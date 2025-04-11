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Новости Кротевич призвал Сырского уйти с должности
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Исчезновение фамилии Кротевича из указа о награждении орденом было "технической ошибкой", - Нацгвардия

Нацгвардия объяснила исчезновение Богдана Кротевича из наградного списка

Национальная гвардия Украины разъяснила исчезновение фамилии бывшего начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича из указа президента о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени. Там заявили, что случилась "техническая ошибка".

Об этом говорится в заявлении ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В Нацгвардии отметили, что процесс формирования представлений на награждение каждого военнослужащего осуществляется с особой ответственностью.

"Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предыдущем представлении на уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", - говорится в сообщении.

В НГУ добавили, что вскоре после обнаружения ошибки, представление было исправлено, и обновленный пакет документов направлен в Офис президента для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

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Нацгвардия объяснила исчезновение Богдана Кротевича из наградного списка

Напомним, ранее бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента. По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Автор: 

Национальная гвардия (2116) Кротевич Богдан (3)


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Топ комментарии
+13
А може й обрання блазня, це теж "технічна помилка".

Хлопці, ви там покопайтесь покраще.
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11.04.2025 21:40
+11
Тобто спочатку він був у переліку нагороджених, потім була його заява, після чого сталася "технічна помилка" і тепер він знов на розгляді, а не у списку нагороджених!
"Я хєрєю, дорогая рєдакція!"

Що там Коливан (в міру Стефанчук) казав про відстоювання демократичних цінностей? Це воно?
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11.04.2025 21:57
+10
Щось, коли лисому Боневтік давав орден "За мужність" ніякої технічної помилки не було
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11.04.2025 21:47
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"техніка" підвела - буває
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11.04.2025 21:33 Ответить
техніка гри в скорлупку
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11.04.2025 21:35 Ответить
Та да! Особливо вибіркова технічеа помилка! Як на замовлення! Просто диво якесь!
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11.04.2025 21:54 Ответить
Ну да, ну да - вірю, ага, ага, точно, та 100пудово так і було! І "підвела" якраз після отого інтерв'ю.
Я там казав один персонаж в кіно: "Єслі на нєбє загораются звьозди - значіт кому-то ето нужно".
В цьому випдку ми, якось, всі розуміємо КОМУ "ето нужно".
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11.04.2025 22:00 Ответить
Дійсно, ще раз привернути увагу до персони Кротєвича, конче потрібно Єрмаку з Зеленьським. Ці давоє надали команду Подлоляку заплатити журналісту " Гардіан", за розміщення замовного інтерв'ю Кротєвича.
Підсилили єффект " відсутністю Кротєвича у листі Нацгвардії"
Оскільки Кротєвич і Білецький плануються на перші позиції у майбутній " президенській партії від військових" на майбутніх виборах, вже зараз ці приізвища потрібно розкручувати. І чиб більше, тим краще..
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12.04.2025 01:17 Ответить
технически правильно - "преследовался властью"
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12.04.2025 12:29 Ответить
з виборів залишилась
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11.04.2025 21:44 Ответить
Про#балі?
Так це традиція... Кротевич, до речі, в курсі.
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11.04.2025 21:35 Ответить
Та технікою керують зелені чоловічки, шо ви оте пи....те.
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11.04.2025 21:35 Ответить
А укази пише нацгвадія?
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11.04.2025 21:37 Ответить
Ні, але командування нацгвардії себе дурнями виставляє. - Указ вже був підписаний, а вони тут про подання чешуть.
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11.04.2025 22:51 Ответить
"У Нацгвардії наголосили, що процес формування подань на нагородження кожного військовослужбовця здійснюється з особливою відповідальністю".

Залишилося прозрадити, хто ж поніс "особливу відповідальність".
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11.04.2025 21:39 Ответить
А може й обрання блазня, це теж "технічна помилка".

