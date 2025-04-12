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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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Атака "шахедов" на Киев: ликвидированы пожары в Святошинском районе. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали пожары в Святошинском районе Киева, вызванные вражеской атакой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как сообщалось, сегодня ночью враг снова атаковал Киев.

По данным спасателей, в результате вражеского обстрела в Святошинском районе по двум адресам произошли пожары и разрушения.

В данное время все пожары ликвидированы.

атака на Киев 12 04
атака на Киев 12 04
атака на Киев 12 04
атака на Киев 12 04
атака на Киев 12 04

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Дроновая атака в ночь на 12 апреля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно, два человека получили ранения. На Киевщине из-за атаки врага есть повреждения в двух районах.

Также сообщалось, что враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. Кроме того, ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумах.

Автор: 

Киев (25511) ГСЧС (4965) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (980)


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Знищено черговий зїзд нацистів - біолабораторію - штаб нато?
А по факту влупили по складу який побачили на Гуглмапс...
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12.04.2025 11:27 Ответить
да..да ракеты от хаймарса и минимум 1000 для петриотов,я лично с балокона видел как его сбили и бч *********** на этот склад с "химарями и 1000 адмиралами натовского типа"))))ведь кацапское говнооружие всегда у зрадойобов бьет точно в цель))))а в реальности 90% цивильные постройки и 10 военные цели.и слава богу что навернулось на этот курятник а не по тец или другие цели важные
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12.04.2025 11:44 Ответить
не надо про курятник. у нас там гаражи. все собаки от страха куда-то поубегали
ничего не сбили
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12.04.2025 18:26 Ответить
де наша дзеркальна відповідь на московщину??
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12.04.2025 11:36 Ответить
"нада проста пірістать стрілять" (Зеленський).
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12.04.2025 11:44 Ответить
Ви хотітє штоби Руzzкіє бабушкі @б@сралісь от ґромкіх звуков?
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12.04.2025 11:53 Ответить
да, хачу!
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12.04.2025 12:45 Ответить
 
 