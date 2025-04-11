РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10004 посетителя онлайн
Новости Кротевич призвал Сырского уйти с должности
8 700 55

Кротевич заявил, что у него забрали орден: Кто-то в ОП имеет полномочия "исправить" указ Зеленского

Богдан Кротевич потерял орден. Какова причина

Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента. По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом он рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока я еще был на службе, командир бригады подал меня на награду. Процедура не из простых - длительная, бюрократическая, но в конце концов, через четыре месяца, президент подписал указ о моем награждении.

В среду, 9 апреля 2025 года, друг Калина - заместитель командира бригады - поздравил меня, прислав скриншот с официального сайта президента, где я был в списке награжденных", - отметил он.

Кротевич потерял орден после критики Сырского

Однако, продолжил Кротевич, уже на следующий день из указа его фамилия просто исчезла.

Кротевич потерял орден после критики Сырского

"Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но в очередной раз я убедился - в этой системе еще очень много надо менять", - подчеркнул защитник.

Кротевич "почти уверен", что сам президент не давал указания убирать его из указа.

Также читайте: Зеленский наградил Сунака Орденом Свободы

"Итак - в ОП есть кто-то, кто имеет полномочия "исправить" указ без согласования с Верховным Главнокомандующим государства. Хотя все это делается довольно просто: приносят новый текст указа, говорят что-то вроде "там ошибка в фамилии была, мы исправили", и переподписывают, могут убрать тех, кто не нравится, и добавить своих кентов например.

На самом деле - это даже смешно. Я представляю себе, как где-то кто-то бьет кулаком по столу и говорит: "Вот же, с*ка, этот Кротевич. Не любит меня. А я тут, бляха, со второй армией мира воюю!" И все становится на свои места, для них не важно что ты заслуживаешь и делаешь, важно чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил "Да". Но это не для меня. Лучшая награда для меня это, когда отвяжутся со своими интригами от адекватных военных и армии наконец дадут нормально воевать", - подытожил он.

Кротевич критикует Сырского

Напомним, ранее в интервью The Guardian Кротевич заявил, что Александр Сырский должен уйти с должности Главнокомандующего ВСУ, поскольку он рискует жизнями украинских военных, отдавая "почти преступные" приказы, а военное руководство Украины должно претерпеть изменения.

Читайте: Швейцария не исключает участия Путина в будущих конференциях по миру в Украине, несмотря на ордер МУС на его арест, - Амгерд

Кротевич потерял орден после критики Сырского

Автор: 

