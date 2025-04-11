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Новости переговоры США и России
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Россия может попытаться заключить комплексное соглашение с США до 9 мая, - Минобороны Эстонии

Соглашение между РФ и США могут заключить до 9 мая

Россия, вероятно, попытается заключить комплексное соглашение с США до 9 мая, поскольку любит привязывать события к значимым для себя датам, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на фоне этого Запад должен ускорить поставки помощи Украине "настолько быстро, насколько это возможно".

На вопрос, почему он ожидает этого, министр сказал: "Я читаю знаки... Путин всегда был (увлекался важными. - Ред.) датами".

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Он напомнил, что 23 февраля РФ отмечала День защитника отечества, а 24 февраля - осуществила полномасштабное нападение на Украину.

"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное... Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые в настоящее время находятся за столом переговоров", - добавил Певкур.

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Автор: 

россия (95489) США (26598)


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Топ комментарии
+1
Ключове слово "спробувати"
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11.04.2025 11:40
+1
дибільне пост совкове, рашистьке лайно, біонепортріб хоче знову чергову міфічну "побіду", на зразок тої явку це лайно "празднуєт" на "9мая" - дибільний день міфічної "побіди" червоножопих комуно-нацистів у міфічній придуманій ними "вов", день "побіди" гулагу над Бухенвальдом, день відновлення червоної комуно-нацистької окупації України, Молдови, країн Балтії, решти країн сходу Європи !!!
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11.04.2025 11:44
+1
НАТО тютю.
Вивеска покі ще єж а НАТО вжде нема.
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11.04.2025 11:45
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Ключове слово "спробувати"
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11.04.2025 11:40 Ответить
захоплююсь естонською розвідкою.
комплексну угоду про що?
про українські копалини?
у нашого зе!лідора у травні традиційні шашлики. йому не угод.
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11.04.2025 11:43 Ответить
дибільне пост совкове, рашистьке лайно, біонепортріб хоче знову чергову міфічну "побіду", на зразок тої явку це лайно "празднуєт" на "9мая" - дибільний день міфічної "побіди" червоножопих комуно-нацистів у міфічній придуманій ними "вов", день "побіди" гулагу над Бухенвальдом, день відновлення червоної комуно-нацистької окупації України, Молдови, країн Балтії, решти країн сходу Європи !!!
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11.04.2025 11:44 Ответить
НАТО тютю.
Вивеска покі ще єж а НАТО вжде нема.
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11.04.2025 11:45 Ответить
***** сам ніколи не зупиниться
угода із *****м то марення
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11.04.2025 11:46 Ответить
Комплексним буває обід. А що тут мається на увазі незрозуміло. Це, тіпа, всі їхні хворі хатєлкі отримати?
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11.04.2025 11:47 Ответить
минобороны Эстонии "Хйло хочет мирныйплан - нужно сделать\дать больше оружия\бк, быстро"
минобороны Украины "Хйло хочет мирныйплан - ну, можно потратить оставшееся и даже неполученное бабло на поездки\покупки, мирныйплан же"
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11.04.2025 11:52 Ответить
Угода буде підписана )(уйлоТампокассапами на Мавзолеї під час параду.
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11.04.2025 12:32 Ответить
Справи у руснявих ********* неважні.Насправді це їх шанс здійснити "жест доброї волі" присвячений скрєпному носінню дідів на палках.Тим більше,уже тайгу потрібно вирізати,щоб палок для портретів дохлих внуків настругати.
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11.04.2025 13:21 Ответить
Какое еще наюх 'комплексное'? В самом лучше случае договорятся как платить за свет и воду амбасады, и сколько мусаров будет охранять.
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11.04.2025 15:03 Ответить
 
 