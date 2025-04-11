САП просит арестовать Насирова с альтернативой залога в 75 млн грн

Прокурор обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову на содержание под стражей, определив возможность внесения залога в размере 75 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурор САП направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения бывшему Председателю Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.



Прокурор настаивает на изменении меры пресечения на более строгую, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 75 млн грн", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начато служебное расследование.

Суд продлил Насирову обязательства на два месяца.

Дело о взятке главе ГФС

Напомним, 17 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили экс-главу ГФС на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.

Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

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