орден (189) Кротевич Богдан (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Хтось в ОП має повноваження "виправити" указ Зеленського
-----------------------------------------------------------------------------
Все знают, что этот "хтось" - это Ермак.
Он сам себе указ. И не только себе))
показать весь комментарий
11.04.2025 14:50
+20
Еще один кандидат в карманные "оппозиционеры". Все как по шаблону
показать весь комментарий
11.04.2025 14:53
+20
показать весь комментарий
11.04.2025 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне що хата ціла.
показать весь комментарий
11.04.2025 14:45 Ответить
"інформація зникла" і нагороду забрали - це 2 різні речі , а Кротевич начебто вже дорослий - повинен розуміти ...
показать весь комментарий
11.04.2025 14:49 Ответить
Нема в указі, нема й нагороди. Ти начебто вже дорослий - повинен розуміти... А чи ні?
показать весь комментарий
11.04.2025 14:55 Ответить
жалюгідна помста...
показать весь комментарий
11.04.2025 14:49 Ответить
Зараз будуть обговорювати не сам факт, подію, а чого це він користується Телеграмом
показать весь комментарий
11.04.2025 14:50 Ответить
Хтось в ОП має повноваження "виправити" указ Зеленського
-----------------------------------------------------------------------------
Все знают, что этот "хтось" - это Ермак.
Он сам себе указ. И не только себе))
показать весь комментарий
11.04.2025 14:50 Ответить
Кротевич так вилизував і маневрував між крапельок, а невдача спіткала неочікувано
показать весь комментарий
11.04.2025 14:53 Ответить
А де там невдача - можливо навпаки ?
показать весь комментарий
11.04.2025 15:03 Ответить
Еще один кандидат в карманные "оппозиционеры". Все как по шаблону
показать весь комментарий
11.04.2025 14:53 Ответить
Ось і ще один. Губатенький.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:18 Ответить
У цього ланчена маман суддя. Вона ж присудила віддати власність України кацапам
показать весь комментарий
11.04.2025 15:26 Ответить
Да. Мы просто становимся свидетелями формирования когорты ручных "оппозиционеров". На величайшего крошить батон "низзя", а фигуры Ермака или Сырского подходит для этого в самый раз. Зеленскому нужно привести в будущую Раду как можно больше своих преданных штыков, заняв все возможные электоральные ниши. Ближе к выборам мы увидим и не такие кульбиты.
показать весь комментарий
11.04.2025 17:42 Ответить
Ооо, список кандидатів в президенти на наступних виборах, буде напевно найбільший в історії України.
Першочергове завдання зе, розпорошити голоси громадян.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:49 Ответить
Чого очікувати від ворогів, вони не мають совісті ні честі.
показать весь комментарий
11.04.2025 14:54 Ответить
не пойму..он служит или уволился?
показать весь комментарий
11.04.2025 14:54 Ответить
Набридло йому служити ... звільнився
показать весь комментарий
11.04.2025 14:56 Ответить
Ну і як тобі на смак зелена дупа, нє гарчіт?
показать весь комментарий
11.04.2025 14:55 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 14:57 Ответить
***** вихваляєш - скільки за це платять ?
показать весь комментарий
11.04.2025 15:04 Ответить
Йой, Бубуньку образили...
показать весь комментарий
11.04.2025 16:24 Ответить
Так интересно узнать про всю возню в околозеленских фракциях... До жути.
показать весь комментарий
11.04.2025 14:57 Ответить
мстиві зелені покидьки
показать весь комментарий
11.04.2025 15:00 Ответить
Держави немає, а є 5-6 менеджерів. Зелена банда знищила всі державні інституції. Тому і треба трибунал, після перемоги.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:01 Ответить
Схоже Бодя вже до виборів готується.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:03 Ответить
І правильно! Бо лисому Жені з 95 балагану саме цього ордена бракує до повної колекції!
показать весь комментарий
11.04.2025 15:04 Ответить
Ну так еще дольше молчать надо было и выгораживать мафию у власти. Когда обычных украинцев с грязью мешают каждый день. На двух стульях посидеть не выйдет.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:07 Ответить
Господин Кротевич своими делами доказал, что он порядочный человек, патриот и смелый воин. Поэтому наградят его или не наградят, то дело десятое. Такие люди будут в Украине нужны, ИБО, ЛИБО БУДЕТ ПОСТРОЕНА СОВРЕМЕННАЯ АРМИЯ С НОРМАЛЬНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ И АДЕКВАТНЫМИ ПРИКАЗАМИ, либо просто некому будет воевать. ЧЕЛОВЕЧЕЧСКИЙ РЕСУРС ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ, и он ограничен.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:07 Ответить
ЛИБО БУДЕТ ПОСТРОЕНА ....
Тобто - її й досі нема ...?
показать весь комментарий
11.04.2025 15:11 Ответить
Нет, конечно, при козыре во главе ее не может быть априори.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:55 Ответить
Кротевич сто разів правий. "Кацапи звідусіль гони" й далі за текстом.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:19 Ответить
Кротевич, це вже історія. А нагорода від
показать весь комментарий
11.04.2025 15:19 Ответить
Але зеленському однак лизнув!
показать весь комментарий
11.04.2025 15:25 Ответить
Не те, що лизнути, а з протяжкою, від пупка до сраки.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:45 Ответить
З претензією вже на орден першого ступеню
показать весь комментарий
11.04.2025 18:03 Ответить
На 19 з'їзді Кпрс, якраз перейменували, обирали комісії в складі цк. Сталін зачитував свій список. На посаду голови комісії по реорганізації армії запропонував призначити маршала Говорова, все зустрічали овваціями. На другий день заворг Малєнков прибіг до Сталіна і став переконувати, що трапилась жахлива помилка, маршал Говоров не член Цк і не делегат з'їзду. Сталін зразу ж -ну той що? Малєнков, полотніючи, видав - він взагалі безпартійний. На другий день у Правді опублікували повідомлення-по недогляду машиністки в списки членів цк помилково включено Говорова,безпартійного. Був порядок. І виправлялись. А гопота з Банкової ? Той рускій генерал пожалівся Бубону, а той-отозвать. І все в ажурі. В часи Кучми до нього набився Діма Тютюнник, коли Данілич йшов в Нірванну, Діма зразу ж ставив факсіміле на нагородних указах, за гроші, ясна річ. Але піймали саме на цьому та присвоєнні собі звання полковника ЗСУ. Традиція давня.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:27 Ответить
Зараз можна втратити значно більше за орден.
Всі ж чули що ОПка збирається витурити командира який сам створив цей род військ і вмотивовану бригаду, добився успіху, налагодив горизонтальні контакти, саме до нього люди прийшли.
Мова про полковника В. Сухаревського , Сили безпілотних систем Збройних сил України.
Його хочуть заслати в сраку. А на тепле місце поставити клоуна
показать весь комментарий
11.04.2025 15:29 Ответить
Коли Сухаревського знімали з командування бойовою бригадою на нову посаду, вам було нетак...
Тепер Сухаревського знімають шо би він створив нову бойову бригаду вам знову нетак. 🤣
Воістіну цим вкраїнчикам НІЧИМ НЕВГОДИШЬ ШО БИ НЕРОБИВ.
І це при тому шо самі ці вкраїнчики зовсім НІЦ НЕ РОБЛЯТЬ ТІКО НОСОМ КРУТЯТЬ ШО ЇМ УСЕ НЕТАК.
показать весь комментарий
11.04.2025 17:57 Ответить
Мені не так. Коли влада цілеспрямовано зачищає командування ЗСУ , заміщаючи лише вправними сраколизами. Відправляють подалі від Києва. Бо раптом народ надумає протестувати, армія не підтримає. Страхуються суки
А ти не бачиш ?
показать весь комментарий
11.04.2025 17:59 Ответить
Найобізнані, найталановиті, най...най специ у всьому по житті УСІ ЗАРАЗ ПАСУТЬСЯ НА ,,цензор.нет".
ОТ ТІЛЬКИ ШОСЬ РОБИТИ САМІ ОЦІ НАЙ...НАЙ...НАЙ... НІЧОГО НЕМОЖУТЬ І НЕХОЧУТЬ

