием.
Как в известной аксиоме:
"Самурай без меча, это как и самурай с мечём, но только без меча!"
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11.04.2025 10:03 Ответить
Хтось в курсі, Тампон шаурму любить?
Старина Реджеп прутень у лаваш загорне і даст Трампону поласувати.
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11.04.2025 09:48 Ответить
а може і не відвідати. новини з "може" подобаються більш за все
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11.04.2025 10:46 Ответить
"Гарні хлопці":
Ким Чен Ин
пУтлєр
аятоли
Ердоган
(або диктатури, або авторитаризм)

"Жахливі крадії":
Канада
ЄС
Мексика

Це точно Президент країни - лідера вільного світу? 🤔
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11.04.2025 11:04 Ответить
 
 