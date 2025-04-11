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Новости Помощь Украине от Германии
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Германия сейчас не может предоставить Украине еще одну систему Patriot, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Германия предоставила Украине четыре системы ПВО Patriot и по состоянию на сейчас не может увеличить это количество, но Берлин будет пытаться помочь в их поиске в других странах.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции по результатам 27-го заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия предоставила уже четыре полноценные системы Patriot... Мы не в состоянии обеспечить еще одну систему, по крайней мере на данный момент... Но мы пытаемся собрать по всему миру любую систему противовоздушной обороны в том диапазоне, который мы можем найти, в то же время мы пытаемся найти деньги, купить все, что можем получить", - сказал он.

По его словам, заказанные ранее Германией системы поступят не ранее 2027 года.

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Писториус отметил, что сама Германия работает над тем, чтобы повысить способность промышленности производить больше такого оружия.

Германия также как можно быстрее возобновит инициативу, которую она впервые запустила полтора года назад, "чтобы собрать деньги со всего мира и иметь возможность приобрести больше систем".

Комментируя отсутствие на встрече министра обороны США, Писториус отметил, что тот обратился к присутствующим с некоторыми "интересными и правильными оценками".

Поэтому в ближайшем будущем, в течение следующих недель, мы увидим, что произойдет с участием США, с поддержкой США, добавил Писториус.

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В то же время он повторил, что Европе следует сосредоточиться на том, что она может сделать самостоятельно, и взять на себя больше ответственности.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько нужно, и я думаю, что этот день был достаточно впечатляющим доказательством того, что мы способны и хотим делать", - добавил глава Минобороны ФРГ.

Автор: 

Германия (6949) Patriot (274) Писториус Борис (206)


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Топ комментарии
+5
....треба було спочатку вибрать нормального президента і може й війни не було б....а так всі радісно побігли аби не Порох і паржем...і вінават ва всём Запад и Трамп..............асфальтом ракету не сбить...и опять когда будут выборы многие опять побегут голосовать за своего парня из квартала...
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11.04.2025 15:41
+4
блін, ну вам же поки немає від кого захищатись. А Україні є! І вас автоматично захищають українці! То давайте все, що нам потрібно!
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11.04.2025 15:27
+4
І головне не забувати при цьому розказувати що ніякий мир зараз неможливий, і що Україні треба триматись мінімум п'ять років поки Європа переозброїться.
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11.04.2025 15:48
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блін, ну вам же поки немає від кого захищатись. А Україні є! І вас автоматично захищають українці! То давайте все, що нам потрібно!
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11.04.2025 15:27 Ответить
....треба було спочатку вибрать нормального президента і може й війни не було б....а так всі радісно побігли аби не Порох і паржем...і вінават ва всём Запад и Трамп..............асфальтом ракету не сбить...и опять когда будут выборы многие опять побегут голосовать за своего парня из квартала...
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11.04.2025 15:41 Ответить
А де гарантія, що по ним не вдарять? Тим більше місцеві діди розповідають постійно, що ми всі скоро будемо штурмувати Берлін
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11.04.2025 15:48 Ответить
Принцип "отдай жену дяде а сам шуруй к ... яде" здесь не работает.
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11.04.2025 17:35 Ответить
Якщо так , то московіти з Німетчини завтра зроблять ГДР. скучили бюргери за російським чоботом
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11.04.2025 15:30 Ответить
Ну покишо кацапи з України УССР роблять.
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11.04.2025 15:57 Ответить
Подход не тот. "Дайте еще систему, ну дайте еще систему" и так по кругу... В конце концов немцы скажут "забирайте систему и от@тесь наконец". Иногда срабатывает.
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11.04.2025 15:30 Ответить
Давайте Айріс!
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11.04.2025 15:37 Ответить
ППО для України в них - немає
Ракети не дають, щоб Путіна не злити
Про літаки, взагалі, не йдеться
Ось це така найсильніша армія НАТО на континенті
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11.04.2025 15:39 Ответить
І головне не забувати при цьому розказувати що ніякий мир зараз неможливий, і що Україні треба триматись мінімум п'ять років поки Європа переозброїться.
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11.04.2025 15:48 Ответить
Ба як воно завжди виходить: розмови про "неможливіть миру на даний час" є, а дій щоб цей мир наблизити - немає.
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11.04.2025 15:49 Ответить
Випускайте Мєльніка!
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11.04.2025 15:56 Ответить
Байден перед уходом договорился с Израилем о передаче 8 списанных батарей "Пэтриот" после окончания боев действий. Ракеты для них вроде передали. А потом пришел Трамп.
В этом направлении и нужно закрыть вопрос.
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11.04.2025 15:57 Ответить
Уявляєте, які в них очі стали, коли Трамп сказав що тепер вони самі будуть дбати про свою безпеку... а в них на складах нічого немає! І виробляти не можуть.
І тут Європейці почали прозрівати.
Так само, як і 73% Українців у 22-му.
Тому зараз дійсно треба закуповувати де завгодно зброю - щось, що можемо - самим виробляти, щось в Європі, а що нема в них - купувати в Америці, любим способом - хоч по Ленд-лізу, хоч в кредит, хоч за Європейскі гроші.
Все рівно Трамп робить все для того, щоби здешевити долар, щоби позбутись величезного державного боргу США, тож розплачуватись будемо вже здешевленим доларом!
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11.04.2025 17:14 Ответить
Після війни дадуть...
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11.04.2025 17:18 Ответить
 
 