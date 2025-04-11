Писториус: Мир в Украине недостижим в ближайшем будущем

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина продолжит получать военную поддержку от союзников, а Россия не готова к миру.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время пресс-конференции после заседания Писториус подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии: "Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, похоже, недостижим в ближайшем будущем", - заявил министр.

Также он подчеркнул, что Германия и ее союзники гарантируют Украине продолжение военной поддержки:

"Мы гарантируем, что Украина и в дальнейшем будет получать выгоду от нашей совместной военной поддержки", - добавил Писториус.

Министр подчеркнул, что Россия должна осознать: "Украина способна продолжать борьбу, и мы будем ее поддерживать".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 40 стран обсуждают поддержку Украины на "Рамштайн" в Брюсселе, - Писториус