Исчезновение фамилии Кротевича из указа о награждении орденом было "технической ошибкой", - Нацгвардия
Национальная гвардия Украины разъяснила исчезновение фамилии бывшего начальника штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдана Кротевича из указа президента о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени. Там заявили, что случилась "техническая ошибка".
Об этом говорится в заявлении ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
В Нацгвардии отметили, что процесс формирования представлений на награждение каждого военнослужащего осуществляется с особой ответственностью.
"Однако, к сожалению, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки. Так случилось в предыдущем представлении на уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича", - говорится в сообщении.
В НГУ добавили, что вскоре после обнаружения ошибки, представление было исправлено, и обновленный пакет документов направлен в Офис президента для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
Напомним, ранее бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич сообщил, что информация о его награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени исчезла с сайта Офиса Президента. По его словам, награду могли отменить из-за его активной критики главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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Я там казав один персонаж в кіно: "Єслі на нєбє загораются звьозди - значіт кому-то ето нужно".
В цьому випдку ми, якось, всі розуміємо КОМУ "ето нужно".
Підсилили єффект " відсутністю Кротєвича у листі Нацгвардії"
Оскільки Кротєвич і Білецький плануються на перші позиції у майбутній " президенській партії від військових" на майбутніх виборах, вже зараз ці приізвища потрібно розкручувати. І чиб більше, тим краще..
Так це традиція... Кротевич, до речі, в курсі.
Залишилося прозрадити, хто ж поніс "особливу відповідальність".
Хлопці, ви там покопайтесь покраще.
"Я хєрєю, дорогая рєдакція!"
Що там Коливан (в міру Стефанчук) казав про відстоювання демократичних цінностей? Це воно?
Хлопці на банковій знаються на руйнуванні надій.