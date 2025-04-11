РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10158 посетителей онлайн
Новости Продолжение военного положения и мобилизации
18 801 200

Военное положение и мобилизация будут продолжены, война не закончена, - Стефанчук

руслан,стефанчук

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации в Украине, потому что война не завершена, война продолжается", - сказал Стефанчук.

Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если США и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.

Стефанчук отметил практическую и юридическую неправдоподобность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России. По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.

Читайте также: Стефанчук о демобилизации: Парламент должен опираться на позицию высшего военного руководства

Автор: 

выборы (24727) мобилизация (2761) военное положение (512) Стефанчук Руслан (656)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:35
+33
насправді зеля отримав 73 % голосів за мир з рашкою
ми попереджали що то не такий мир, яким вони його собі уявили
але хто ж слухав
показать весь комментарий
11.04.2025 18:54
+30
Головне що сину в квартирок в Польщі накупував, а всім українцям - воєнний стан.
показать весь комментарий
11.04.2025 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Головне щоб з Польщі не пришлось тікати через 5-10 років.😆
показать весь комментарий
11.04.2025 18:56 Ответить
Як підпишуть угоду по рзм = капітуляція то з Польщі всі їх уйобішні дітки будуть тікати через рік. Одне бажання - щоб поляки їх там передушили як тарганів. А іпсо - "це діти політиків які привели війну у ваш дім" можна вже зараз запускати. Бо це правда
показать весь комментарий
12.04.2025 08:49 Ответить
може ти стефанчука передушиш? чи сциш? поляки сцяти не будуть.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:08 Ответить
Reuters розкопали свинарню Єрмака, котрий вже на стадії ЗДИХУ? чи підйому ?
показать весь комментарий
11.04.2025 18:42 Ответить
"Спікер парламенту розповів, що налаштований підтримувати демократію..." Джерело: https://censor.net/ua/n3546347

Ух ти ж йоооо!
А невипуск депутатів від опозиції за кордон - це потужна чи незламна "підтримка демократії"?
А безпідставна відсутність в цифровому мовленні (вже більше 3 років) телеканалів, що непідконтрольні ОПі ("Прямий", "Еспресо" та "5") - це стійкість "підтримки демократії"?
А військові за ґратами, коли корупціонери, хабарники, колаборанти та відверті зрадники вільно "тікають" за кордон (і не на московію, звісно!) - це також якась там "підтримка демократії"?

