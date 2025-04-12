Ситуация в районе Торецка достаточно тяжелая. В городе вражеских сил больше, идут уличные бои, - офицер ВСУ Цехоцкий

Оккупанты нарастили активность и усилили штурмы Торецка. Армия РФ пытается полностью захватить город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Ситуация в районе Торецка достаточно тяжелая. Идут уличные бои. В городе наши войска есть, однако вражеских сил там больше. Россияне наваливаются, хотят нащупать наши слабые места и наращивают свое присутствие", - сообщил спикер.

Он отметил, что оккупанты пытаются создавать напряжение и в районе Константиновки.

"Враг использует абсолютно террористические методы ведения войны. Мы можем уже открыто говорить о том, что они сбрасывают с дронов боеприпасы, которые взрываются определенное время. Это подчеркивает сам принцип поведения путинских войск, что они воюют с мирным населением", - сказал Цехоцкий.

Российские войска продолжают давить в Донецкой области, но наступать по всей линии фронта, по его мнению, у них нет сил.

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"Однако россияне будут пытаться. Мы видим, что в последнее время они, все-таки, продолжают активизироваться на Покровском направлении. На Торецком направлении тоже очень сильно давят, пытаясь добиться какого-то успеха и вывесить свой триколор в Торецке. Они накапливают силы и на Сумском, и на Харьковском направлениях. Украинские силы со своей стороны готовятся на всех направлениях, начиная с Белорусского", - подчеркнул офицер ВСУ.

Напомним, ранее в ОТГ "Луганськ" сообщили, что оккупационные войска осуществляют значительное количество штурмовых действий в центре города Торецк Донецкой области и пытаются с флангов обходить шахты для того, чтобы заблокировать Вооруженные Силы Украины.