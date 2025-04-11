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Новости Производство дронов
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Украина может производить до 10 млн FPV-дронов в год, - глава Минстратегпрома Сметанин

дрон

Украинские предприятия могут производить до 10 млн FPV-беспилотников в год.

Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Чиновник сообщил, что в 2024 году Украина изготовила 2,2 млн единиц FPV-дронов, а в этом году производители страны "еще больше нарастили объемы".

В то же время, отметил Сметанин, главным в этом является не рост количества, а локализация компонентов для беспилотников, которые сегодня уже изготавливаются на территории Украины. Речь идет о моторах и платах инициации, а также в Украине начали собирать производство камер для FPV-беспилотников, добавил министр.

"Поэтому здесь у нас есть качественный прорыв по этому направлению", - подытожил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Провели первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне с дальностью более 20 км. ФОТОрепортаж

СПРАВКА

Дроны FPV - это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View - сокращенно FPV). Режим FPV - это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БпЛА. Такие дроны используются как камикадзе для поражения вражеских целей.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) дроны (3907) Минстратегпром (61) Герман Сметанин (29)


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Топ комментарии
+25
Може виробляти до 10 млн FPV - а може і не виробляти.
To be, or not to be...
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11.04.2025 20:59
+16
Палнування по 6-7 менеджерські.
Може виробляти, а може й не виробляти.

Чому Порошенко так багато допомагає ЗСУ?! НБУ хвилюється.
https://www.youtube.com/watch?v=DJXF2_nlcEE
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11.04.2025 20:59
+15
Десь я це вже нещодавно чув. Хтось це вже ляпав... Один "воїн-нардеп", якшо не помиляюся.
А взагалі є чутки, що якшо довго і голосно кричати "халва", то в роті стає солодко.
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11.04.2025 20:55
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Десь я це вже нещодавно чув. Хтось це вже ляпав... Один "воїн-нардеп", якшо не помиляюся.
А взагалі є чутки, що якшо довго і голосно кричати "халва", то в роті стає солодко.
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11.04.2025 20:55 Ответить
Україна може складати до 10 млн ФПВ-дронів на рік, якщо зможе закупити головні компоненти (у китайців?).
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11.04.2025 20:59 Ответить
Якщо китайці їх продадуть, а вони продадуть, бо матір рідну і батьківщину теж продадуть, якщо буде то потрібно
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11.04.2025 21:09 Ответить
Це вже країна з ринковою економікою?
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11.04.2025 21:11 Ответить
но могут по кацапской лекале за украинское бабло сделать сразу два\три, потом один продать Украине, два - кацапам. да и качество может быть немного разное. так что продать можно все, да, но и результат можно получить противоположный при желании. как "наши" "убыточные" госпредприятия, энерго- транспортные компании и т.д. и т.п. с з\п руководства по ляму в месяц. или как газ по-дешевке продаем (знакомым) по - дорогому покупаем (за госсчет, закордоном), и всем - премии, всегда.
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12.04.2025 00:02 Ответить
Може виробляти до 10 млн FPV - а може і не виробляти.
To be, or not to be...
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11.04.2025 20:59 Ответить
Палнування по 6-7 менеджерські.
Може виробляти, а може й не виробляти.