Але зєлєбобікам зайде - вони ж вже цього нічого не пам'ятають, а на "єдиному марафеті" про це не скажуть від слова "зовсім"...
показать весь комментарий
11.04.2025 18:47 Ответить
"Ми вдаримо по Москві балістичними ракетами Ермак-1, Ермак-2 та гіперзвуком Піаніст-95. А ні, наловимо людей на вулицях, та в окопи з гівна та палок".
показать весь комментарий
11.04.2025 18:50 Ответить
Цікаво, а хіба наш гівнокомандуючий не закінчив війну у "своєму мозоку"™, простигосподи...?
показать весь комментарий
11.04.2025 18:52 Ответить
А він є в нього?
показать весь комментарий
11.04.2025 18:56 Ответить
"Плат перемоги" вже не на часі, мордата наволоч?!
показать весь комментарий
11.04.2025 18:57 Ответить
Не всіх українців ще знищили, як люди закінчатьця, тоді і "план перемоги" можна буде задіяти! Хасиди по всій України танцювати будуть, разом з кацапами! 🤬
показать весь комментарий
11.04.2025 19:22 Ответить
Поки ти на передовій))), то не знищать.
показать весь комментарий
12.04.2025 12:59 Ответить
Довго думав, а то ми не знаєм, три роки війни, мог би і схуднути, або так до армії не попадеш
показать весь комментарий
11.04.2025 18:59 Ответить
Дивлячись на стефанчука й не скажеш, що в Україні воєнний стан.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:00 Ответить
Воно там тільки на столовій в зради кожен рік більше 20мл п зде
показать весь комментарий
11.04.2025 20:22 Ответить
Свиня смердюча,на смалець придурка.
показать весь комментарий
12.04.2025 18:48 Ответить
"Війна не закінчена хрю!"- сказав Стефанчук.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:07 Ответить
12й рік війна !
Уявіть наскільки вона вигідна, що є найтривалішою війною за 2 останні віки !
показать весь комментарий
11.04.2025 19:18 Ответить
Дуже вигідна, вже 12 років допомагає путлєру втриматись на троні.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:50 Ответить
Доки живий хоч один українець - війна не закінчена , саме цього хоче ху*ло , і саме це виконує наша зе-зрада. Влада заставляє нас воювати м'ясо на м'ясо , а це вірна смерть для України. У довгій війні армії мають тенденцію до вирівнювання можливостей і виграє той у кого більше ресурсів , вгадайте у кого більше? Тільки кардинальна зміна стратегії і тактики може змінити цей баланс , але влада виконує завдання ФСБ , а це винищення України і я не бачу ніяких кроків для зміни влади і ситуації . Амінь.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:18 Ответить
ЧОМУ, ОТ ЧОМУ ТАКИЙ НАЙВЕЛИЧНІШИЙ СТРАТЕГ І ТАКТІК І ДОСІ НЕ В ЗСУ ???
ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ НЕ ТІЛКО ШТАБИ ЛЮБОЇ БРИГАДИ ЗСУ, ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ В ОТУ І НАВІТЬ В ГЕНШТАБІ.
показать весь комментарий
12.04.2025 03:19 Ответить
Так ти з якої 45 ДШБ чи 45 арти.Якщо в 45 арти то назвися там з 22 року двоє знайомих воюють один в командуванні зараз уточнимо все про тебе як і де ти там воював.
показать весь комментарий
12.04.2025 06:49 Ответить
Якшо ти ненавчений читати кацапчику то тоб і туди 👉 вслед за крейсером ,,масква".
показать весь комментарий
12.04.2025 10:44 Ответить
Ти чого порушуєш наказ Головнокомандувача ЗС України від 01.07.2020 №74 "Про затвердження Інструкції зі зберігання та користування особовим складом Збройних Сил України засобами стільникового зв'язку та іншими електронними засобами",це для таких типу фуцан-вояків "особливо обдарованих" розяснюю наступне "інструкція до даного наказу доводиться до кожного військовослужбовця ЗСУ -ПІД ОСОБИСТИЙ ПІДПИС-по факту порушення негайно проводиться службова перевірка.
Так що те що ти вже пів дня на форумі в ЦН строчиш то по місцю твоєї дислокації давно від кацапів прилетіло і колиб тобі повезло вижити то побратими самі б тебе перевели як не в 300-ті то 200-ті в залежності від обставин,і як би ти вижив то вже командування тебе-б перевело до буцегарні,що ти тут народу дурню втираєш ще-й хамиш "диванний вояка"
показать весь комментарий
12.04.2025 11:25 Ответить
ні,в нього інше покликання-сидіти в ухилянтській норі і чекати приходу асвабадітєлєй
показать весь комментарий
