Украина может производить до 10 млн FPV-дронов в год, - глава Минстратегпрома Сметанин
Украинские предприятия могут производить до 10 млн FPV-беспилотников в год.
Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Чиновник сообщил, что в 2024 году Украина изготовила 2,2 млн единиц FPV-дронов, а в этом году производители страны "еще больше нарастили объемы".
В то же время, отметил Сметанин, главным в этом является не рост количества, а локализация компонентов для беспилотников, которые сегодня уже изготавливаются на территории Украины. Речь идет о моторах и платах инициации, а также в Украине начали собирать производство камер для FPV-беспилотников, добавил министр.
"Поэтому здесь у нас есть качественный прорыв по этому направлению", - подытожил министр.
СПРАВКА
Дроны FPV - это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View - сокращенно FPV). Режим FPV - это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БпЛА. Такие дроны используются как камикадзе для поражения вражеских целей.
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А взагалі є чутки, що якшо довго і голосно кричати "халва", то в роті стає солодко.
To be, or not to be...
Може виробляти, а може й не виробляти.
Чому Порошенко так багато допомагає ЗСУ?! НБУ хвилюється.
https://www.youtube.com/watch?v=DJXF2_nlcEE
депутатський воїн костенко ляпнув хєрню.
черга, зеленого дегенерата сметаніна.
Але ж, олігархи та їх ТВ канали, поставили на КВНщика з московії, усі гроші на рекламу! І почалося в Україні, «…просто пєрєстать стрєлять..», відведення сил ЗСУ з підготовлених позицій, вагнерГейт, Оманщина з єрмаком+татаровим….
Результати цього, видно сьогодні, в Україні!
Ну зустрічайте багато ******* дронів.
А де,коли і з чого..?!!
І нарешті - а де на це взяти ГРОШІ..?!!!
Пиши МІЛЬЯРД дронів!
"Бумага все стерпить!"
А з тих 3000 ракет на рік, про які боневтікле казало, вже вироблено 800+ ракет?
Ну ладно, з мільярдом дерев йому кацапи допомогли: підірвали ГЕС і на місці колишньої водосховища виросли вербові (може навіть і мільярд), а з гігаватом електрики? А з 4к баксюків вчителям?
Я вже не згадую про майже 30 "безпекових угод", які воно понапідписувало минулого року. І де? І що?
Я лише знаю, що в мене майже немає часу читати (тим більш коментувати) новини, бо на приватному підприємстві робимо комплекси для захисту наших воїнів, але замовлення від держави (хоча є навіть сертифікати НАТО на нашу продукцію) не було, немає і не передбачується....
Може навіть так - з бригадами чи батальонами, якшо в них є якийсь волонтерсько-солдатський "общак"
Мені здається всі ці меседже пише абдрістовіч, або вони всі стали ним(
мины починились, заводы появились, бункера вырылись, всех просим назад