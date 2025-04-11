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Новости Обращение Зеленского
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Украина готова купить дополнительные системы ПВО, говорили об этом с Трампом, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1143-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - поездка на Днепровщину, в Кривой Рог. Почтил погибших от российского удара, от баллистики, ровно неделю назад. Девятнадцать человек убила российская ракета. Девять детей.

Сегодня именно отсюда, из Кривого Рога, обратился к участникам "Рамштайна" - заседания в Брюсселе. Главное для нас - это противовоздушная оборона, дополнительные системы ПВО, ракеты к ним. Чтобы защищать жизни людей, защищать наши города. Очень рассчитываем на решение партнеров - нужны системы, они есть в мире, и нужно политическое решение, чтобы ПВО работала, работала здесь, в Украине: Днепр, Кривой, Никополь, Харьков, Сумы, Чернигов, Николаев, Одесса и многие другие наши города и наши громады.

Мы говорили об этом с президентом Соединенных Штатов Америки, с президентом Трампом: Украина не просто просит - мы готовы купить соответствующие дополнительные системы. И именно сильное оружие - единственное, чему можно доверять защиту жизни, имея такого соседа, как Россия. Чтобы украинские дети могли учиться в безопасности просто в школе не онлайн, а офлайн, нормально, как в Америке, как всюду в Европе, и не в таких подземных классах, которые могут дать больше безопасности, но которые нигде не должны быть нормой, а просто в школах.

ПВО - это первый приоритет. Я благодарю партнеров, которые нам уже помогают. Также будет существенное новое финансирование систем радиоэлектронной борьбы - это плюс 540 миллионов гривен", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский - участникам "Рамштайн": 10 систем Patriot для Украины есть у свободного мира

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Кривой Рог (1403) ПВО (2742) Днепропетровская область (3942) Криворожский район (122)


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Топ комментарии
+19
Все, кто получил "вовину тысячу"- вернете с %.
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11.04.2025 19:16
+16
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11.04.2025 19:55
+15
Звернення українців до найвеличнішого потужно-незламного лідора **********:
"Вова, пішов ти на#уй, разом з Єрмаком, з відосиками і ефективними менеджерами!
🤡 ти **@ний!
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11.04.2025 19:28
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Все, кто получил "вовину тысячу"- вернете с %.
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11.04.2025 19:16 Ответить
оголосили конкурс на самий тупий коментар?
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11.04.2025 19:18 Ответить
Це для тих , в кого є почуття справжнього гумору ,а не дебільного кварталівського.
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11.04.2025 19:22 Ответить
Чому цей комментар самий тупий?
Піаритися Зеленьському на "Юлиній тисячі", продовжуючи при цьому 30- 40 відсотків нецільового використання бюджетних коштів підьчас війни, це " не тупо", а говорити про це " тупо"?
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11.04.2025 19:23 Ответить
З рижим п.дором можливо говорити лише коли воно буде сидіти в казані із смолою.
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11.04.2025 19:25 Ответить
і не тільки з рижим
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11.04.2025 20:22 Ответить
- Трамп, патрiоти є?
- Нi, нема.
- A як що знайду?!!!
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11.04.2025 19:21 Ответить
Звернення українців до найвеличнішого потужно-незламного лідора **********:
"Вова, пішов ти на#уй, разом з Єрмаком, з відосиками і ефективними менеджерами!
🤡 ти **@ний!
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11.04.2025 19:28 Ответить
Кацапчег а що ти тут забув і якого біса зняв свого рота з члена кадирова?
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11.04.2025 19:34 Ответить
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12.04.2025 09:54 Ответить
Бачив цифру в 50млрд баксюків на закупівлю озброєнь. Український бюджет такої суми не має.
Отже... Або це будуть кошти ЄС, або (нарешті!!!) до цих імбецилів дійшло щось про лендліз, який вони похоронили у 2022-2023 роках.
Скільки десятків тисяч (чи навіть сотен тисяч) життів українців було покладено на "алтар цього прозріння"?
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11.04.2025 19:30 Ответить
На щаст*я дійшло і до них.
стукаю по дереву
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11.04.2025 19:37 Ответить
Я мав на увазі європейців.
І так, до них дійшло.
Гляньте на ціни проїзду громадським транспортом.

