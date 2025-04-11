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Новости Заявления о мире
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Писториус: Мир в Украине недостижим в ближайшем будущем

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина продолжит получать военную поддержку от союзников, а Россия не готова к миру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время пресс-конференции после заседания Писториус подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии: "Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, похоже, недостижим в ближайшем будущем", - заявил министр.

Также он подчеркнул, что Германия и ее союзники гарантируют Украине продолжение военной поддержки:

"Мы гарантируем, что Украина и в дальнейшем будет получать выгоду от нашей совместной военной поддержки", - добавил Писториус.

Министр подчеркнул, что Россия должна осознать: "Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 40 стран обсуждают поддержку Украины на "Рамштайн" в Брюсселе, - Писториус

Автор: 

Писториус Борис (206) война в Украине (3789)


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Топ комментарии
+33
як кацапські прогандони тіко не хають та обзивають цього поважного пана, просто до усрачки
Респект та повага вам, пане Пісторіусе!
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11.04.2025 14:32
+26
Звісно. Головне західні кодони захистити , та побільше поліцаїв в тилу.
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11.04.2025 14:30
+25
жодних ілюзій. Здоровий погляд на події. Сумно звісно це усвідомлювати, але краще правда ніж порожні тупі обіцянки рудого клоуна у червоному чепчику..
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11.04.2025 14:37
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Пісторіус збодрив
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11.04.2025 14:29 Ответить
Ок! Сколько ещё мужчин у вас осталось?
До последнего!
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11.04.2025 19:02 Ответить
вільних чи дискримінованих???
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12.04.2025 13:51 Ответить
Звісно. Головне західні кодони захистити , та побільше поліцаїв в тилу.
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11.04.2025 14:30 Ответить
як кацапські прогандони тіко не хають та обзивають цього поважного пана, просто до усрачки
Респект та повага вам, пане Пісторіусе!
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11.04.2025 14:32 Ответить
зелёные пропагандоны тоже его и всех хаяли, но в последнее время рты им позакрывали
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11.04.2025 14:49 Ответить
Міша ти снова запуталса. Тєбє не заплот ют, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
А німцям подяка і респект.
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11.04.2025 15:02 Ответить
Бо ти не вмієш читати українською. Плохо вас ****** там підготовлюють.
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11.04.2025 15:08 Ответить


" ...Каль вважає, що якби війна закінчилася раніше 2029-2030 року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3540048
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11.04.2025 14:38 Ответить
А ти не-гнида звідки строчиш? З підвалів Торецька чи з руїн Покровська?
80% нашої країни теж вигідно щоб русня не прийшла до них додому.
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11.04.2025 15:02 Ответить
А що треба зробити, щоб війна припинилася? Кажіть, я записую...
1) Перестати стріляти
2)...
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11.04.2025 17:56 Ответить
Треба тебе на фронт!
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11.04.2025 18:23 Ответить
1) Перестати стріляти
2) Треба тебе на фронт!
3)...

