Оккупанты атаковали FPV-дронами волонтерские автомобили на Харьковщине
Российские войска ударили FPV-дронами по местным волонтерским автомобилям в селе Ивашки Золочевской громады Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, первое попадание произошло по грузовику при перевозке продуктов питания в волонтерский центр. Вследствие удара поврежден корпус автомобиля, радиатор и стекло.
Второй легковой автомобиль получил повреждения после сброса взрывного устройства под колеса, во время подвоза гуманитарной помощи к частным домовладениям.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Также отмечается, что россияне атаковали Золочевскую громаду КАБами.
В частности, на рассвете российская авиация нанесла два удара управляемыми авиационными бомбами по окрестностям села Калиново, один удар - возле села Карасовка и еще три - возле села Сосновка.
Также вчера вечером четыре авиабомбы упали вблизи села Барановка Золочевской громады.
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