12.04.2025 10:36 Ответить
А тому , що ще у 2020 році я сказав що найвеличніший *ідор - зрадник і працює на кацапію. У 2021 я в цьому ще більше впевнився , а у 2022 побіг за автоматом і навіть отримав його . До мого дому 12 км не дійшли. Спочатку усе було добре , ми стояли на блок посту , а у 300 м від нас базувались 2 гради у ліску і було стільки штабелів ракет , що якби туди прилетіло , то нашого села б не було , а від нашого блок посту не залишилось би й попелу , але наші хлопці гатили по тварюках знатно , ще й тюльпан їм навалював з наших околиць , звикли спати під канонаду. Але через якийсь час підвезли дві плитоноски з саморобними плитами і тих хто підходить до машин , а підходили з автоматами , їх було під час кожної зміни тільки 2 , заставили вдівати цю хрінь. Один підходив інший в кущах лежав з автоматом. І через пару тижнів я став ходити рачки у свої 55+ бо спина висипалась. Згодом я здав автомата , бо толку з мене було мало. Зараз 60 - і здоровіше не став. КОли наш *ідор Оманський виліз зі свого бункеру і почав роздавати команди , я зрозумів що нам хана , якщо його не відсунуть . Так і пішло як я думав. А у цьому році мого свояка загребли 20 січня. А 20 березня іфн у 79ДШБ зник без вісті у перший бойовий вихід. Як скота кинули на убій. Почали шукати , так виявилось що гірше ніж я думав. Я служив у совковій армії і зарікся йти у таку армію , а зараз в нас ще гірша. Іде утілізація , іншого слова я не можу сказати. І усі заклики патріотично загинути , то задам питання - заради чого? Це саме те чого хоче х*йло і що втілює в життя наша влада. Щодо генштабу , то от нашого головнокомандувача , не того (не верховного ,це важливо) списали у 50 , бо він не може командувати за станом здоров'я , та й командувати до цього як слід схоже не давали , давали дурні вказівки зверху , так от я не маю тієї освіти щоб рухати стрілочки на карті , а от розуміти що коїться в країні мені і освіти і клепки достатньо. До того ж генштаб як я вже казав виконує дурні накази зверху , а я не можу працювати за принципом я начальник ти дурак. Так що вибачте .
показать весь комментарий
12.04.2025 21:14 Ответить
Криса ухилянтська,це ти до такого додумався за 3 роки,коли тремтів у своїй норі від страху?
показать весь комментарий
12.04.2025 10:34 Ответить
Я до цього додумався ще за 2 роки до повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:16 Ответить
А москаликів-то вистачить, війну до останнього українця продовжувати? Занадто вологі мрії транслюєш, кицюня.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:54 Ответить
Це не мрії , мрії в мене інші , а це реальність .Їх більше і з таким відношенням до мобілізованих як зараз ми скінчимось швидше , а до кацапів ще з північної Кореї підтягнуться , та й китайці вже попадаються , бульбофюрер може здатись х*йлу і своїх пошле , та й Трам-пам-пам щось якось не в ту сторону дивиться. В мене свояк після мобілізації 20 січня рівно за 2 місяці закінчився . 20 березня на першому бойовому виході зник без вісти у 79ДШБ , почали шукати , то такого нашукали , що я взагалі дивуюсь що хтось там більше 3-х днів живе. Недавно жалілись що усе поповнення 200 , але запишуть як зниклі. Отака вона правда війни.Це не телемарафон , де кисільні ріки і солдати у ВСУ управляють дронами з диванів попиваючи молочні коктейлі і нищачи орків тисячами за раз. Це загибель всього поповнення за кілька днів. І вони жаліються що не тих їм шлють , не Рембо чи суперменів. І так у дуже багатьох частинах.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:27 Ответить
згадався старий ще рядянський прикол - коли дивишся на ряху стефанчука - починаєш розуміти вираз "закорма родіни"...
показать весь комментарий
11.04.2025 19:21 Ответить
Зеленьський старанно уникає участі в обов 'язкових для Президента процедурах.Саме Зеленьський аївидає указ про воєнний стан і мобілізацію.
Але говорититпро це- па рєйтінгам бьеть..
показать весь комментарий
11.04.2025 19:40 Ответить
І навіщо ту війну закінчувати, якщо можна продовжувати воєнний стан і мобілізацію. А тим часом:

