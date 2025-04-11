Военное положение и мобилизация будут продолжены, война не закончена, - Стефанчук
В Украине продолжат военное положение и мобилизацию.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мне кажется, что украинский парламент поддержит в очередной раз и продолжение военного положения, и продолжение мобилизации в Украине, потому что война не завершена, война продолжается", - сказал Стефанчук.
Спикер парламента рассказал, что настроен поддерживать демократию, даже если США и Россия давят на Киев, чтобы провести выборы на пост президента.
Стефанчук отметил практическую и юридическую неправдоподобность проведения свободных и честных выборов в стране, которая является частично оккупированной и все еще подвергается постоянным атакам со стороны России. По его словам, подготовка к предстоящим выборам началась, но находится на очень ранней стадии.
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Ух ти ж йоооо!
А невипуск депутатів від опозиції за кордон - це потужна чи незламна "підтримка демократії"?
А безпідставна відсутність в цифровому мовленні (вже більше 3 років) телеканалів, що непідконтрольні ОПі ("Прямий", "Еспресо" та "5") - це стійкість "підтримки демократії"?
А військові за ґратами, коли корупціонери, хабарники, колаборанти та відверті зрадники вільно "тікають" за кордон (і не на московію, звісно!) - це також якась там "підтримка демократії"?
Але зєлєбобікам зайде - вони ж вже цього нічого не пам'ятають, а на "єдиному марафеті" про це не скажуть від слова "зовсім"...
Уявіть наскільки вона вигідна, що є найтривалішою війною за 2 останні віки !
ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ НЕ ТІЛКО ШТАБИ ЛЮБОЇ БРИГАДИ ЗСУ, ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ В ОТУ І НАВІТЬ В ГЕНШТАБІ.
Так що те що ти вже пів дня на форумі в ЦН строчиш то по місцю твоєї дислокації давно від кацапів прилетіло і колиб тобі повезло вижити то побратими самі б тебе перевели як не в 300-ті то 200-ті в залежності від обставин,і як би ти вижив то вже командування тебе-б перевело до буцегарні,що ти тут народу дурню втираєш ще-й хамиш "диванний вояка"
Але говорититпро це- па рєйтінгам бьеть..
Скандально відомий син спікера українського парламенту https://parlament.ua/dossier/stefanchuk-ruslan/ Руслана Стефанчука - Олесь Стефанчук знову нагадав про своє привілейоване становище. Цього разу він придбав елітну квартиру у Варшаві за адресою вул. Злота 44 ( ul. Złota 44, Warszawa ). Це елітний будинок, де одні апартаменти коштують понад 2 мільйони доларів.
Про це https://t.me/mosiychuk72/40453 пише екснардеп Ігор Мосійчук.
Примітно, що зробив він це, мабуть, на початку лютого.
і розчленували між собою бандитська ррфср і Польща, до якої відійшла велика частина Волині та третина Полісся і територія Східної Галичини. Чехословаччині було віддано Закарпаття, а Румунії Північну Буковину. Іншу велику частину української території, УНР, було анексовано її насильно за вказівкою кремля забрали до складу ррфср
і брср. Потім на тих що залишилися сильно урізаних українських територіях поваленої держави УНР російськими загарбниками було створено безправну кацапську колонію з окупаційною назвою урср.
І ця кацапська колонія проіснувала до 1991 року. А тепер як і раніше
кривава московська орда знову розпочала злочинну окупацію суверенних територій України з знищенням її целостатні та суверенітету..
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Набагато більше тоді було українців котрі воювали один проти другого, або ж навіть проти всіх.
Але ЄЩЕ БІЛЬШЕ БУЛО УКРАЇНЦІВ КОТРІ ВІДМОВИЛИСЬ ВОЮВАТИ ЗОВСІМ БО УСТАЛІ ОТ ВАЙНИ А ПАНСЬКУ ЗЕМЛЮ САМІ БЕЗ члєніна РОЗДІЛИТИ НІЯК НЕЗДОГАДАЛИСЬ.
Закарпаття приблизно з 1000 по 1920 рік довший час було в складі Угорського королівства та Австро-Угорської імперії, а з 1920 по 1939 р. - в складі Чехословаччини і зв'язку з Україною майже 1000 років не мало. І тільки під перед 2-гою світовою війною - весною 1939 р. А. Волошин на пару днів проголошував Карпатську Україну.
А будь-який спосіб не робити цього - є диктатура. Тому війна влаштовує цю владу.
Безкарність та безвідповідальність продовжуємо, як і закони що легалізують вкрадені землі та насилля над суспільством. Шляхом не дотримання прав та свобод.
Президент і В. Рада - нелигітимні. В країні фактично здійснили державний переворот і разом з путіним та міжнародними корпораціями ці заколотники вчиняють геноцид українського населення.
https://x.com/InchSerg/status/1911025520377999709/analytics
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помудрішав. Це видно по відсутності черг у ТЦК, щоб захищати таких Стефанчуків та йому подібних кабаноссі.
В Україні потрібно змінювати підходи до проведення мобілізації громадян, зокрема необхідно запровадити обов'язкову службу в армії для жінок та чоловіків, які претендують на державні посади.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-usi-mayut-sluzhiti-v-armiji-u-zelenskogo-vistupili-za-kardinalni-zmini-12965823.html пише УНІАН.
"Наші реалії такі, що від них нікуди не дітися. З півночі, сходу й півдня ми оточені агресивним сусідом. Це довгострокова реальність, у якій доведеться жити нашим дітям, онукам і правнукам", - наголосив Паліса.
Або - звалюй з України, хто куди може!!!