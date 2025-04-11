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Новости Боевые действия на Харьковщине
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Россияне активизировали использование авиации на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

На Харьковщине активизировалась вражеская авиация

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, оккупанты активизировали использование авиации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в телеэфире.

"Обстановка на Харьковском направлении за последнее время хоть существенных изменений и не претерпела, но остается сложной. Мы видим активизацию вражеской авиации", - рассказал Шамшин.

Он отметил, что за последнее время, а именно начиная с 4 апреля, российские войска сбросили на Харьковском направлении 35 управляемых авиабомб.

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"Если сравнивать, например, с мартом-февралем, это достаточно существенный рост", - добавил спикер.

Также он рассказал, что за минувшие сутки оккупанты сбросили КАБ в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Уды. Они не отказываются от своих намерений вытеснить Силы обороны за пределы Волчанска, за минувшие сутки в городе было четыре вражеских штурма.

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Автор: 

боевые действия (4021) Харьковская область (770) ОТГ Харьков (49)


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11.04.2025 19:39 Ответить
 
 