Чи це все - 1,2 і війна закінчилась?
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11.04.2025 18:40 Ответить
ні! бо, нащо ти підеш на фронт , коли там перестануть сиріляти?
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11.04.2025 20:33 Ответить
А, тобто по вашій лозіці війна припиниться одразу після першого пункту - треба просто перестати стріляти?
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11.04.2025 22:38 Ответить
"Якщо війна закінчиться раніше 2029-2030 року, - тоді Росія зможе швидше стати загрозою для нашої Європи" - керівник німецької розвідки BND Бруно Каль
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11.04.2025 14:35 Ответить
Саме так, кацапе. Ми не відпустимо твою рашу доки не доб'ємо. Навіть якщо це потриває до 2032 року.
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11.04.2025 15:04 Ответить
Ти хто такий, YU ST?
Вірний слуга Найхоробрішого?
Подобається на потоках сидіти, поки Україна кров'ю стікає?
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11.04.2025 15:14 Ответить
Засвітилася ціла рота. Спасіба.
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11.04.2025 19:24 Ответить
Дякую, кеп
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11.04.2025 14:37 Ответить
жодних ілюзій. Здоровий погляд на події. Сумно звісно це усвідомлювати, але краще правда ніж порожні тупі обіцянки рудого клоуна у червоному чепчику..
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11.04.2025 14:37 Ответить
Що ж продовжуємо тримати стрій, панове!
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11.04.2025 14:41 Ответить
В Лондоні , в Женеві , в Парижі - "батальон Монако" міцно тримає стрій !
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11.04.2025 14:50 Ответить
Я зараз в Покровську, а де ти, воїн диванний?
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11.04.2025 14:52 Ответить
В якому підрозділі ?
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11.04.2025 14:53 Ответить
тобі положено бути на захисті того за що ти не лише голосував, а активно агітував інших
посміялись, тепер до бою
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11.04.2025 14:54 Ответить
а що, на Боневтіка - напали? в нього ціла ж свора тілоохоронців!!
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12.04.2025 13:52 Ответить
155 бригада
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11.04.2025 14:57 Ответить
А хто буде баб Юльку захищати?
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11.04.2025 23:32 Ответить
Миру з росією вже не буде ніколи.
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11.04.2025 14:41 Ответить
....кому вони:цапи вінторогі треба?
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11.04.2025 15:00 Ответить
Але ж лізуть...
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11.04.2025 15:02 Ответить
Эм... за такое "у Трампа" и извинения могут потребовать. Вполне реалистичный взгляд на происходящее.
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11.04.2025 14:46 Ответить
здоровий погляд на події. дякуєм. рф може і розвалитися в цій війні тоді нам і Кубань відійде
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11.04.2025 14:48 Ответить
А чому вона розвалиться?
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11.04.2025 14:49 Ответить
А чому розвалились тисячі держав за всю історію людства?
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11.04.2025 14:56 Ответить
З різних пичин. А чому повинна розвалитись рашка? І коли? До кінця року встигне?
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11.04.2025 14:59 Ответить
І , Зелений Клин!
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11.04.2025 18:24 Ответить
Питання в іншому: що саме робить Німеччина щоб Україна досягла цього миру? Розтягує військову допомогу на 3-5 років, передає лише те що не шкода віддати і у смішних кількостях і при цьому постійно наголошує що Україна "повинна триматись".
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11.04.2025 14:51 Ответить
Патрійоти вам зараз розкажуть, що їм і так добре(патріотам).
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11.04.2025 15:35 Ответить
А навіщо німеччині взагалі мир в Україні. Поки українці тут гинуть- европка в безпеці.
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11.04.2025 15:38 Ответить
то все х...йня!! от ми сьогодні дипвідносини із сомалі встановили й, гадаю, зелений уїбан незабаром підпише із ними угоду про гарантування безпеки підпише. оце буде справді потужно й епічно, а ви пісторіус-пісторіус...
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11.04.2025 14:59 Ответить
Кеп!
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11.04.2025 15:30 Ответить
Сказав А, кажи Б - "********* delenda est".
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11.04.2025 15:30 Ответить
цікаво, кого будуть відловлювати коли закінчаться - не 18-60річні не заброньовані не відстрочкісти? хто буде перший в черзі?
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11.04.2025 15:44 Ответить
Ну в києві просто: ТЦКшникі одного района будуть відловлювати ТЦКшників іншого. Це як у 90ті, коли на чужий район було стрьомно за дівчиной піти , а потім вони зрозуміють, що це шлях у нікуди, так жити не можна, покумекають і почнуть відловлювати поліцейських
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11.04.2025 15:51 Ответить
Відмінять бронь інженерам ВПК і тим, хто дійсно працює на критичних виробництвах.
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11.04.2025 23:18 Ответить
було би епічно, якби не було би тепереча сумно..
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12.04.2025 13:56 Ответить
Ще раз пройдуться по заброньованих і з відстрочками, потім ще, і вже потім просто приймуть непопулярні геополітичні рішення й порозбігаються по курортах на пенсію)
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11.04.2025 17:02 Ответить
Чтоб тебе йух (путин) на языке вырос
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11.04.2025 16:00 Ответить
Якби ви збільшили вдвічі виробництво техніки і ***********, а також вдвічі прискорили співпрацю з партнерами, мир би вже був би на горізонті, а за вами інші сусіди підтянулися.
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11.04.2025 16:01 Ответить
"ви" - це Зеленський, і його команда з 5-6 менеджерів???
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12.04.2025 13:57 Ответить
Вам усим наближаеться пiсторiуз, сказав Пісторіус.
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11.04.2025 16:14 Ответить
Ну якщо в найближчкому майбутньому "мир не можливий" то готовте ще більше місць по тимчасовому захисту.
Там ще і з США вжена валізах до Европи хто отримав червоні нотайси,а таких по чуткам немало.
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11.04.2025 16:31 Ответить
Пісторіус абсолютно правий! Справжнього запиту на припинення війни з урахуванням реалій не має ані у влади, а ні у більшості народу. Радикальні націоналістичні ідеї, сталева воля, патріотична гординя та самовпевненість - що ми можемо остаточно перемогти і перемолоти усю російську армію і звільнити землі виключно військовим шляхом все ще популярні і затребувані🤔 Я у жодному разі не кажу що це погано, просто кажу те що особисто наблюдаю! Так запал за 3 роки повномаштабної війни трохи згас, але не критично : відсотків 60 українців і досі виступають за повне звільнення территорій до кордонів 1991 року......
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11.04.2025 16:51 Ответить
Кацапе, трындеть на свой Сахалин, там тоже вода соленая.
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11.04.2025 23:45 Ответить
Трындец. Уже сахалинские тюрьмы снабжают мясом передок .
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11.04.2025 23:47 Ответить
до чого тут вислів "запити народу"??? як ти собі це уявляєш буквально?
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12.04.2025 13:58 Ответить
Без реального вписування Заходу за нас нічого не буде - просто повільно перемелюватимуть Україну, ресурсів вистачить ще на роки й роки. А так як вписуватися ніхто нормально не збираються, то це контрольоване вигорання буде тягтися й тягтися. Будуть захоплюватися героїзмом, співчувати, навіть допомагати, але але ...
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11.04.2025 16:58 Ответить
Не буде ніякого миру. Тут або ми, або кацапи. ***** уже не відступить, буде йти до кінця
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11.04.2025 17:47 Ответить
Або ми, або кацапи, або німці, або поляки і т.д.
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11.04.2025 23:16 Ответить
А кого фізично більше? Правильно - кацапів...Висновки напрошуються самі по собі.
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12.04.2025 12:34 Ответить
Слухайте і аналізуйте новини, які приходять із штатів а не від німчури, яка нічого не вирішує в світі.
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11.04.2025 18:10 Ответить
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11.04.2025 19:38 Ответить
Його слова вже не важливі. Саме головне він вже сказав кілька тижнів тому - Німеччині треба, щоб ми воювали і гинули ще багато років, інакше доведеться гинути європейцям, якщо ми рашку відпустимо.
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11.04.2025 23:14 Ответить
Звичайно , що перемога - недосяжна, бо Обама+Байден+Трамп = допомога , щоби лишень послабити мiць кацапiв. Щоб цапорилiя не дай боже не розвалилася, а то амери без кацапiв, у протистояннi з таукитайцями - нуль без патика. Я б на мiсцi пинi, на даному етапi, покинув Украiну, та зазiхнув би на Аляску . Амери слабаки , вiддадуть.
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11.04.2025 23:42 Ответить


