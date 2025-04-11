В Европе считают, что США не имеют четкого плана по завершению войны в Украине, - Reuters
Европейские чиновники, которые контактировали с администрацией Дональда Трампа, считают, что США не имеют четкого плана прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Двое европейских чиновников, которые недавно общались с администрацией Трампа, рассказали на условиях анонимности, что на переговорную группу по Украине давят для быстрого достижения результатов. Это вызвало опасения, что США могут пойти на шаги, которые могут подорвать не только Украину, но и европейскую архитектуру безопасности, сказали источники Reuters.
Также собеседники агентства отметили, что не были успокоены обсуждениями с Белым домом и не получили впечатления, что у США есть четкие конечные цели. Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, сказали Reuters, что, по их мнению, Вашингтону не хватает "четкого плана" относительно того, как действовать дальше и что делать, если Россия будет продолжать медлить.
"Мы иногда слышим противоречивые вещи из разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет реального плана", - сказал Reuters один из дипломатов.
Также агентство узнало, что в Белом доме до сих пор не создали скоординированного процесса формирования политики в отношении Украины.
"Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности провел лишь одну principals' meeting - встречу с участием всех или большинства главных советников президента по вопросам национальной безопасности - по этому вопросу", - говорится в материале.
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Питання тепер тільки у тому - США здатні виправити свою помилку щодо Трампа.
Бо є приклад - Україна, яка не спромоглася до цих пір виправити свою помилку щодо Зеленського.
А) Залужного !
Б) повне утримання ВСУ за кошти Європи
В) знищення ( навіть фізичне) міністерства Померлого-завхоза, щоб не деморалізувати СОУ.
Г) "побічно" і "мимохідь" - гарантоване знищення режиму внутрішньої окупації
США имеют четкий план по завершению войны в Украине .
Отдать кацапсинам Крым и 4 области Украины, включая территории которые рф еще не смогла захватить.
За это Украина должна отдать сша свои природные ресурсы.
Problem Solved !
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Простими словами: трампонПУдоппало хоче здати пів-України а тоді б посипалася вся ситуація.
Історія Другої Світової вчить, що поступки лише додають апетиту фашистам і комуністам ( окупаційна КПК в т.зв. "кнр")