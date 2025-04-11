РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10512 посетителей онлайн
Новости переговоры США и России Переговоры с Путиным
1 830 17

В Европе считают, что США не имеют четкого плана по завершению войны в Украине, - Reuters

трамп,волц

Европейские чиновники, которые контактировали с администрацией Дональда Трампа, считают, что США не имеют четкого плана прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Двое европейских чиновников, которые недавно общались с администрацией Трампа, рассказали на условиях анонимности, что на переговорную группу по Украине давят для быстрого достижения результатов. Это вызвало опасения, что США могут пойти на шаги, которые могут подорвать не только Украину, но и европейскую архитектуру безопасности, сказали источники Reuters.

Также собеседники агентства отметили, что не были успокоены обсуждениями с Белым домом и не получили впечатления, что у США есть четкие конечные цели. Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, сказали Reuters, что, по их мнению, Вашингтону не хватает "четкого плана" относительно того, как действовать дальше и что делать, если Россия будет продолжать медлить.

"Мы иногда слышим противоречивые вещи из разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет реального плана", - сказал Reuters один из дипломатов.

Также читайте: Встреча Виткоффа и Путина - шаг к прекращению огня в Украине, - Белый дом

Также агентство узнало, что в Белом доме до сих пор не создали скоординированного процесса формирования политики в отношении Украины.

"Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности провел лишь одну principals' meeting - встречу с участием всех или большинства главных советников президента по вопросам национальной безопасности - по этому вопросу", - говорится в материале.

Автор: 

США (26598) Трамп Дональд (5187) переговоры с Россией (960)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
В Европе нихяу в не понимают.
США имеют четкий план по завершению войны в Украине .
Отдать кацапсинам Крым и 4 области Украины, включая территории которые рф еще не смогла захватить.
За это Украина должна отдать сша свои природные ресурсы.
Problem Solved !

показать весь комментарий
11.04.2025 23:06
+4
Якии план? - прогнутись перед рашкою і пошматувати Україну
показать весь комментарий
11.04.2025 22:25
+4
Хіба це "відкриття"? Увесь Світ бачить, що у Трампа та його посіпак немає конкретного плану по жодному з питань, з тих куди вони намагаються "влізти"...
показать весь комментарий
11.04.2025 23:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якии план? - прогнутись перед рашкою і пошматувати Україну
показать весь комментарий
11.04.2025 22:25 Ответить
Не треба бути великим мислителем аби побачити - Трамп пустопорожнє трепло на гачку у кремля.
Питання тепер тільки у тому - США здатні виправити свою помилку щодо Трампа.
Бо є приклад - Україна, яка не спромоглася до цих пір виправити свою помилку щодо Зеленського.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:29 Ответить
Европе уже давно иметь своё НАТО , европейского размещения. Других вариантов НЕТ .
показать весь комментарий
11.04.2025 22:30 Ответить
Нова версія онєгдода про вождя зірке око?
показать весь комментарий
11.04.2025 22:35 Ответить
Трамп не политик - аферист, филантроп, биржевой игрок. Главное извлечь прибыль.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:46 Ответить
У нашего-то Вовки Зеленского вообще плана нет, ни четкого, ни расплывчатого.
показать весь комментарий
11.04.2025 22:46 Ответить
Є така думка (мова оригіналу джерела):

показать весь комментарий
11.04.2025 22:59 Ответить
Тому треба
А) Залужного !
Б) повне утримання ВСУ за кошти Європи
В) знищення ( навіть фізичне) міністерства Померлого-завхоза, щоб не деморалізувати СОУ.
Г) "побічно" і "мимохідь" - гарантоване знищення режиму внутрішньої окупації
показать весь комментарий
11.04.2025 23:21 Ответить
По митам не мають, яке там по миру!! Там той трамп за все та одразу береться, а як відомо, якшо за все і одразу пробуєшь братися то нічого до путя не доведеш!
показать весь комментарий
11.04.2025 23:00 Ответить
В Европе нихяу в не понимают.
США имеют четкий план по завершению войны в Украине .
Отдать кацапсинам Крым и 4 области Украины, включая территории которые рф еще не смогла захватить.
За это Украина должна отдать сша свои природные ресурсы.
Problem Solved !

показать весь комментарий
11.04.2025 23:06 Ответить
Хіба це "відкриття"? Увесь Світ бачить, що у Трампа та його посіпак немає конкретного плану по жодному з питань, з тих куди вони намагаються "влізти"...
показать весь комментарий
11.04.2025 23:07 Ответить
Квартал оф USA
показать весь комментарий
11.04.2025 23:17 Ответить
А у самої Європи є такий чіткий план?
показать весь комментарий
11.04.2025 23:09 Ответить
Ще як мають! Трампу потрібно, щоб Україна капітулювала , тому що захопити військовим шляхом ***** не може нас. Все, після цього Європа приречена на війну з раіською , яка Трампу просто необхідна, щоб знову зробити Гамерику великою та піти на третій строк.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:10 Ответить
© побоювання, що США можуть піти на кроки, які можуть підірвати не лише Україну, але й європейську архітектуру безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n3546381
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
Простими словами: трампонПУдоппало хоче здати пів-України а тоді б посипалася вся ситуація.
Історія Другої Світової вчить, що поступки лише додають апетиту фашистам і комуністам ( окупаційна КПК в т.зв. "кнр")
показать весь комментарий
11.04.2025 23:16 Ответить
Це було очевидно ще з його заяв під час виборів.
показать весь комментарий
12.04.2025 08:41 Ответить
його й не було
показать весь комментарий
12.04.2025 09:45 Ответить
 
 