Чому Порошенко так багато допомагає ЗСУ?! НБУ хвилюється.
https://www.youtube.com/watch?v=DJXF2_nlcEE
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11.04.2025 20:59 Ответить
Это мне напомнило, когда покупал наушники в характеристиках было написано - на одном заряде до 8 часов, а на деле 2-3 часа на макс громкости а 8 на минимальной. И вроде как не скажешь что обманули)
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11.04.2025 21:01 Ответить
З точки зору математики (і трохи фізики) "до 8 годин" це будьяке значення від 0 до 8 годин . Так шо вони не обманули навіть якщо вони зовсім не працювали б.
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11.04.2025 21:04 Ответить
А я колись на Вокзалі купив навушники за дві гривни. Включаю, а вони не працюють. Відкрив, а вони пусті...йду до продавця - показую, а він мені - а що ж ви хотіли за таку ціну?!
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11.04.2025 21:28 Ответить
прочитав методику сам, дай прочитати другому.
депутатський воїн костенко ляпнув хєрню.
черга, зеленого дегенерата сметаніна.
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11.04.2025 21:01 Ответить
Гарнии в нас розгін - 10 дронів кожному кацапу в бошку
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11.04.2025 21:03 Ответить
Знаючи про сотні тисяч бракованих мін я боюсь уявити які там сметаніни будуть це все планувати, фінансувати, виготовляти та прийиати на підрозділи
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11.04.2025 23:33 Ответить
А могла б, якби не Оманський із зеленським та оті помічники ригоАНАЛІВ, ВИРОБЛЯТИ з 2019 року!!
Але ж, олігархи та їх ТВ канали, поставили на КВНщика з московії, усі гроші на рекламу! І почалося в Україні, «…просто пєрєстать стрєлять..», відведення сил ЗСУ з підготовлених позицій, вагнерГейт, Оманщина з єрмаком+татаровим….
Результати цього, видно сьогодні, в Україні!
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11.04.2025 21:03 Ответить
Якщо врахувати, що у пуйла мільйон опаришів, то такою кількістю дронів ми їх засипемо.На кожного опариша 10 дронів!
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11.04.2025 21:03 Ответить
+ ще Порох підкине і Повернись Живим".... а ні, ці ж дрони просто додадуть до красивої статистики від ЗеЗе 💩🗿
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11.04.2025 23:35 Ответить
Не дріб'язкуй, чеши вже про мільярд, чи шо...
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11.04.2025 21:05 Ответить
А чего так мало? На словах можем и миллиард делать, а вот на деле...
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11.04.2025 21:05 Ответить
Мабуть, тепер звільнять!, "переплюнув" Найвеличнійшого...
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11.04.2025 21:07 Ответить
Якщо може 10млн, а виробляє 2.2млн - висновок один, нефективне управління.
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11.04.2025 21:10 Ответить
І звичайно брак фінансування...все пішло на дороги в прифронтових областях і рассєйський реактор від Болгарії...
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11.04.2025 21:17 Ответить
Сметанін - це не той утирок, що недієздатні снаряди та міни постачав на фронт?

Ну зустрічайте багато ******* дронів.
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11.04.2025 21:11 Ответить
Он самый. Тогда мины не правильно хранили оказывается... Теперь дроны не правильно запускать/управлять будут.
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11.04.2025 21:13 Ответить
Ну якщо міни по дорозі з цеху до розрахунку вже зіпсувались "неправильно зберігаючись" то ясно яка Ze'якість
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11.04.2025 23:36 Ответить
Шо за сопля? "Мы сделали 10млн. FPV"- правильная форма доклада, в ином случае фантазия.
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11.04.2025 21:11 Ответить
СБУ! Ваш пацієнт. Як мінімум на час війни ця інформація повинна бути закрита, а за розголошення
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11.04.2025 21:14 Ответить
Як ці глашатаї задовбали- може виробляти...!!!
А де,коли і з чого..?!!
І нарешті - а де на це взяти ГРОШІ..?!!!
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11.04.2025 21:16 Ответить
видно щось таке нюхнюв що поніс таку ахінею
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11.04.2025 21:17 Ответить
Чого так мало?!
Пиши МІЛЬЯРД дронів!
"Бумага все стерпить!"
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11.04.2025 21:17 Ответить
Стидаюсь спитати: а той мільйон дронів, який обіцяв янєлох минулого року, вже виробили і поставили до ЗСУ?
А з тих 3000 ракет на рік, про які боневтікле казало, вже вироблено 800+ ракет?
Ну ладно, з мільярдом дерев йому кацапи допомогли: підірвали ГЕС і на місці колишньої водосховища виросли вербові (може навіть і мільярд), а з гігаватом електрики? А з 4к баксюків вчителям?
Я вже не згадую про майже 30 "безпекових угод", які воно понапідписувало минулого року. І де? І що?

