Атака "шахедов" на Киев: ликвидированы пожары в Святошинском районе. ВИДЕО+ФОТО
Спасатели ликвидировали пожары в Святошинском районе Киева, вызванные вражеской атакой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как сообщалось, сегодня ночью враг снова атаковал Киев.
По данным спасателей, в результате вражеского обстрела в Святошинском районе по двум адресам произошли пожары и разрушения.
В данное время все пожары ликвидированы.
Дроновая атака в ночь на 12 апреля
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно, два человека получили ранения. На Киевщине из-за атаки врага есть повреждения в двух районах.
Также сообщалось, что враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. Кроме того, ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумах.
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