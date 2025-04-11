Украина готова купить дополнительные системы ПВО, говорили об этом с Трампом, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1143-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня - поездка на Днепровщину, в Кривой Рог. Почтил погибших от российского удара, от баллистики, ровно неделю назад. Девятнадцать человек убила российская ракета. Девять детей.
Сегодня именно отсюда, из Кривого Рога, обратился к участникам "Рамштайна" - заседания в Брюсселе. Главное для нас - это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизни людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решение партнеров - нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, в Украине: Днепр, Кривой, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши громады.
Мы говорили об этом с президентом Соединенных Штатов Америки, с президентом Трампом: Украина не просто просит - мы готовы купить соответствующие дополнительные системы. И именно сильное оружие - единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как всюду в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но которые нигде не должны быть нормой, а просто в школах.
ПВО - это первый приоритет. Я благодарю партнеров, которые нам уже помогают. Также будет существенное новое финансирование систем радиоэлектронной борьбы - это плюс 540 миллионов гривен", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Піаритися Зеленьському на "Юлиній тисячі", продовжуючи при цьому 30- 40 відсотків нецільового використання бюджетних коштів підьчас війни, це " не тупо", а говорити про це " тупо"?
- Нi, нема.
- A як що знайду?!!!
"Вова, пішов ти на#уй, разом з Єрмаком, з відосиками і ефективними менеджерами!
🤡 ти **@ний!
Отже... Або це будуть кошти ЄС, або (нарешті!!!) до цих імбецилів дійшло щось про лендліз, який вони похоронили у 2022-2023 роках.
Скільки десятків тисяч (чи навіть сотен тисяч) життів українців було покладено на "алтар цього прозріння"?
стукаю по дереву
І так, до них дійшло.
Гляньте на ціни проїзду громадським транспортом.
Ну а про те що ви подумали то завжди будуть ті хто носять бензин в шафки і підпалюють.
Ну завжди є процент кретинів які самі собі стріляють в ногу.
трампон в ситуації ПАТ.
Не продаси і негайно свої ж "табакерку" знайдуть, а продасть то друг ***** обідиться, а тут 9 травня на носі і ***** хоче перад на кривавій площі.
Схожий вибір буде скоро в Зеленського і саме на 9 травня.
Маю надію мене зрозуміли всі?
Тут і до ворожки не ходи
Сиди в тому підвалі і не вилазь! Маєш клас - сиди вчися читати, переказувати і правильно формувати речення. Швидше переможемо без тебе!
Тепер Вова, твої лозунги нікому не дійдуть. Тебе поставили на паузу, як нудне кіно.
https://www.youtube.com/watch?v=nnGfM_rrHGU