Я лише знаю, що в мене майже немає часу читати (тим більш коментувати) новини, бо на приватному підприємстві робимо комплекси для захисту наших воїнів, але замовлення від держави (хоча є навіть сертифікати НАТО на нашу продукцію) не було, немає і не передбачується....
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11.04.2025 21:17 Ответить
Поки що надія на замовлення - постійно спілкуватися з Фондами.
Може навіть так - з бригадами чи батальонами, якшо в них є якийсь волонтерсько-солдатський "общак"
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11.04.2025 23:38 Ответить
о ..всплило гнида сметанін - автор бракованих мін
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11.04.2025 21:18 Ответить
Де ракети, де нещівні руйнування військових виробництв рф? ФПВ дрони це чудово, але без виносу промисловостей рф ця війна буде йти нескінечно.
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11.04.2025 21:28 Ответить
Казалось бы, до 10 млн дронов, пусть даже пять, или два, все равно, на каждого боевого орка (не тыловые) приходится примерно по 10 дронов, значит по идее, ни один орк не имел бы шанса добраться до позиций ВСУ, но в реале так не выходит. С год-два назад, не раз слышал от известных дроноводов, что на одно успешное попадание приходится 6-7 неудачных: промахи, сбитые, РЕБ, когда за 1-5 ударов не удалось уничтожить цель, но больше чем дронов, как говорил К. Верес, не хватает опытных операторов: один опытный можно даже сказать талантливый дроновод, может до десяти раз быть более результативным чем большинство остальных по отдельности. Это мне напомнило, где то читал, как во ВМВ большинство сбитых вражеских истребителей приходилось на 5% летчиков, вот и сейчас наверняка уже есть дроновые ассы. Четвертый год войны, дроны с лихвой доказали свою эффективность, но до наших политиков и военных, все равно с опоздание доходит, что количество дронов и обучение операторов нужно еще больше масштабировать.
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11.04.2025 21:32 Ответить
Та давай уже називай улюблене число «найвеличнішого лідора» - мільярд!
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11.04.2025 21:33 Ответить
Не може, а зможе. Після того, як мільярд дерев виросте.
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11.04.2025 21:42 Ответить
І що цьому заважає, або хто?
Мені здається всі ці меседже пише абдрістовіч, або вони всі стали ним(
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11.04.2025 21:55 Ответить
Це ШІ згенерував розум абдристовича і його ботом.
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11.04.2025 22:15 Ответить
А може і не виробляти. Все залежить від того, хто статистику пише. От про мільярд дерев було....
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11.04.2025 22:02 Ответить
Та сделайте уже хоть половину от этого! Пять миллионов, если каждый десятый из них попадает в цель, война закончится.
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11.04.2025 22:02 Ответить
ЦЯ ВЛАДА ЗДАТНА ВИРОБЛЯТИ ТІЛЬКИ ТЕ - ЩО ВИРОБЛЯЄ КІТ НА ГЛИНІ
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11.04.2025 22:10 Ответить
Чемпіони Європи по боротьбі з Коронавірусом, садівники мільярда дерев, будівельники Космодрому, Українського Діснейленду, дарувальники бабушкофонів, і роздавальники всім дітям українського паспорту з правом на володіння частки українських надр, не втомлюються обіцяти.
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11.04.2025 22:21 Ответить
Це той п-дор що виробив 100 тисяч бракованих мін на яких вкрали 25 млрд.грн. Він повинен сидіти пожиттєво, негідник.
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11.04.2025 22:30 Ответить
"може виробляти" і "виробляє" це зовсім різні речі! Це просто популізм і фуфло для тупих
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11.04.2025 22:59 Ответить
Це із розряду:"Скільки не кажи "халва", в роті солодше не стане"...
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11.04.2025 23:04 Ответить
Фактично торік ми виробили озброєння і військової техніки на 9 млрд доларів. У 2022-му це був приблизно 1 млрд, у 2023 - 3 мільярди доларів. На цей рік ми вже бачимо зростання - маємо спроможність на кінець року досягти обсягів виробництва озброєння і військової техніки всередині України на 35 мільярдів доларів, - Сметанін (c)
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11.04.2025 23:41 Ответить
Це той сметанін що брак по пострілах до міномета гнав?
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12.04.2025 00:03 Ответить
"все идет по-плану и даже лучше" мины починились, заводы появились, бункера вырылись, всех просим назад
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12.04.2025 00:06 Ответить
нема сенсу в такій кількості. Ми і так вже в цьому напрямку кількісно закрили вже потребу. Потрібен якісний розвиток в безпілотниках, і не тільки тактичних, а аналогів шахедів (бо наші несуть менше вибухівки) і носіїв легких кабів, щоб не підставляти наших пілотів, так і протиповітряних дронів (можливо навіть проти авіації).
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12.04.2025 00:13 Ответить
А якщо цьому поцу вжити ще одну дозу .то так і до мілліарда дотягнемо...черті притрушені
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12.04.2025 06:44 Ответить
Це мені нагадало одеський анекдот з бородою. Абрам, а ви знаєте, що каже Мойша? І, що він таки каже? Що він, таки, мав всю Одесу! Боже, яка невидаль, скажіть і ви, хто вам заважає. Десь так, пішла боротьба за кількість, ротом.
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12.04.2025 08:28 Ответить
Нагадує якийсь аукціон;-президент колись говорив про млн дронів, глава МО про два-три млн, а сметанін вже про ДЕСЯТЬ млн.. Хто дасть ще більше!
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12.04.2025 13:44 Ответить
Від слів до діла - прірва...а не може він сказати , що вони будуть скидати і чому оператори сидять в окопах на першій лінії або в штурмових підрозділах...скільки за рік можна навчити?
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12.04.2025 19:38 Ответить
 
 