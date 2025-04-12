"Шахеды" атаковали Киевщину: повреждены дома на Бориспольщине, один - частично разрушен. ФОТО

В ночь на субботу, 12 апреля 2025 года, враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - отметили в ОВА.

Последствия атаки

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 9 частных домов, хозяйственные постройки и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Один из домов частично разрушен.

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В Бучанском районе повреждены складские помещения.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Дроновая атака в ночь на 12 апреля

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 12 апреля враг совершил очередную атаку беспилотниками на столицу. Работали силы ПВО. Предварительно, два человека получили ранения. Также сообщалось, что враг атаковал Днепр и область "шахедами": повреждены ферма и дома. Кроме того, ночью россияне нанесли удар БПЛА по Сумам.