Военное положение и мобилизация будут продолжены, война не закончена, - Стефанчук

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации в Украине, потому что война не завершена, война продолжается", - сказал Стефанчук.

Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если США и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.

Стефанчук отметил практическую и юридическую неправдоподобность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России. По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.

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