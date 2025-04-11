Германия сейчас не может предоставить Украине еще одну систему Patriot, - Писториус

Германия предоставила Украине четыре системы ПВО Patriot и по состоянию на сейчас не может увеличить это количество, но Берлин будет пытаться помочь в их поиске в других странах.

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции по результатам 27-го заседания в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия предоставила уже четыре полноценные системы Patriot... Мы не в состоянии обеспечить еще одну систему, по крайней мере на данный момент... Но мы пытаемся собрать по всему миру любую систему противовоздушной обороны в том диапазоне, который мы можем найти, в то же время мы пытаемся найти деньги, купить все, что можем получить", - сказал он.

По его словам, заказанные ранее Германией системы поступят не ранее 2027 года.

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Писториус отметил, что сама Германия работает над тем, чтобы повысить способность промышленности производить больше такого оружия.

Германия также как можно быстрее возобновит инициативу, которую она впервые запустила полтора года назад, "чтобы собрать деньги со всего мира и иметь возможность приобрести больше систем".

Комментируя отсутствие на встрече министра обороны США, Писториус отметил, что тот обратился к присутствующим с некоторыми "интересными и правильными оценками".

Поэтому в ближайшем будущем, в течение следующих недель, мы увидим, что произойдет с участием США, с поддержкой США, добавил Писториус.

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В то же время он повторил, что Европе следует сосредоточиться на том, что она может сделать самостоятельно, и взять на себя больше ответственности.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько нужно, и я думаю, что этот день был достаточно впечатляющим доказательством того, что мы способны и хотим делать", - добавил глава Минобороны ФРГ.