Скандально відомий син спікера українського парламенту https://parlament.ua/dossier/stefanchuk-ruslan/ Руслана Стефанчука - Олесь Стефанчук знову нагадав про своє привілейоване становище. Цього разу він придбав елітну квартиру у Варшаві за адресою вул. Злота 44 ( ul. Złota 44, Warszawa ). Це елітний будинок, де одні апартаменти коштують понад 2 мільйони доларів.

Про це https://t.me/mosiychuk72/40453 пише екснардеп Ігор Мосійчук.

Примітно, що зробив він це, мабуть, на початку лютого.
показать весь комментарий
11.04.2025 19:47 Ответить
52.23111111; 21.0025 введені. Дозвіл на пуск? (для офіційного виправдовування - збій в обчислювачі Довгого Нептуна)
показать весь комментарий
12.04.2025 09:11 Ответить
Можливо. Але вірити дирявому кнуру Мосійчуку,себе не поважати...
показать весь комментарий
12.04.2025 10:37 Ответить
Поки йде війна зелені пики будуть рости!
показать весь комментарий
11.04.2025 19:52 Ответить
Починаючи з 24.02.22 р. в Україні мав би бути запроваджений стан війни, а не воєнний стан, який, у разі відсутності більшості у ВР можуть і не продовжити.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:00 Ответить
Про яку війну говорить цей хряк?Я щось пропустив?Стану війни нема тому,що ******* не получиться і розглядаються такі злочини,як підрив обороноздатності саботаж та зрада.
показать весь комментарий
11.04.2025 20:58 Ответить
Українська держава УНР була повністю зруйнована і припинила своє існування в ході навали просто величезних окупаційних кремлівських орд бандитів - більшовиків кацапів (1920 рік). А після повного знищення державності УНР кремлівськими загарбниками окупантами. Тоді за Ризьким договором 1921 року. територію УНР вже як колонію роздерли
і розчленували між собою бандитська ррфср і Польща, до якої відійшла велика частина Волині та третина Полісся і територія Східної Галичини. Чехословаччині було віддано Закарпаття, а Румунії Північну Буковину. Іншу велику частину української території, УНР, було анексовано її насильно за вказівкою кремля забрали до складу ррфср
і брср. Потім на тих що залишилися сильно урізаних українських територіях поваленої держави УНР російськими загарбниками було створено безправну кацапську колонію з окупаційною назвою урср.
І ця кацапська колонія проіснувала до 1991 року. А тепер як і раніше
кривава московська орда знову розпочала злочинну окупацію суверенних територій України з знищенням її целостатні та суверенітету..
---
показать весь комментарий
11.04.2025 21:11 Ответить
Не такі вже й величезні були ті кацапо більшовитські орди.
Набагато більше тоді було українців котрі воювали один проти другого, або ж навіть проти всіх.
Але ЄЩЕ БІЛЬШЕ БУЛО УКРАЇНЦІВ КОТРІ ВІДМОВИЛИСЬ ВОЮВАТИ ЗОВСІМ БО УСТАЛІ ОТ ВАЙНИ А ПАНСЬКУ ЗЕМЛЮ САМІ БЕЗ члєніна РОЗДІЛИТИ НІЯК НЕЗДОГАДАЛИСЬ.
показать весь комментарий
12.04.2025 03:26 Ответить
Не повністю коректно: не могло бути Закарпаття в 1920 році нікуди віддане - з 1000 року до весни 1939 року Закарпаття не мало ніякого відношення до України: народ краю ідентифікував себе до 1939 року як підкарпатські русини, а не українці. В українців всіх словян краю переписав в 1945 році Йосип Вісаріонович.