НАВІТЬ ЙТИ В ЗСУ І БОРОНИТИ УКРАЇНУ ЇМ НЕ ПО ФЕНШУЮ. 🤣
показать весь комментарий
11.04.2025 18:11 Ответить
Так не пасись тут
показать весь комментарий
11.04.2025 18:51 Ответить
"цифровизация" - она такая. без бумажки с подписью и печатью не докажешь что не верблюд. скриншот и распечатку можно засунуть в цифровой null.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:30 Ответить
От, як тільки сказав щось проти ЗЄ - так одразу нагорода і зникла.
І це не помилка.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:40 Ответить
"Кротевич "майже впевнений", що сам президент не давав вказівки прибирати його з указу." от їб*нько, без погодження з Зеленським вода не осв'ятиться. Сирському ти, придурок зелений, і нах*й не потрібний.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:42 Ответить
Отакої, а коли указ РНБО змінювали, бо потрібно було пороху помилку в ідн номері виправити то все було зашибісь.
спочатку толеруєш беззаконня а потім сам отримуєш.
п.с. то напевно секретарка кавулю вилила на указ та витерла прізвище Кротевича, а бубачка та 5-6 менеджерів ніучом нє увінаваті.
показать весь комментарий
11.04.2025 15:44 Ответить
Як це ще в цій диверсії не звинуватили міфічних клятих "ухилянтів"... Дивно..
показать весь комментарий
11.04.2025 16:03 Ответить
- Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль. (С)
показать весь комментарий
11.04.2025 16:07 Ответить
Використали проти генералів і ЗРОБИЛИ,як лоха.Хоча, творожного,через нього,все-таки хочуть зняти.Ігр опешних йому не зрозуміти і іншим в науку.
показать весь комментарий
11.04.2025 16:26 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 16:32 Ответить
Зелені покидьки!
показать весь комментарий
11.04.2025 16:45 Ответить
Так не вперше: наприклад, указ стосовно санкцій на Порошенка виправляли...

І не востаннє.
показать весь комментарий
11.04.2025 17:10 Ответить
Ні -ні, цар гарний, бояри хренові. Хоча, коли у кріслі президента порожнє місце, хтось же повинен керувати.
показать весь комментарий
11.04.2025 17:24 Ответить
Немає ніякого президента, є актор, що пробує грати роль.
Але і режисери щось вже зовсім здеградували. Як би там не було, але в наказі сталіна ніякий берія нічого виправити заднім числом не міг. Опублікований указ президента хтось виправив і все проканало? Ну такий нарід точно потратять повністю. І режисерів потратять, що сьогодні менш очевидно.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:58 Ответить
 
 