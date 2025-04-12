Атака "шахедов" на Киев: ликвидированы пожары в Святошинском районе. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели ликвидировали пожары в Святошинском районе Киева, вызванные вражеской атакой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как сообщалось, сегодня ночью враг снова атаковал Киев.

По данным спасателей, в результате вражеского обстрела в Святошинском районе по двум адресам произошли пожары и разрушения.

В данное время все пожары ликвидированы.











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Дроновая атака в ночь на 12 апреля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно, два человека получили ранения. На Киевщине из-за атаки врага есть повреждения в двух районах.

Также сообщалось, что враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. Кроме того, ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумах.