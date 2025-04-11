Украина готова купить дополнительные системы ПВО, говорили об этом с Трампом, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1143-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - поездка на Днепровщину, в Кривой Рог. Почтил погибших от российского удара, от баллистики, ровно неделю назад. Девятнадцать человек убила российская ракета. Девять детей.

Сегодня именно отсюда, из Кривого Рога, обратился к участникам "Рамштайна" - заседания в Брюсселе. Главное для нас - это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизни людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решение партнеров - нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, в Украине: Днепр, Кривой, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши громады.

Мы говорили об этом с президентом Соединенных Штатов Америки, с президентом Трампом: Украина не просто просит - мы готовы купить соответствующие дополнительные системы. И именно сильное оружие - единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как всюду в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но которые нигде не должны быть нормой, а просто в школах.

ПВО - это первый приоритет. Я благодарю партнеров, которые нам уже помогают. Также будет существенное новое финансирование систем радиоэлектронной борьбы - это плюс 540 миллионов гривен", - рассказал Зеленский.

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