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В ЕС до сих пор нет ясности относительно необходимых сил для обеспечения безопасности Украины, - Каллас

Каллас о дискуссиях по безопасности Украины

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вопрос о том, какие конкретные силы необходимы для обеспечения безопасности Украины, до сих пор остаются без четкого определения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

На вопрос о том, получила ли Каллас вчера необходимую ей ясность относительно того, в чем будут заключаться какие-либо меры по успокоению Украины, она ответила: "Нет".

"Как я уже сказал, разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются", - добавила она.

В то же время Каллас подчеркнула важность усиления давления на РФ.

"Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказывать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились", - заявила Каллас.

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Напомним, "Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, призванная помочь обезопасить Украину после возможного прекращения огня с РФ, рискует зайти в тупик после того, как не получила твердых обязательств со стороны США по предоставлению гарантий безопасности.

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11.04.2025 12:07 Ответить
"питання щодо того, які конкретні сили необхідні для гарантування безпеки України, досі залишаються без чіткого визначення."

Хіба так важко порахувати, яка чисельність ЗСУ зараз стримує ворога?
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11.04.2025 12:10 Ответить
не треба нічого. дайте літаків з пілотами - багато, на землі ми самі впораємось, раз ви такі ссикуни
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11.04.2025 12:11 Ответить
Хто б сумнівався!!! Поки ці слюняві на щось відважаться у нас загинуть ще )десяткитисяч військових і цивільних. Мразоти сцикливі
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11.04.2025 12:12 Ответить
Ну пряма ж логіка.
ЕС введе війська після підписання перемир'я. Очевидно що під'орашії це невигідно ніяк. І тому перемир'я не буде.
Замкнене коло...
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11.04.2025 12:12 Ответить
не просто перемир'я, а сталого гарантованого всебічного довгострокового.
тобто, введуть війська на території що залишаться після капітуляції, але не далі стрія.
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11.04.2025 12:25 Ответить
зрозуміло!
єс, це як наше міністерство оборони описане гудименко.
купа пристаркуватих полковників, які ні за що не відповідають, та не хочуть відповідати.
всі бумажкі, що приносять на підпис, читають десять днів та передають у сусідній кабінет для узгодження.
система фундаментальна, непорушна.
ініціатива наказуєма!
петр павел, було смикнувся, та залишився один на один зі своїми планами допомоги.
каллас, гадала, що молода енергійна прогресивна, але тільки лобешку роздовбала об систему.
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11.04.2025 12:18 Ответить
Вони там шо зовсім пупі?
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11.04.2025 14:13 Ответить
 
 