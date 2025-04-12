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Новости Фридрих Мерц канцлер Германии
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Украина в состоянии войны не вступит ни в НАТО, ни в ЕС, - Мерц

Мерц против вступления Украины в НАТО и ЕС

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока в стране продолжается война.

Об этом он заявил в интервью "Handelsblatt", передает Цензор.НЕТ.

"Украина -- очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза", - подчеркнул он.

Мерц заметил, что обещание принять в ЕС и в НАТО действительно, но "в обоих случаях сначала должна закончиться война".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц официально станет канцлером Германии 6 мая, - СМИ

Лидер ХДС также предостерег от недооценки выносливости России.

"Российский народ был невероятно способен страдать на протяжении всей своей истории. Безжалостное истощение людей всегда было частью российской политики. В связи с этим мало надежды на то, что война когда-то закончится сама собой, потому что страна будет истощена, или будут политические реакции против режима", - добавил Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, - Рютте

Автор: 

членство в НАТО (1510) членство в ЕС (1011) Фридрих Мерц (63)


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Топ комментарии
+29
Схоже, що з передвиборчих лозунгів ЗЄ висмикнили два головних меседжа.

Прийдеться йти на вибори, як чуваку, який просрав 1/5 України, порушив Конституцію, підставив мирних мешканців під удар і не виконав жодної обіцянки.
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12.04.2025 21:40
+23
Лицемірні негідники, використовують високі могили знищених рашистом українців ,та руїни України ,для буферної зони,за котрою ,можна безкінечно прикривати свої задниці від рашистської окупації
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12.04.2025 21:39
+19
українцям не треба було вірити ,в 19р ,шо те шо для них зробив Петро Порошенко , Безвіз , ЗСУ , Мир, Добробут, все це залишиться у тому вигляді назавзди ,після лозунгів 🤡 : зробимо їх разом ...зробили ...їдіть смітуни ,ставайте у чергу ...вас чекає Банкова ...вони готові вас зробити ще раз ...
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12.04.2025 21:48
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А ти зепереч йому! Хай він і валянок хоч би й сам ху*ло , запереч по суті !
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12.04.2025 22:32 Ответить
Я прочитав , в чому він не правий? По суті!
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12.04.2025 22:34 Ответить
Я прочитала. Бо в Сумах живу. І війна тут відчувається геть інакше ніж в тому ж Києві, а про інші тилові міста я взагалі мовчу
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12.04.2025 23:10 Ответить
Згодна з вами. Виїхали з Краматорська в Одесу. Кожні місяць-півтора буваю вдома. Ці міста як "красноє і круглоє", різні світи, на жаль...
Дуже переживаю за вас, сумчани.
Сумчанина Віктора Бобиренка слухаю і підтримую завжди.
Тримайтеся, будь ласочка!
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13.04.2025 00:53 Ответить
Поборемо, шановна пані!
Хоч з кожним днем все важче утримувати надію, роки і сили спливають...
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13.04.2025 00:58 Ответить
Лицемірні негідники, використовують високі могили знищених рашистом українців ,та руїни України ,для буферної зони,за котрою ,можна безкінечно прикривати свої задниці від рашистської окупації
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12.04.2025 21:39 Ответить
Тобто якщо відмінити військовий стан, то можна вступити в НАТО, ЄС та провести вибори...
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12.04.2025 21:39 Ответить
Схоже, що з передвиборчих лозунгів ЗЄ висмикнили два головних меседжа.

