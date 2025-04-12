Украина в состоянии войны не вступит ни в НАТО, ни в ЕС, - Мерц
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока в стране продолжается война.
Об этом он заявил в интервью "Handelsblatt", передает Цензор.НЕТ.
"Украина -- очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза", - подчеркнул он.
Мерц заметил, что обещание принять в ЕС и в НАТО действительно, но "в обоих случаях сначала должна закончиться война".
Лидер ХДС также предостерег от недооценки выносливости России.
"Российский народ был невероятно способен страдать на протяжении всей своей истории. Безжалостное истощение людей всегда было частью российской политики. В связи с этим мало надежды на то, что война когда-то закончится сама собой, потому что страна будет истощена, или будут политические реакции против режима", - добавил Мерц.
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Дуже переживаю за вас, сумчани.
Сумчанина Віктора Бобиренка слухаю і підтримую завжди.
Тримайтеся, будь ласочка!
Хоч з кожним днем все важче утримувати надію, роки і сили спливають...
Прийдеться йти на вибори, як чуваку, який просрав 1/5 України, порушив Конституцію, підставив мирних мешканців під удар і не виконав жодної обіцянки.
Кто победит Зеленского во 2 туре?
людей для окопов где взять?
Задовбали всі ці Меркель, Шольци та Мерци.
Чомусь кацапський наріт не захотів страждати у 1917 р , і підняв свого сЦаря на вила . І не захотів - неймовірно страждати у кінці 80 тих , минулого століття , дивлячись на свій порожній холодильник .
или это на телемарафоне сказали?
https://www.statista.com/statistics/1009056/gdp-growth-rate-russia/
ну, а нет и суда нет.
все кто хочет ес, советую перебирать туда своим ходом и начинать ходить на работу, платить налоги и жить по законам.
А Угорщина буде проти не - всігда , а поки той ідіот Орбан при владі . А він довго не буде .
Так що - не розводь тут фсьопрапало .
нідаждьотєсь
неможна Німеччині бути в ФІФА в стані футбольного програшу
Як в анекдоті (вже не смішно)
Їдуть кум з кумою через ліс.
Кума (з надією): - Ой, куме, я ж боюсь вас!...
Кум: - Та я такииий!..
Виїхали з лісу.
Кума: - Та якби я знала, що ви такий, я б трусів не знімала!!!
Вот именно поэтому Украину надо принять в ЕС и НАТО уже, передвинуть на линию фронта в Украину где-то 200-300 тысяч войск союзников и сказать русским - или вы валите отсюда за 2 недели, или мы будем валить вас. Время пошло.
И РУССКИЕ УЙДУТ !!!