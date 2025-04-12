Украина в состоянии войны не вступит ни в НАТО, ни в ЕС, - Мерц

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока в стране продолжается война.

Об этом он заявил в интервью "Handelsblatt", передает Цензор.НЕТ.

"Украина -- очень большая европейская страна, но это европейская страна, которая находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза", - подчеркнул он.

Мерц заметил, что обещание принять в ЕС и в НАТО действительно, но "в обоих случаях сначала должна закончиться война".

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Лидер ХДС также предостерег от недооценки выносливости России.

"Российский народ был невероятно способен страдать на протяжении всей своей истории. Безжалостное истощение людей всегда было частью российской политики. В связи с этим мало надежды на то, что война когда-то закончится сама собой, потому что страна будет истощена, или будут политические реакции против режима", - добавил Мерц.

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