Ну а про те що ви подумали то завжди будуть ті хто носять бензин в шафки і підпалюють.
Ну завжди є процент кретинів які самі собі стріляють в ногу.
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12.04.2025 15:33 Ответить
Хороший хід.
трампон в ситуації ПАТ.
Не продаси і негайно свої ж "табакерку" знайдуть, а продасть то друг ***** обідиться, а тут 9 травня на носі і ***** хоче перад на кривавій площі.
Схожий вибір буде скоро в Зеленського і саме на 9 травня.
Маю надію мене зрозуміли всі?
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11.04.2025 19:32 Ответить
Шось Зєля розпокупався.
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11.04.2025 19:39 Ответить
На чужі ж гроші. За свої пасть порву!
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12.04.2025 01:07 Ответить
Більше вірогідно, що апельсин або відмовить, або загне непомірну ціну за ППО. Бо тато апельсина робив його з гівна.
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11.04.2025 19:46 Ответить
4088й день війни, рахуйте вірно
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11.04.2025 19:47 Ответить
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11.04.2025 19:55 Ответить
ну, і???
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12.04.2025 14:07 Ответить
Якщо він до Кривого Рогу з Києва тиждень добирався, то про нові системи ППО для України швидко домовиться.
Тут і до ворожки не ходи
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11.04.2025 19:55 Ответить
на четвертому році війни, після чергової трагедії воно сказало, що готове купити зброю. не спіши вова, ще є час.
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11.04.2025 20:04 Ответить
мiняємо мангал на патриот.
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11.04.2025 20:11 Ответить
.ука, .лядь, де наші ракети з 2019 по 2022????
Сиди в тому підвалі і не вилазь! Маєш клас - сиди вчися читати, переказувати і правильно формувати речення. Швидше переможемо без тебе!
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11.04.2025 20:21 Ответить
дуже смішно...ця людина за роки війни даже куска мила не купила нашим воякам
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11.04.2025 20:26 Ответить
США ще за вартість зданого ЯЗ не розрахувались а ми ЗРК купувати повинні?
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11.04.2025 20:39 Ответить
Автозаки українського виробництва)
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12.04.2025 08:27 Ответить
Уже может купить?Быстро сориентировался.
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11.04.2025 22:03 Ответить
Он біднесенький всЬо в трудах, всЬо о дєржавє думаєт. Чапаєв з Кривого Рогу.
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12.04.2025 01:09 Ответить
А вчора чого не купували ? Не до українців було ? Швейцарське озеро манило свіжістю і популізмом.
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12.04.2025 01:05 Ответить
Гроші звідки візьмеш? З наших рахунків?
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12.04.2025 02:31 Ответить
На днях звільнився посол від Америки, оце остання ниточка була.
Тепер Вова, твої лозунги нікому не дійдуть. Тебе поставили на паузу, як нудне кіно.
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12.04.2025 02:45 Ответить
А чому раніше не купляли?
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12.04.2025 08:20 Ответить
Кому почав заважати командувач сил безпілотних систем Сухаревський?
https://www.youtube.com/watch?v=nnGfM_rrHGU
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12.04.2025 09:59 Ответить
зельке и путину, путил и поставил зельку и ермака, что бы они убирали тех, кто бамбит рф.
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12.04.2025 21:21 Ответить
Не вірю, що Трамп навіть за гроші, дасть Україні зброю, це подла барижна натура, йому пу..н, газове родовище пообіцяв, і ще багато чого, єдині виробники які будуть продавати, це європейські, є канєшно варіант покупка через партнерів експлуатантів, за це тільки можно ухватитись і то не факт, Ізраіль ні ,Південна Корея питання, Японія питання, Європа.
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12.04.2025 12:18 Ответить
Вилізло недолуге!!!! Підходить час шашликів, то і про треба поряд поставити, щоб дрони не докучали!!!! Мерзота зелена!!!!
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12.04.2025 13:08 Ответить
Негайні перевибори і на шибеницю зелених мерзотників!
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12.04.2025 15:46 Ответить
 
 