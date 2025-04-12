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Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
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"Шахеды" атаковали Киевщину: повреждены дома на Бориспольщине, один - частично разрушен. ФОТО

В ночь на субботу, 12 апреля 2025 года, враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отметили в ОВА.

Последствия атаки

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.

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Последствия атаки на Бориспольщину

В Бучанском районе повреждены складские помещения.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Дроновая атака в ночь на 12 апреля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно, два человека получили ранения. Также сообщалось, что враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. Кроме того, ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумам.

Автор: 

Киевская область (4126) Шахед (980) Бориспольский район (22) Бучанский район (53)


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А в той час пуйло 4.5 години вітькову розказувало як воно хоче миру і Україна сама себе бомбить
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12.04.2025 09:18 Ответить
За КРИВАВІ гроші, з нафти і газу, які ****** продає регулярно, він купить всіх осіб у Білому домі!
А таких як Віткофф і подавно, бізнес, політики там немає! Купи-продай!
Яка та Незалежність України, одні УЛЬТИМАТУМИ, які старий Трамп щоденно генерує через свою розумову недостатність! Старість і немічність його розумова, це бачить увесь Світ ….
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12.04.2025 10:00 Ответить
Турки і Шведи розробили автоматичні турелі для боротьби з беспілотниками, шведи то взагалі від старту розробки до повноцінних успішних випробувань 90 днів витратили і причому вона монтується на звичайну платформу. Американці пішли дальше розробили імпульсну зброю, що знищує електроніку і вже пройшли випробовування.

Треба бажання і якись план реалізації, а не тільки покладатись на методи 2 світової війни з мобільними групами, взагалі в другу світову і зенітні гармати були та аеростати.
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12.04.2025 10:08 Ответить
А кому воно у нас цікаве? Маєтки генералів та "хазяїв України" захищені (наприклад, Skynex), а кого цікавить горе пересічних громадян?
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12.04.2025 13:42 Ответить
 
 