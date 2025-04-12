110 наших бригад с боевым опытом - самый дешевый вклад в безопасность НАТО, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Украина может сделать реальный вклад в трансатлантическую безопасность, если вступит в Альянс.

Об этом он рассказал во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме 12 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о нашем вкладе. Украина сейчас имеет 110 бригад, которые имеют ежедневный боевой опыт. И конечно, это будет реалистичный, настоящий вклад в будущую трансатлантическую безопасность. И, кстати, самый дешевый", - подчеркнул министр.

"Безопасность Украины и Европы является неделимой. Извините за мое скромное мнение, но сегодня Украина формирует будущее не только европейской безопасности, но и трансатлантической, [а также влияет] на вопросы безопасности Азии, Ближнего Востока и Африки", - отметил Сибига.

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Он также напомнил, что Россия нарушила 10 основных принципов Хельсинкского акта, а в этом году исполняется 80 лет со времени принятия Хартии ООН.

В этом контексте глава МИД подчеркнул, что международное право должно действовать, а не оставаться декларативным.

"Украина после 24 февраля 2022 года также является примером, что эта система является нефункциональной. Эта система является несправедливой. Мы нуждаемся в дополнительных инструментах принуждения. Мы нуждаемся в реформах. Мы нуждаемся в реформах в ООН, и кстати реформ в гуманитарных законах, в Женевских конвенциях, мы должны обновить их. Не только в Украине, но и в других странах. И у Украины есть опыт, мы готовы внести свой вклад", - добавил глава МИД.

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