Трамп может посетить Турцию в мае, - CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Турцию в рамках своей поездки на Ближний Восток в следующем месяце. Это будет первая президентская поездка лидера США в страну.

Об этом пишет арабская служба CNN, передает Цензор.НЕТ.

Высокопоставленный чиновник и два источника издания, знакомые с планом поездки, сказали, что потенциальный визит состоится после остановок в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ.

Пока окончательное решение не принято, детали прорабатываются.

Чиновник Белого дома заявил, что лидер США обсуждал этот визит во время недавнего разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В то же время Трамп не планирует посещать Израиль во время поездки.

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Ранее сообщалось, что Трамп планирует поездку в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар в апреле или чуть позже.

Напомним, 16 марта 2025 года Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, в котором лидеры обсудили прекращение российско-украинской войны и восстановление стабильности в Сирии.

Впоследствии СМИ сообщали, что Эрдоган работает над организацией встречи с Трампом в Белом доме.

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