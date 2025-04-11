Писториус: Мир в Украине недостижим в ближайшем будущем
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина продолжит получать военную поддержку от союзников, а Россия не готова к миру.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Во время пресс-конференции после заседания Писториус подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии: "Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, похоже, недостижим в ближайшем будущем", - заявил министр.
Также он подчеркнул, что Германия и ее союзники гарантируют Украине продолжение военной поддержки:
"Мы гарантируем, что Украина и в дальнейшем будет получать выгоду от нашей совместной военной поддержки", - добавил Писториус.
Министр подчеркнул, что Россия должна осознать: "Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать".
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До последнего!
Респект та повага вам, пане Пісторіусе!
А німцям подяка і респект.
" ...Каль вважає, що якби війна закінчилася раніше 2029-2030 року, тоді Росія зможе швидше стати загрозою для Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3540048
80% нашої країни теж вигідно щоб русня не прийшла до них додому.
1) Перестати стріляти
2)...
2) Треба тебе на фронт!
3)...
Чи це все - 1,2 і війна закінчилась?
Вірний слуга Найхоробрішого?
Подобається на потоках сидіти, поки Україна кров'ю стікає?
посміялись, тепер до бою
Там ще і з США вжена валізах до Европи хто отримав червоні нотайси,а таких по чуткам немало.
Є немало українців які чудово пристосувалися до сьогоднішніх реалій війни, тому сценарій з її багаторічного продовження їх теж цілком влаштовує..... Приміром той же Юрій Бутусов чи Сергій Стерненко , вони заробляють сотні тисяч гривень майже щоденно. Буткевич отримує ,,Золоті кнопки youtube,, а Дмитро Корчинський грає у комедійних спектаклях у Львові.....
Якщо дали хоч 50%, що мають самі - моцква горіла би вже в 22 році...
Банкова і її оточення, прикормлені блогери-"волонтери" - теж за війну.
Кремлю пофіг, вони готові воювати скільки потрібно, в них і м'яса і заліза достатньо.
Коли стільки сторін ЗА війну, то закінчити її дійсно буде важко.
Програє від цього всього лише український народ, якого в такому разі чекатиме страшна демогрфічна яма і зубожіння.