Закарпаття приблизно з 1000 по 1920 рік довший час було в складі Угорського королівства та Австро-Угорської імперії, а з 1920 по 1939 р. - в складі Чехословаччини і зв'язку з Україною майже 1000 років не мало. І тільки під перед 2-гою світовою війною - весною 1939 р. А. Волошин на пару днів проголошував Карпатську Україну.
показать весь комментарий
12.04.2025 11:26 Ответить
Типовий такий, геть охлявший на Мівіні, з підвалів на Банковій, СРАТЬєх-віщун!! Як у воду дивиться, а у 2022 році несло, що попало, за вказівкою Оманського, але тільки, одну брехню!!
показать весь комментарий
12.04.2025 00:36 Ответить
Відсутність виборів - це демократія?
показать весь комментарий
12.04.2025 02:25 Ответить
В Україні є вибори, результати яких визнають в усьому світі, кицюня.
показать весь комментарий
12.04.2025 15:59 Ответить
Де ці вибори?
показать весь комментарий
12.04.2025 21:55 Ответить
Змінність влади - це демократія.
А будь-який спосіб не робити цього - є диктатура. Тому війна влаштовує цю владу.
Безкарність та безвідповідальність продовжуємо, як і закони що легалізують вкрадені землі та насилля над суспільством. Шляхом не дотримання прав та свобод.
показать весь комментарий
12.04.2025 02:40 Ответить
В Україні ні якого "воєнного стану " не існує після березня 2022 року, війни офіційно немає.
Президент і В. Рада - нелигітимні. В країні фактично здійснили державний переворот і разом з путіним та міжнародними корпораціями ці заколотники вчиняють геноцид українського населення.
показать весь комментарий
12.04.2025 07:22 Ответить
А стан війни не треба оголошувати (й продовжувати)? Куль обмаль, а виробництво крилатих ракет лише "за один рік збільшилось у 8 раз", тільки де вони? Обіцяного ще позаторік державного валу виробництва дронів так і не має. Тому Київ орки ******** через день, а Москву - раз на рік... За умов немічного президента Верховний совєт мав би взяти частину ініціативи на себе, а не плодити зграями мародерів на зразок нардепа-дмитрука. Це - заслуга Стефанчука та його слуг.
показать весь комментарий
12.04.2025 09:08 Ответить
Стефанчук і компанія можуть бути задоволені. Війна тримає їх біля кормушки, закінчувати її для них не вигідно
показать весь комментарий
12.04.2025 09:34 Ответить
Свинарчук война продолжится? Начинаем выгребать мусаров,мажоров,депутатов,судей прокуроров. Мы уже за#бались вам хвосты заносить,приспосабленци и кровососы вы гребаные!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
12.04.2025 10:15 Ответить
Свинорчук я тебе свой броник,каску и разгрузку подганю,калашмат тебе выдадут. Вперед это твоя конституционная обязаность, я свою выполнил. Теперь ты падло жирное покажи мастер класс🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
12.04.2025 10:21 Ответить
Я бачу форумні ухилянти і ждуни всіх мастей дуже незадоволені цим? Кожен вважає за необхідне щось вякнути зі своєї крисячої нори...Починайте підмивати своїх матерів,жінок,дочок бо брудні буряти ******* щоб ТАМ було біло і чисто...
показать весь комментарий
12.04.2025 10:40 Ответить
Бачу ти дуже добре знайомий з уподобаннями бурятів. Ну і як, сподобалось?
показать весь комментарий
12.04.2025 11:06 Ответить
Вилізь із своєї ухилянтської нори і поїдь розпитай про це мешканців північних районів Київщини. Чи страшно жахливому ТЦК в руки потрапляти,содоміт-надомник?
показать весь комментарий
12.04.2025 17:52 Ответить
Из окопа пишешь, Рэмбо?
показать весь комментарий
12.04.2025 11:07 Ответить
з окопа
показать весь комментарий
12.04.2025 17:53 Ответить
Слухай , чоловіче , я дивлюсь ти тут строчиш дуже багато , усіх ухилянтами звеш , з окопа кажеш пишеш , а з якого? Розкажи , як там , в окопі , а то я багато чув від першоджерел , хочу ще від тебе почути . Щоб вирішити , в який окп мені краще піти ? Бо щось ті про які мені розказували мене якось не влаштовують , там на Цензорі часу висіти не вистачає , та і зі зв'язком сутужно .А у тебе мабуть лафа . Мабуть дрони не літають , кабів теж немає , командир чай та каву по окопах розносить ?
показать весь комментарий
12.04.2025 21:34 Ответить
що тобі заважає висіти на Цензорі,сидячи в твоїй норі?
показать весь комментарий
12.04.2025 22:45 Ответить
То що? Не відповідаєш ? Я і не кажу що в окопі, а ти кужеш , то розкажи як воно , бо щось не віриться , в мене свояк за 2 місяці дуже рідко зв'язувався а потім усе - тиша. А ти ? Ухилянт? Чи штабна криса? Чи може ТЦКун? Давай , колись .
показать весь комментарий
13.04.2025 09:13 Ответить
Стефанчук - символ зеленої влади - тупе мордате створіння, від діяльності якого ніякої користі для оборони держави, швидше одне зло. Потім раптом виявиться, що він Герой України за видатні заслуги. Квартальне сміття!
показать весь комментарий
12.04.2025 13:09 Ответить
А шо коливан такі на фронт зібрався, жирок потрясти??? Може умєрова з собою візьме замість анки-кулеметниці?
показать весь комментарий
12.04.2025 13:22 Ответить
"Свиня народна - ************"
показать весь комментарий
12.04.2025 14:07 Ответить
в демократії люди - віільні, ане дискриміновані по признаку чоловічої статі, і віку 18-60, і статусу "корочка" і "фінансовий стан"!!!
показать весь комментарий
12.04.2025 14:18 Ответить
Щє скажи що в демократіях мобілізацій не буває.
показать весь комментарий
12.04.2025 16:03 Ответить
ти хоч розумієш слово "мобілізація"? - і що вона не є синонімом слова "примус" і не оправдує його?
показать весь комментарий
14.04.2025 14:01 Ответить
от тебе чому не мобілізу.ь? ти чому сама не мобілізуєшься -а а по твоєму розумінню - походу тебе треба бусифікувати! і це буде правильно, і справедливо! і чесно! і вірно! і законно!..
показать весь комментарий
14.04.2025 14:02 Ответить
Коли тебе вже розірве на шматки, потворо? Усе гладкішає і гладкішає під час страшної війни...