Прийдеться йти на вибори, як чуваку, який просрав 1/5 України, порушив Конституцію, підставив мирних мешканців під удар і не виконав жодної обіцянки.
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12.04.2025 21:40 Ответить
👍
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12.04.2025 21:42 Ответить
100% так і є.
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12.04.2025 22:09 Ответить
Ну пойдет он и что?
Кто победит Зеленского во 2 туре?
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12.04.2025 22:55 Ответить
Ще трохи і навіть пес Патрон переможе.
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13.04.2025 01:42 Ответить
Справжній друг...
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12.04.2025 21:42 Ответить
Зараз на ці танці по×ер - аби зброю вчасно давали.
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12.04.2025 21:43 Ответить
та зброю то дадут, но немного, так как никто не собирается заменять сша в этом плане.
людей для окопов где взять?
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12.04.2025 22:54 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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12.04.2025 23:09 Ответить
А що Мерц вважає завершенням війни?
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12.04.2025 21:43 Ответить
вихід рашки до Гібралтару
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12.04.2025 21:57 Ответить
Цілком реально. Навіть більше, країна, яка опиниться в стані війни перебуваючи в складі єес або наті , автоматично буде звідти викинута, а так званої "п'ятої статті" вистачить лише на глибоку стурбованість.
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12.04.2025 21:45 Ответить
Тільки довбойоби можуть шукати у висловах Мерца зраду,невже є ще люди які на повному серьйозі думали що під час війни нас візьмут в НАТО чи в ЄС?
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12.04.2025 21:46 Ответить
Все вірно там записано,щоб на чергових виборах наш "мудрий нарід" не обрав знову чергового клоуна а той не вирішив приєднатися не до НАТО а до ОДКБ
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12.04.2025 21:57 Ответить
українцям не треба було вірити ,в 19р ,шо те шо для них зробив Петро Порошенко , Безвіз , ЗСУ , Мир, Добробут, все це залишиться у тому вигляді назавзди ,після лозунгів 🤡 : зробимо їх разом ...зробили ...їдіть смітуни ,ставайте у чергу ...вас чекає Банкова ...вони готові вас зробити ще раз ...
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12.04.2025 21:48 Ответить
Ето оґолтєлоє порохоботство!
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12.04.2025 21:50 Ответить
🤣
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12.04.2025 21:51 Ответить
Одна журналістка після виборів у 2019 написала: "Україну хакнули". Так і є
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12.04.2025 23:13 Ответить
ті смітуни не на Банкову йти мають, а під Покровськ..
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12.04.2025 23:41 Ответить
Все це, крім безвізу, було і до Порошенка.
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13.04.2025 00:05 Ответить
ми вступили в зельоний понос і поступово в ньому тонемо
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12.04.2025 21:54 Ответить
У Хєрманіі влада змінюється, а тези, що до України в НАТО та ЄС - ніт.
Задовбали всі ці Меркель, Шольци та Мерци.
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12.04.2025 22:07 Ответить
зате в Україні поки не змінється влада корупціонерів, крадіїв у владі і зелена погань не буде ніякого нато і єс. але війна теж на заваді
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12.04.2025 22:16 Ответить
А до зеленої погані хтось щось обіцяв?
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13.04.2025 00:07 Ответить
Ііі ?
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12.04.2025 22:09 Ответить
Поверніть ліверну ковбасу. Той хоч і був повний ідіот, але знав чого краще не говорити.
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12.04.2025 22:12 Ответить
Ну-у , не скажіть гер Мерц ! Погано знаєте історію .
Чомусь кацапський наріт не захотів страждати у 1917 р , і підняв свого сЦаря на вила . І не захотів - неймовірно страждати у кінці 80 тих , минулого століття , дивлячись на свій порожній холодильник .
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12.04.2025 22:14 Ответить
Вы от каких зомби про пустой холодильник услышали?
или это на телемарафоне сказали?

https://www.statista.com/statistics/1009056/gdp-growth-rate-russia/
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12.04.2025 22:52 Ответить
Мені не потрібні марафони . Я жив у ті часи . І сам стояв у кілометрових чергах за ковбасою .
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12.04.2025 23:17 Ответить
ЗЄльонишу на замітку...Скільки по світу не колеси, скільки фількіних грамот про безпеку не привозь,а боневтік гусю тевтонскому не товаріщь...)
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12.04.2025 22:17 Ответить
Слова Мерца абсолютно логічні. В чому тут дивина?
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12.04.2025 22:19 Ответить
Украина и так делает все что нужно Западу, зачем ее куда-то принимать.
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12.04.2025 22:24 Ответить
то есть с высоким шансом никогда, если ЕС пророчит Украине войну до 29-30 года.
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12.04.2025 22:48 Ответить
Можно подумать что не будь событий с 14 г начиная---то давно были бы в составе ЕС. А Бухарест 07г какая бабка провалила?
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12.04.2025 22:54 Ответить
Даже если завтра германия будет за, то Венгрия всегда будет против.
ну, а нет и суда нет.

