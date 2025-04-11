В ЕС до сих пор нет ясности относительно необходимых сил для обеспечения безопасности Украины, - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вопрос о том, какие конкретные силы необходимы для обеспечения безопасности Украины, до сих пор остаются без четкого определения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

На вопрос о том, получила ли Каллас вчера необходимую ей ясность относительно того, в чем будут заключаться какие-либо меры по успокоению Украины, она ответила: "Нет".

"Как я уже сказал, разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются", - добавила она.

В то же время Каллас подчеркнула важность усиления давления на РФ.

"Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказывать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились", - заявила Каллас.

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Напомним, "Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, призванная помочь обезопасить Украину после возможного прекращения огня с РФ, рискует зайти в тупик после того, как не получила твердых обязательств со стороны США по предоставлению гарантий безопасности.