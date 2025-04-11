Украина может производить до 10 млн FPV-дронов в год, - глава Минстратегпрома Сметанин

Украинские предприятия могут производить до 10 млн FPV-беспилотников в год.

Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Чиновник сообщил, что в 2024 году Украина изготовила 2,2 млн единиц FPV-дронов, а в этом году производители страны "еще больше нарастили объемы".

В то же время, отметил Сметанин, главным в этом является не рост количества, а локализация компонентов для беспилотников, которые сегодня уже изготавливаются на территории Украины. Речь идет о моторах и платах инициации, а также в Украине начали собирать производство камер для FPV-беспилотников, добавил министр.

"Поэтому здесь у нас есть качественный прорыв по этому направлению", - подытожил министр.

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СПРАВКА

Дроны FPV - это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View - сокращенно FPV). Режим FPV - это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БпЛА. Такие дроны используются как камикадзе для поражения вражеских целей.