Хлопці, ви там покопайтесь покраще.
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11.04.2025 21:40 Ответить
Орден віддадуть Мар'яні, а вона передасть його тобі. Буде у вас один орден на двоих, за критику Сирського.
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11.04.2025 21:42 Ответить
Поділять між безумною і медіа-сержантом маркусом - гарно зализують!
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11.04.2025 21:59 Ответить
Исчезло с сайта президента(был скрин) а оправдывается НГУ.
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11.04.2025 21:44 Ответить
Щось, коли лисому Боневтік давав орден "За мужність" ніякої технічної помилки не було
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11.04.2025 21:47 Ответить
Лисий, як і Арохімія, це еліта. Арохімії соєвий також без тех. помилок дав орден "За заслуги".
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11.04.2025 21:53 Ответить
Не «арохімія», а Хламідія
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11.04.2025 22:17 Ответить
Принтер папір зажував?! Ні. Чекали отмашки з жОПи.
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11.04.2025 21:47 Ответить
Тобто спочатку він був у переліку нагороджених, потім була його заява, після чого сталася "технічна помилка" і тепер він знов на розгляді, а не у списку нагороджених!
"Я хєрєю, дорогая рєдакція!"

Що там Коливан (в міру Стефанчук) казав про відстоювання демократичних цінностей? Це воно?
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11.04.2025 21:57 Ответить
Нє нє, ти шо: це все іпсо )))
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11.04.2025 22:16 Ответить
***** клоуни.
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11.04.2025 22:00 Ответить
Ну, типу, да))
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11.04.2025 22:15 Ответить
Було технічною помилкою , а не була .
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11.04.2025 22:10 Ответить
головне що Сівоху та лейтенанта Баканова нпгородили
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11.04.2025 22:13 Ответить
«Технічна помилка» - це ваш Єрмак при владі
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11.04.2025 22:14 Ответить
він не наш , а "с той сторони" ...
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11.04.2025 22:20 Ответить
Дешева відмазка .. після розголосу раптом "виправили"...)
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11.04.2025 22:16 Ответить
Приход Зельоних до влади суцільна "технічна помилка". Рокова.
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11.04.2025 22:18 Ответить
Це не тех.помилка, це рукотворна дія підлабузниками зЄлєпукіна і ко!!! Правда вбиває!!!
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11.04.2025 22:44 Ответить
Здається, з цим Кротевичем не все "чисто", не бачив жодних висловлювань в його підтримку з боку "Азова" і азовців. Не виключено, що полон "не минувся даром", як і для Надії Савченко, фсб свою справу добре знають...
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11.04.2025 23:12 Ответить
в кожної "технічної помилки", як не диво, є руки, ноги, голова. Бажано, щоб так звана "технічна помилка" з власної кишені виплатила Кротевичу кругленьку суму за моральні збитки.
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11.04.2025 23:13 Ответить
Чим більше пояснень, тим все меньше мотивації.
Хлопці на банковій знаються на руйнуванні надій.
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12.04.2025 01:08 Ответить
Та все зрозуміло. Той рузький генерал абідєлся, як Кіля Азіров, нагородне подання відправили взад в НГУ, а потім нагородна комісія залишить без розгляду. А указ? Який підписант, така і доля указу.
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12.04.2025 01:13 Ответить
Наперсточники прикоритні .
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12.04.2025 04:45 Ответить
"Національна гвардія України роз'яснила"? Хто автор цього дебільного "роз'яснення"? Чи адміністратор сайту, чи може в цього козла є прізвище і посада? Грьобане совкове "єсть мнение" не йде із зелених черепушок.
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12.04.2025 05:19 Ответить
Завхоз в агонії
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12.04.2025 05:31 Ответить
Сцикливі потвори....навіть тут бояться правди...
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12.04.2025 06:34 Ответить
ОП вже як Трамп ''пожартував'' про закінчення війни за 24 год. ...
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12.04.2025 10:25 Ответить
Ой, як незручно вийшло!!!!! А сирка треба знімати!!!!
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12.04.2025 11:17 Ответить
 
 