Мы готовы предоставить ЕС данные о спонсорах войны для дальнейшего санкционного давления, - Стефанишина
В Брюсселе состоялось 29-е заседание Рабочей группы Европейской комиссии по вопросам ареста и конфискации российских активов (Task Force Freeze and Seize).
Об этом сообщила пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.
В мероприятии приняла участие вице-премьер - министр юстиции Ольга Стефанишина.
Группа сосредотачивается на вопросах санкционной политики ЕС и на мерах по аресту и конфискации активов лиц и компаний, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины.
Стефанишина подчеркнула важность не только реализации санкций, но и выявления всего подсанкционного имущества для дальнейшего применения ограничений.
По ее словам, Украина готова углублять сотрудничество с европейскими партнерами в этом направлении.
"Украина собрала значительный объем данных, подтверждающий прямую связь подсанкционных лиц, компаний и секторов, на которые распространяются ограничения, с финансированием российской агрессии и поддержкой военной машины РФ. Мы готовы предоставить эту информацию любому государству-члену ЕС и рассчитываем на тесную координацию усилий.
Санкции есть, и они работают. Мы имеем общий подход к их имплементации на уровне государств-членов ЕС. Украина остается вовлеченной в этот процесс и полностью придерживается основных принципов санкционной политики", - добавила вице-премьер.
Рабочая группа Европейской комиссии по вопросам замораживания и конфискации активов была сформирована в марте 2022 года для обеспечения эффективного выполнения санкционной политики ЕС. Ее основная задача - выявление, замораживание и, где это возможно, конфискация активов лиц, причастных к поддержке агрессии Российской Федерации. В группу входят представители 27 стран ЕС, а также Европейской комиссии, Евроюста, Европола и других соответствующих учреждений.
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