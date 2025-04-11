Нидерланды объявили новый пакет помощи в 150 миллионов евро на усиление ПВО Украины, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о новом пакете помощи для Украины в размере 150 миллионов евро, направленный на усиление систем противовоздушной обороны.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Контактной группы в штаб-квартире НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Для нас одним из основных приоритетов является противовоздушная оборона - это также то, о чем просил на этой неделе президент Зеленский, поскольку воздушные атаки стали более интенсивными, чем когда-либо", - отметил Брекельманс.

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По его словам, Нидерланды также продолжают поставки истребителей F-16 и уже объявили о выделении 500 млн евро на проект дронов для нужд ВСУ. Также страна недавно объявила о дополнительных 3,5 млрд евро поддержки, из которых 2 миллиарда должны быть потрачены уже в этом году.

Как отмечается, проект усиления ПВО реализуется в сотрудничестве с Великобританией.

"Если мы хотим, чтобы Украина имела лучшие позиции за столом переговоров, то важно поддержать ее на поле боя, чтобы, во-первых, она могла удержать линию фронта, а во-вторых - быть в более сильной позиции для переговоров", - подчеркнул министр.

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