все кто хочет ес, советую перебирать туда своим ходом и начинать ходить на работу, платить налоги и жить по законам.
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12.04.2025 22:57 Ответить
Вже кілька млн українців там живуть , і більша частина їх повертатись - туди де не платять податки , не збирається .
А Угорщина буде проти не - всігда , а поки той ідіот Орбан при владі . А він довго не буде .
Так що - не розводь тут фсьопрапало .
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12.04.2025 23:23 Ответить
Ну, це ж блакитна мрія ***** та вас кацапів, щоб українці повтікали зі своєї землі та залишили її вам, мародерам.
нідаждьотєсь
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13.04.2025 01:07 Ответить
Ну поперше шо не так сказав Мерц? А по-друге: статут читали НАТО? Але то все випливає з першого
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12.04.2025 23:02 Ответить
де в статуті Єс написано що не беруть країни в стані війни?? пункт??
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12.04.2025 23:48 Ответить
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12.04.2025 23:06 Ответить
та знаєм
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12.04.2025 23:26 Ответить
А до 2014 р. чому Україна не була в НАТО чи в ЄС? → Лапшу на вуха українців вішають, як зовнішні балаболи , так і українські. Просто відволікають увагу від того, що вони на війні набивають собі кишені, а також від того, що світовой системи прийшов кєрдик, і вони вже не знають , що з цим робити → Ось вони і роблять вигляд, що вони "щось знають", та набивають собі ціну.
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12.04.2025 23:31 Ответить
а Фінляндія, Швеція чому до 2014-го та й навіть до 2022-го не були у НАТО?
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12.04.2025 23:44 Ответить
Тому, що нато і сша до війни в Україні боялися рашку , а після війни в Україні зрозуміли, що рашка і з Україною не може впоритеся, і у рашки вже немає ресурсів щоб атакувати Фінляндію і Швецію, і ось вони стали смілививими за рахунок України.
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12.04.2025 23:57 Ответить
нууу. ну коли вони заявили про прийняття Фінляндії і Швеції у НАТО на дворі було 25 чи 26.02.2022. і ще не було взагалі відомо як рашка з Україною справиться чи не справиться. та й то, по пам'яті, якщо не помиляюсь саме з Вашингтона вперше пролунала заява про членство фінів у НАТО. не від фінів пролунала ця заява, а саме з Вашингтона. Тобто тут НАТО, а саме старичок Джо проявив рішучість і запустив процес прийняття фінів у НАТО таким чином пославши кацапам месидж, що якщо полізете у Фінляндію, то вам піста... так само їм потрібно було поступити з Україною у перший же день нападу кацапів на Грузію 08.08.2008. Проте вони цього не зробили. І це була величезна помилка блоку НАТО. бо тоді на саміті НАТО в Бухаресті не надали Україні і Грузії ПДЧ. і в той же день повинні були попередити кацапів, що ми не надаємо їм ПДЧ, проте і ви, кацапи, не лізете в Грузію і в Україну. цього не зробили. і кацапи відразу через кілька місяців після цього Бухарестського саміту полізли в Грузію. У відповідь після нападу на Грузію НАТО повинно було запустити процес вступу у НАТО Фінляндії, Швеції та України. і це було би дуже мудро. і сьогодні не було би війни в Україні.
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13.04.2025 00:24 Ответить
Колись читав Павла Штепу, там він про відношення сша і совка дуже детально розповів. Якщо коротко, то вони насправді партнери, і ніколи друг дружку ворогами не рахували. Тобто вся ця їхня риторика -чисто разводка для інших. А зараз це вже, як куча лайна виплила на поверхню. Схоже, що був у них якийсь план знищити Україну, але не складається, можливо ? Тим більше - фіни і шведи - протестанти, а всі ці православні народи для заходу -другосортні.
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13.04.2025 00:39 Ответить
нууу. це вже конспірологія. нічого собі "партнери"... світ у 60-х стояв на волосині від загибелі і ядерної війни. партнери до такого стану не доводили би ситуацію. та й совок наприкінці 40-х не хотів забиратись з Ірану і там Штати реально по закритих каналах пригрозили сраліну тим, що він повторить шлях Хіросіми якщо і далі буде бикувати на Близькому Сході, коли лунала по совку мячня, шо рускій солдат помиє свої чоботи в Індійському океані... тож тут теорія про партнерство - це якось дуже натягнуто, коспірологічно. тут не так другосортні, як швидше той факт, що підсвідомо та й свідомо на Заході країни совка вважали вотчиною кацапів і закривали очі на все, що вони творили в цих країнах. а от фіни і шведи - це члени ЄС. тому логічно, що за них Захід більше переживає, ніж за нас, грузин і молдован. і тут не в релігії питання, бо болгари теж православні, проте вони і в ЄС і в НАТО. тут питання в тому, що Захід побоювався кацапів і не хотів їх ще більше дражнити обіцяючи Україні членство в НАТО. от і привів той страх до вйни сьогодні. і зараз той страх заважає їм прийняти Україну в НАТО під час війни. і сьогодні Мерц про це чітко сказав. поки війна ніякого НАТО і ЄС. і питання тут зараз зовсім не в реформах, і не в корупції чи у владі нинішній. питання у війні. прийняття України зараз у НАТО - це автоматично війна з кацами і ракети по Берліну і Парижу. на це вони ніколи не підуть. і нашим зеленим дипломатам зараз не варто взагалі говорити про НАТО, а варто говорити про статтю 51 Статуту ООН, згідно якої Україна має юридичне право на колективну оборону від агресора. і про це говорити мають впершу чергу наші дипломати, а не Макрон. і не тільки говорити, але і вимагати, додатково підкріплюючи це ще і політичною відповідальністю країн, які поставили свої підписи під Меморандумом у Будапешті. І особливо нагадати про це Рудому Чубу, який несе відповідальність зараз за усю країну, а не тільки за свій підпис під час своєї каденції. Нагадати йому і чітко пояснити, що під Будапештським меморандумом стоїть підпис не стільки Біла Клінтона, а саме Президента США функції якого сьогодні виконує Донні.
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13.04.2025 01:53 Ответить
ну тоді, якщо футбольна збірна Німеччини програє збірній росії, то пропоную виключити Німеччину з ФІФА

