"Шахеды" атаковали Киевщину: повреждены дома на Бориспольщине, один - частично разрушен. ФОТО
В ночь на субботу, 12 апреля 2025 года, враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отметили в ОВА.
Последствия атаки
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.
В Бучанском районе повреждены складские помещения.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Дроновая атака в ночь на 12 апреля
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно, два человека получили ранения. Также сообщалось, что враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. Кроме того, ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумам.
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А таких як Віткофф і подавно, бізнес, політики там немає! Купи-продай!
Яка та Незалежність України, одні УЛЬТИМАТУМИ, які старий Трамп щоденно генерує через свою розумову недостатність! Старість і немічність його розумова, це бачить увесь Світ ….
Треба бажання і якись план реалізації, а не тільки покладатись на методи 2 світової війни з мобільними групами, взагалі в другу світову і зенітні гармати були та аеростати.