https://x.com/InchSerg/status/1911025520377999709/analytics

1

показать весь комментарий
12.04.2025 14:58 Ответить
А цього мерзотника в перші ряди на фронт !!!
показать весь комментарий
12.04.2025 16:13 Ответить
Сьогодні в буфеті вареники.Кули тут говорить...
показать весь комментарий
12.04.2025 16:33 Ответить
Ухилянти і ждуни,щось тут зовсім знавісніли,сволота....
показать весь комментарий
12.04.2025 17:55 Ответить
Якщо частина країни буде окупована десятиліттями то за словами Стефанчука і вибори не проводитимуться десятиліттями. Ну кіно і німці. Годі вже вважати пересічних які ще живі за ідіотів. Народ простий
помудрішав. Це видно по відсутності черг у ТЦК, щоб захищати таких Стефанчуків та йому подібних кабаноссі.
показать весь комментарий
12.04.2025 18:15 Ответить
йди,мабуть, чистити свинарники у господарках панів рольників або унітази у мястових обивательов,не лізь в Україну ,польскі лайдак!
показать весь комментарий
12.04.2025 22:48 Ответить
Коли ці кабани стефанчуки вже особистим прикладом покажуть, як потрібно захищати Україну?
показать весь комментарий
12.04.2025 19:09 Ответить
Ось що закидує ще одне зелене лайно.

В Україні потрібно змінювати підходи до проведення мобілізації громадян, зокрема необхідно запровадити обов'язкову службу в армії для жінок та чоловіків, які претендують на державні посади.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-usi-mayut-sluzhiti-v-armiji-u-zelenskogo-vistupili-za-kardinalni-zmini-12965823.html пише УНІАН.

"Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам", - наголосив Паліса.
показать весь комментарий
12.04.2025 21:12 Ответить
Коли вже цього хряка мобілізують?
показать весь комментарий
12.04.2025 21:51 Ответить
Ну і морда,хай Бог милує...
показать весь комментарий
12.04.2025 22:09 Ответить
Ця свиня вгодована має разом з начальством відповісти за диверсійно-підривну роботу, проведену, особливо, на передвоєнному етапі, а також за безбожне мародерство під час війни.
показать весь комментарий
12.04.2025 23:37 Ответить
Щурів які у владі на нуль! А ті що зараз на нулі до влади!
показать весь комментарий
13.04.2025 01:31 Ответить
Епоха "слуг диявла" триватиме вічно. І хто з цим не згоден - буде на передовій як витратний матеріал. Ось так треба розуміти це!
Або - звалюй з України, хто куди може!!!
показать весь комментарий
13.04.2025 09:06 Ответить
А сам не хочеш піти в окопи? Проявить патріотизм? Чи у ВР комфортніше і грошики хороші платять?
показать весь комментарий
13.04.2025 10:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 