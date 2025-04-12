Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения возле Ивано-Дарьевки на Сиверском направлении. На Купянском - уничтожена бронетехника врага, - ОСГВ "Хортиця"

На Харьковском направлении враг осуществляет мероприятия по доукомплектованию своих подразделений после того, как понес значительные потери и готовится к возобновлению штурмовых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На Купянском направлении штурмовые действия врага успешно отражены возле Кондрашовки, Каменки и Загрызово. В районе Лозовой и Новой Кругляковки противник пытался провести механизированный штурм с привлечением пяти бронемашин. Вся бронетехника была уничтожена, враг нес потери.

Российская армия атаковала на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Ольговка, Редкодуб, Глущенково, Новомихайловка, Ямполевка, Торское и Новое. Силы обороны успешно отбили штурмовые действия агрессора. Также враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения возле Ивано-Дарьевки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия различной интенсивности происходили в направлениях Предтечино, Орехово-Васильевки, Часова Яра, Дружбы, Дилиевки и Торецка. Потерь наших позиций не допущено.

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Противник не оставляет попыток атаковать наши оборонительные укрепления на Покровском направлении в сторону Елизаветовки, Зверева, Преображенки, Котляровки, Алексеевки, Песчаного, Удачного, Лисовки, Новосергиевки и Андреевки. Вражеские штурмовые действия захватчиков отражены нашими защитниками, потерь позиций не допущено.

На Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Одрадного и Багатыря. Украинские воины продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы противника.