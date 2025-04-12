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Оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками (обновлено)
Вечером субботы, 12 апреля, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.
Об этом информируют Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
- Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА.
По состоянию на 21:00 несколько групп вражеских БпЛА с Сумщины на Черниговщину, сообщили в ВС.
Обновление относительно движения БпЛА
- БПЛА в Сумской и Черниговской областях двигаются в юго-западном направлении.
- по состоянию на 22.00 угроза применения ударных БПЛА для Киевской и Полтавской областей.
Обновление по состоянию на 22:20
- БПЛА на Сумщине двигаются в сторону Черниговской и Полтавской областей.
- БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный.
- БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный, юго-западный.
По состоянию на 23:00 в Киеве угроза применения врагом ударных БПЛА.
Обновление по состоянию на 23:40:
- БпЛА в направлении г. Борисполь с северо-востока.
- Черкасская область (Золотоношский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
- Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА
- Житомирская область – угроза применения ударных БпЛА.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
- БПЛА на Сумщине двигаются в сторону Полтавской и Черниговской областей;
- БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный;
- БпЛА на Киевщине (южнее Обухова), курс – северный;
- БпЛА на севере Черкащины, курс – западный.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий13.04.2025 01:22 Ответить Мне нравится 0
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