Є немало українців які чудово пристосувалися до сьогоднішніх реалій війни, тому сценарій з її багаторічного продовження їх теж цілком влаштовує..... Приміром той же Юрій Бутусов чи Сергій Стерненко , вони заробляють сотні тисяч гривень майже щоденно. Буткевич отримує ,,Золоті кнопки youtube,, а Дмитро Корчинський грає у комедійних спектаклях у Львові.....
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11.04.2025 23:56 Ответить
Це - слова тверезо мислячої людини й доброго політика. Проте на все - воля Божа. Її можна було б значно прискорити, якби Німеччина безпосередньо долучилась до політичних ініціатив Британії й Франції. Що вам, німцям, ділити сьогодні з ними? Мета Московського Мордору - це Ла-Манш, а не Україна+Прибалтика+Фінляндія+Польща (це тільки 1-й етап відродження "свєрхдєржави"). Так що німці зі своєю двоїстою позицією можуть постраждати раніше французів, а не те, що англійців.
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12.04.2025 09:18 Ответить
тобто воля божа полягає в смертях людей? в дискримінації мужчин, в розрусі???
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12.04.2025 14:01 Ответить
чим далі мир в Україні ,тим блище війна до Заходу , не може бути ,шо ЄС цього не розуміє ...тому треба діяти та виправляти західні помилкі по ходу !!!...
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12.04.2025 11:03 Ответить
Україна для заходу - лише можливість просадити рашку на гроші...
Якщо дали хоч 50%, що мають самі - моцква горіла би вже в 22 році...
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12.04.2025 12:07 Ответить
Західні глобалісти - за війну.
Банкова і її оточення, прикормлені блогери-"волонтери" - теж за війну.
Кремлю пофіг, вони готові воювати скільки потрібно, в них і м'яса і заліза достатньо.
Коли стільки сторін ЗА війну, то закінчити її дійсно буде важко.
Програє від цього всього лише український народ, якого в такому разі чекатиме страшна демогрфічна яма і зубожіння.
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12.04.2025 12:32 Ответить
Це дійсно тверезий погляд на ситуацію без рожевих окулярів і ілюзій. Головне щоб зелені покидьки не злили Україну!!!
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12.04.2025 13:13 Ответить
 
 