Россия может попытаться заключить комплексное соглашение с США до 9 мая, - Минобороны Эстонии

Россия, вероятно, попытается заключить комплексное соглашение с США до 9 мая, поскольку любит привязывать события к значимым для себя датам, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на фоне этого Запад должен ускорить поставки помощи Украине "настолько быстро, насколько это возможно".

На вопрос, почему он ожидает этого, министр сказал: "Я читаю знаки... Путин всегда был (увлекался важными. - Ред.) датами".

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Он напомнил, что 23 февраля РФ отмечала День защитника отечества, а 24 февраля - осуществила полномасштабное нападение на Украину.

"Поэтому я считаю, что и 9 мая, которое для нас является днем Европы, для России является днем окончания Второй мировой войны, они будут стремиться, возможно, к этому, чтобы получить какое-то соглашение, какое-то перемирие или что-то подобное... Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, вместе с Соединенными Штатами, которые в настоящее время находятся за столом переговоров", - добавил Певкур.

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