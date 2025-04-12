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Новости Боевые действия на Покровском направлении Боевые действия на Лиманском направлении
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За сутки на фронте - почти 150 боестолкновений. Больше всего - на Покровском, Лиманском направлениях и в Курской области, - Генштаб. КАРТЫ

Бои на Харьковщине 11 апреля

В общей сложности, за минувшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Враг нанес 101 авиаудар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, сбросив 183 управляемые бомбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Карасовка, Дувановка, Купянск Харьковской области; Николаевка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Миропольское, Осоевка, Таратутино, Краснополье, Большой Прыкил Сумской области; Константиновка, Заря, Шевченко, Новополье, Багатыр Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Осуществил более 6400 обстрелов, из них 215 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2789 дронов-камикадзе.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник за минувшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надия, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполевка.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Сиверском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Курдюмовки, Часова Яра и Орехово-Васильевки.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Дачного, Дружбы и Торецка.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.

Боевые действия на утро 12 апреля

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательные действия вблизи Малых Щербаков.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Боевые действия на утро 12 апреля

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также осуществил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности, 29 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на утро 12 апреля

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, две РСЗО, одну артиллерийскую систему и два средства ПВО.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6259) боевые действия (4021) война в Украине (3789)


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Ти не згадуватимеш, як сидів у телефоні, але до кінця життя пам'ятатимеш ватру в горах
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12.04.2025 08:45 Ответить
@ "На Костянтинівському напрямку (з півдня) російські війська просунулися широким фронтом від району Зеленого поля до Калинового на ділянці шириною до 7.95 км на глибину до 1.2 км. У Калиновому в сірій зоні залишаються околиці.
Бої йдуть у напрямку Старої Миколаївки та Валентинівки."
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12.04.2025 11:42 Ответить
 
 