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Новости Суд над Насировым
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САП просит арестовать Насирова с альтернативой залога в 75 млн грн

САП просит арестовать Насирова с залогом

Прокурор обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову на содержание под стражей, определив возможность внесения залога в размере 75 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему Председателю Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн грн", - говорится в сообщении.

Также читайте: Дело об отмывании крупнейшей в истории Украины взятки: Суд отпустил тестя Насирова из-под домашнего ареста

Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

Суд продлил Насирову обязательства на два месяца.

Дело о взятке главе ГФС

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

Читайте также: В ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование

Автор: 

Насиров Роман (762) САП (2064)


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Топ комментарии
+29
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11.04.2025 13:52
+18
Зовсім подуріли! Звідки у простого сапера 75 млн.?
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11.04.2025 13:54
+16
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11.04.2025 13:54
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цей хабарник з дитинства мріяв стати сапером, а ця сап так і збиває на зльоті
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11.04.2025 13:49 Ответить
Причому незаконно - мобілізацію ж не можна скасувати, так сказав Його Величність Український Закон вустами Верховного Суду.
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11.04.2025 14:21 Ответить
смієтеся?
де нелох, а де закон
фантастика
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11.04.2025 14:22 Ответить
Закон один для всіх - так воно ведеться в демократичних європейських країнах. То там в дикій тайзі з ведмедями інакше, де одне "рєшалово". А тут ніні.
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11.04.2025 14:24 Ответить
є ще сомалі, оно вже угоду уклали
у сомалі тайги немає, за ведмедів - питання відкрите
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11.04.2025 14:25 Ответить
Ото воно забрехалося. В тилу відсидітися хоче ще й учасника БД хоче. А на фронт. На передову рити окопи і бліндажі. Там і ..гостинців.. від кацапів отримати можна
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11.04.2025 14:22 Ответить
Вся карьера сапера псу под хвост, еще и САП гадит).
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11.04.2025 13:51 Ответить
Як то кажуть: сапер помиляється тільки один раз , як обирає професію.
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11.04.2025 13:56 Ответить
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11.04.2025 13:52 Ответить
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11.04.2025 13:54 Ответить
Зовсім подуріли! Звідки у простого сапера 75 млн.?
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11.04.2025 13:54 Ответить
ковдру най у ломбард здасть - будуть гроші на заставу
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11.04.2025 14:00 Ответить
Може він вже встиг осідлати потоки тротила. Або міношукачів. То такий дядя, шо вміє
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11.04.2025 15:12 Ответить
Йому міни хабарі дають, щоб він їх не знешкоджував.
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11.04.2025 23:17 Ответить
Нескінчений серіал - продовження буде
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11.04.2025 13:55 Ответить
Замордували зовсім хворого хлопчика в трусиках. Краще б його не демобілізували, а перевели на куп'янський напрямок на передок. Став би там героєм, а може і помер би там без судової тяганини.
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11.04.2025 13:59 Ответить
Насиров є людиною Юлії Тимошенко.
Саме вона його призначила, саме в її 'касу' він сплатив за призначення єдноразовий та щомісячні платежи
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11.04.2025 14:16 Ответить
Роман Михайлович Насіров (нар. 3 березня 1979, Чернігів, УРСР) - український політик, нардеп України VIII скл. від Блоку Порошенка, з травня 2015-го - Голова Державної фіскальної служби України.
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11.04.2025 15:02 Ответить
"нардеп України VIII скл. від Блоку Порошенка"

Так не можна казати, як вам не соромно)
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11.04.2025 16:05 Ответить
Ну і шо, точнісінько така ковдра була у Юлі Тімошенко
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11.04.2025 17:34 Ответить
Не "така" ковдра, а та сама ковдра. Та то й не ковдра, а оберіг від злих духів правосуддя.
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11.04.2025 23:20 Ответить
Хабар 26 лямів, а застава менше 2 - українська класика)

Доречі, скільки це дронів? Га, полум'яні борці з підривом обороноздатності країни?)
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11.04.2025 14:18 Ответить
Там загальний хабарюга 750 лямів грн...
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11.04.2025 16:15 Ответить
По нинішньому курсу майже 1,1 млрд)
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11.04.2025 16:20 Ответить
"27.01.2025 до Національного бюро надійшла заява ГО "Центр протидії корупції" щодо можливих протиправних дій Міністра оборони України, зокрема можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня 2023р по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.

А ЧОМУ НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ БІЛЬШ СВІЖІШИМИ- чи Умєров теж утік вже на фронт

Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом bastion .tv
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11.04.2025 14:30 Ответить
Цей азербайджанець вже вісім років вертить на кілку все українське правосуддя.
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11.04.2025 14:32 Ответить
Цей інородець вже давно мав згнити на кладовищі... Натомість завели ще й Умєрова, Арахамію, Аллахвердієву-Кормишкіну, Цуцкарідзе і Єрмака з Татаровим. Що казати про Рєзнік(ов)а, зєлєнскаго, шефіров, коломойскіх і іншу корумповану гидоту... Жодного українця...
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11.04.2025 14:40 Ответить
))
Спочатку голосуєте за Зєлю, тому шо він не єврей, а Порох - єврей (бо вам так в Одноглазніках розказали). А потім по всьому Цензору плач Ярославни про інородців
Браво! Біс! )
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11.04.2025 15:11 Ответить
Оце вже, як кажуть - " не в бровь, а в глаз" І хто винен наріду-любилю шашликів?
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11.04.2025 19:24 Ответить
А де браши Шифіри ділися? Так паслися біля корита як гундосик посаду обійняв. Де вони?
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11.04.2025 15:08 Ответить
Так воно з азербайджанським корінням:

Його батько Мікаїл Насір оглу Насіров переїхав з Азербайджану в Україну 1976 року і одружився з українкою.
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11.04.2025 17:11 Ответить
Краще застава в 75 мільярдів адже все одно скільки потрібно знайде. І з тих грошей виписати премії по 10 мільйонів за сумлінне виконання службових обов'язків всім причетним слідчим і суддям.
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11.04.2025 21:07 Ответить
 
 