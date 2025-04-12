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Новости Атака беспилотников
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Оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Враг запустил Шахеды по Украине 12 апреля

Вечером субботы, 12 апреля, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом информируют Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.
  • Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА.

По состоянию на 21:00 несколько групп вражеских БпЛА с Сумщины на Черниговщину, сообщили в ВС.

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Обновление относительно движения БпЛА

  • БПЛА в Сумской и Черниговской областях двигаются в юго-западном направлении.
  • по состоянию на 22.00 угроза применения ударных БПЛА для Киевской и Полтавской областей.

Обновление по состоянию на 22:20

  • БПЛА на Сумщине двигаются в сторону Черниговской и Полтавской областей.
  • БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный.
  • БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный, юго-западный.

По состоянию на 23:00 в Киеве угроза применения врагом ударных БПЛА.

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Обновление по состоянию на 23:40:

  • БпЛА в направлении г. Борисполь с северо-востока.
  • Черкасская область (Золотоношский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
  • Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА
  • Житомирская область – угроза применения ударных БпЛА.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БПЛА на Сумщине двигаются в сторону Полтавской и Черниговской областей;
  • БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА на Киевщине (южнее Обухова), курс – северный;
  • БпЛА на севере Черкащины, курс – западный.

Новость обновляется...

Автор: 

Воздушные силы (2288) Шахед (980) война в Украине (3789)


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13.04.2025 01:22 Ответить
 
 