Оккупанты атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине

Российские войска ударили FPV-дронами по местным волонтерским автомобилям в селе Ивашки Золочевской громады Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ



Как отмечается, первое попадание произошло по грузовику при перевозке продуктов питания в волонтерский центр. Вследствие удара поврежден корпус автомобиля, радиатор и стекло.



Второй легковой автомобиль получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, во время подвоза гуманитарной помощи к частным домовладениям.



Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне активизировали использование авиации на Харьковском направлении, - ОТГ "Харьков"

Также отмечается, что россияне атаковали Золочевскую громаду КАБами.

В частности, на рассвете российская авиация нанесла два удара управляемыми авиационными бомбами по окрестностям села Калиново, один удар - возле села Карасовка и еще три - возле села Сосновка.

Также вчера вечером четыре авиабомбы упали вблизи села Барановка Золочевской громады.