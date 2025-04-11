Кротевич заявил, что у него забрали орден: Кто-то в ОП имеет полномочия "исправить" указ Зеленского
Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента. По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом он рассказал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока я еще был на службе, командир бригады подал меня на награду. Процедура не из простых - длительная, бюрократическая, но в конце концов, через четыре месяца, президент подписал указ о моем награждении.
В среду, 9 апреля 2025 года, друг Калина - заместитель командира бригады - поздравил меня, прислав скриншот с официального сайта президента, где я был в списке награжденных", - отметил он.
Однако, продолжил Кротевич, уже на следующий день из указа его фамилия просто исчезла.
"Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но в очередной раз я убедился - в этой системе еще очень много надо менять", - подчеркнул защитник.
Кротевич "почти уверен", что сам президент не давал указания убирать его из указа.
"Итак - в ОП есть кто-то, кто имеет полномочия "исправить" указ без согласования с Верховным Главнокомандующим государства. Хотя все это делается довольно просто: приносят новый текст указа, говорят что-то вроде "там ошибка в фамилии была, мы исправили", и переподписывают, могут убрать тех, кто не нравится, и добавить своих кентов например.
На самом деле - это даже смешно. Я представляю себе, как где-то кто-то бьет кулаком по столу и говорит: "Вот же, с*ка, этот Кротевич. Не любит меня. А я тут, бляха, со второй армией мира воюю!" И все становится на свои места, для них не важно что ты заслуживаешь и делаешь, важно чтобы ты был удобным, послушным и всегда говорил "Да". Но это не для меня. Лучшая награда для меня это, когда отвяжутся со своими интригами от адекватных военных и армии наконец дадут нормально воевать", - подытожил он.
Кротевич критикует Сырского
Напомним, ранее в интервью The Guardian Кротевич заявил, что Александр Сырский должен уйти с должности Главнокомандующего ВСУ, поскольку он рискует жизнями украинских военных, отдавая "почти преступные" приказы, а военное руководство Украины должно претерпеть изменения.
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Все знают, что этот "хтось" - это Ермак.
Он сам себе указ. И не только себе))
Першочергове завдання зе, розпорошити голоси громадян.
Тобто - її й досі нема ...?
Всі ж чули що ОПка збирається витурити командира який сам створив цей род військ і вмотивовану бригаду, добився успіху, налагодив горизонтальні контакти, саме до нього люди прийшли.
Мова про полковника В. Сухаревського , Сили безпілотних систем Збройних сил України.
Його хочуть заслати в сраку. А на тепле місце поставити клоуна
Тепер Сухаревського знімають шо би він створив нову бойову бригаду вам знову нетак. 🤣
Воістіну цим вкраїнчикам НІЧИМ НЕВГОДИШЬ ШО БИ НЕРОБИВ.
І це при тому шо самі ці вкраїнчики зовсім НІЦ НЕ РОБЛЯТЬ ТІКО НОСОМ КРУТЯТЬ ШО ЇМ УСЕ НЕТАК.
А ти не бачиш ?
ОТ ТІЛЬКИ ШОСЬ РОБИТИ САМІ ОЦІ НАЙ...НАЙ...НАЙ... НІЧОГО НЕМОЖУТЬ І НЕХОЧУТЬ
НАВІТЬ ЙТИ В ЗСУ І БОРОНИТИ УКРАЇНУ ЇМ НЕ ПО ФЕНШУЮ. 🤣
І це не помилка.
спочатку толеруєш беззаконня а потім сам отримуєш.
п.с. то напевно секретарка кавулю вилила на указ та витерла прізвище Кротевича, а бубачка та 5-6 менеджерів ніучом нє увінаваті.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль. (С)
І не востаннє.
Але і режисери щось вже зовсім здеградували. Як би там не було, але в наказі сталіна ніякий берія нічого виправити заднім числом не міг. Опублікований указ президента хтось виправив і все проканало? Ну такий нарід точно потратять повністю. І режисерів потратять, що сьогодні менш очевидно.