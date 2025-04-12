Враг пытается прорваться в направлении Предтечино на Краматорском направлении, - Генштаб

Наши воины принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. С начала суток, 12 апреля, по состоянию на это время произошло 58 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Проходы, Грабовское, Большая Писаревка, Кучеровка, Бачевск, Белая Береза, Покровка, Малушино, Заруцкое, Шалыгино, Луговка Сумской области. Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Большой Прикол, Петрушевка, Проходы, Миропольское, Краснополье, Новодмитровка, Угроиды Сумской области.

Обстановка на Харьковщине

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Новомихайловка, Катериновка, Новое и в направлении Ольговки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков. Враг пытается прорваться в направлении Предтечино и западнее Андреевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили семь атак оккупантов вблизи Дачного и Торецка.

"На Покровском направлении российские захватчики совершили 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Харьковском, Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

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Обстановка на Курщине

"На Курском направлении с начала суток произошло 13 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 27 авиационных ударов, сбросив 47 КАБ, и совершил 306 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - добавляют в Генштабе.

На остальных направлениях - без особых изменений.