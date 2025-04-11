Исчезновение фамилии Кротевича из указа о награждении орденом было "технической ошибкой", - Нацгвардия

Национальная гвардия Украины разъяснила исчезновение фамилии бывшего начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича из указа президента о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени. Там заявили, что случилась "техническая ошибка".

Об этом говорится в заявлении ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В Нацгвардии отметили, что процесс формирования представлений на награждение каждого военнослужащего осуществляется с особой ответственностью.

"Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предыдущем представлении на уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", - говорится в сообщении.

В НГУ добавили, что вскоре после обнаружения ошибки, представление было исправлено, и обновленный пакет документов направлен в Офис президента для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

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Напомним, ранее бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента. По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.