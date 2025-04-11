Россияне активизировали использование авиации на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, оккупанты активизировали использование авиации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире.
"Обстановка на Харьковском направлении за последнее время хоть существенных изменений и не претерпела, но остается сложной. Мы видим активизацию вражеской авиации", - рассказал Шамшин.
Он отметил, что за последнее время, а именно начиная с 4 апреля, российские войска сбросили на Харьковском направлении 35 управляемых авиабомб.
"Если сравнивать, например, с мартом-февралем, это достаточно существенный рост", - добавил спикер.
Также он рассказал, что за минувшие сутки оккупанты сбросили КАБ в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Уды. Они не отказываются от своих намерений вытеснить Силы обороны за пределы Волчанска, за минувшие сутки в городе было четыре вражеских штурма.
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