САП просит арестовать Насирова с альтернативой залога в 75 млн грн
Прокурор обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову на содержание под стражей, определив возможность внесения залога в размере 75 миллионов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурор САП направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему Председателю Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.
Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.
Суд продлил Насирову обязательства на два месяца.
Дело о взятке главе ГФС
Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.
2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.
Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.
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де нелох, а де закон
фантастика
у сомалі тайги немає, за ведмедів - питання відкрите
Саме вона його призначила, саме в її 'касу' він сплатив за призначення єдноразовий та щомісячні платежи
Так не можна казати, як вам не соромно)
Доречі, скільки це дронів? Га, полум'яні борці з підривом обороноздатності країни?)
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня 2023р по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
А ЧОМУ НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ БІЛЬШ СВІЖІШИМИ- чи Умєров теж утік вже на фронт
Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом bastion .tv
Спочатку голосуєте за Зєлю, тому шо він не єврей, а Порох - єврей (бо вам так в Одноглазніках розказали). А потім по всьому Цензору плач Ярославни про інородців
Браво! Біс! )
Його батько Мікаїл Насір оглу Насіров переїхав з Азербайджану в Україну 1976 року і одружився з українкою.