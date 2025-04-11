В ЕС до сих пор нет ясности относительно необходимых сил для обеспечения безопасности Украины, - Каллас
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что вопрос о том, какие конкретные силы необходимы для обеспечения безопасности Украины, до сих пор остаются без четкого определения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.
На вопрос о том, получила ли Каллас вчера необходимую ей ясность относительно того, в чем будут заключаться какие-либо меры по успокоению Украины, она ответила: "Нет".
"Как я уже сказал, разные государства-члены придерживаются разных мнений, и обсуждения все еще продолжаются", - добавила она.
В то же время Каллас подчеркнула важность усиления давления на РФ.
"Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных сигналов с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказывать давление на Россию, и я думаю, что это доверие ко всем тем, кто сказал, что нам нужно, чтобы убийства прекратились", - заявила Каллас.
Напомним, "Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, призванная помочь обезопасить Украину после возможного прекращения огня с РФ, рискует зайти в тупик после того, как не получила твердых обязательств со стороны США по предоставлению гарантий безопасности.
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Хіба так важко порахувати, яка чисельність ЗСУ зараз стримує ворога?
ЕС введе війська після підписання перемир'я. Очевидно що під'орашії це невигідно ніяк. І тому перемир'я не буде.
Замкнене коло...
тобто, введуть війська на території що залишаться після капітуляції, але не далі стрія.
єс, це як наше міністерство оборони описане гудименко.
купа пристаркуватих полковників, які ні за що не відповідають, та не хочуть відповідати.
всі бумажкі, що приносять на підпис, читають десять днів та передають у сусідній кабінет для узгодження.
система фундаментальна, непорушна.
ініціатива наказуєма!
петр павел, було смикнувся, та залишився один на один зі своїми планами допомоги.
каллас, гадала, що молода енергійна прогресивна, але тільки лобешку роздовбала об систему.