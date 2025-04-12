Оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками (обновлено)

Вечером субботы, 12 апреля, российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины.

Об этом информируют Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

Сумская область - угроза применения ударных БпЛА.

Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА.

По состоянию на 21:00 несколько групп вражеских БпЛА с Сумщины на Черниговщину, сообщили в ВС.

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Обновление относительно движения БпЛА

БПЛА в Сумской и Черниговской областях двигаются в юго-западном направлении.

по состоянию на 22.00 угроза применения ударных БПЛА для Киевской и Полтавской областей.

Обновление по состоянию на 22:20

БПЛА на Сумщине двигаются в сторону Черниговской и Полтавской областей.

БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный.

БпЛА на востоке Киевщины, курс – южный, юго-западный.

По состоянию на 23:00 в Киеве угроза применения врагом ударных БПЛА.

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Обновление по состоянию на 23:40:

БпЛА в направлении г. Борисполь с северо-востока.

Черкасская область (Золотоношский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Черкасская область (Черкасский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА

Житомирская область – угроза применения ударных БпЛА.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БПЛА на Сумщине двигаются в сторону Полтавской и Черниговской областей;

БпЛА на северо-западе Полтавщины, курс – юго-западный;

БпЛА на Киевщине (южнее Обухова), курс – северный;

БпЛА на севере Черкащины, курс – западный.

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