неможна Німеччині бути в ФІФА в стані футбольного програшу
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12.04.2025 23:31 Ответить
Порівняння на рівні розвитку всіх трампістів. Саме такі трампа і обрали нам на горе, шоб вам пусто було у пенсійних заощадженнях.
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13.04.2025 01:11 Ответить
ти знову на сцені в образі дездемони ? що там казав отелло в таких випадках ?
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13.04.2025 01:59 Ответить
У вашому дурдомі сьогодні грають Шекспіра?
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13.04.2025 09:16 Ответить
Усі вони проти України
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12.04.2025 23:38 Ответить
Путін воюй. Інакше Україна вступить до ЕС.
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12.04.2025 23:46 Ответить
Знов за рибу гроші...(((
Як в анекдоті (вже не смішно)
Їдуть кум з кумою через ліс.
Кума (з надією): - Ой, куме, я ж боюсь вас!...
Кум: - Та я такииий!..
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13.04.2025 00:42 Ответить
І так декілька раз.
Виїхали з лісу.
Кума: - Та якби я знала, що ви такий, я б трусів не знімала!!!
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13.04.2025 00:44 Ответить
Запад должен понять одно : если будет постоянно актуален тезис "до конца войны -ни-ни в НАТО / ЕС", значит русские, которые как раз хотят не допустить вступления Украины в эти две организации, будут заинтересованы эту войну не заканчивать НИКОГДА.

Вот именно поэтому Украину надо принять в ЕС и НАТО уже, передвинуть на линию фронта в Украину где-то 200-300 тысяч войск союзников и сказать русским - или вы валите отсюда за 2 недели, или мы будем валить вас. Время пошло.

И РУССКИЕ УЙДУТ !!!
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13.04.2025 10:23 Ответить
 
 