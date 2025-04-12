110 наших бригад с боевым опытом - самый дешевый вклад в безопасность НАТО, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Украина может сделать реальный вклад в трансатлантическую безопасность, если вступит в Альянс.
Об этом он рассказал во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме 12 апреля, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет о нашем вкладе. Украина сейчас имеет 110 бригад, которые имеют ежедневный боевой опыт. И конечно, это будет реалистичный, настоящий вклад в будущую трансатлантическую безопасность. И, кстати, самый дешевый", - подчеркнул министр.
"Безопасность Украины и Европы является неделимой. Извините за мое скромное мнение, но сегодня Украина формирует будущее не только европейской безопасности, но и трансатлантической, [а также влияет] на вопросы безопасности Азии, Ближнего Востока и Африки", - отметил Сибига.
Он также напомнил, что Россия нарушила 10 основных принципов Хельсинкского акта, а в этом году исполняется 80 лет со времени принятия Хартии ООН.
В этом контексте глава МИД подчеркнул, что международное право должно действовать, а не оставаться декларативным.
"Украина после 24 февраля 2022 года также является примером, что эта система является нефункциональной. Эта система является несправедливой. Мы нуждаемся в дополнительных инструментах принуждения. Мы нуждаемся в реформах. Мы нуждаемся в реформах в ООН, и кстати реформ в гуманитарных законах, в Женевских конвенциях, мы должны обновить их. Не только в Украине, но и в других странах. И у Украины есть опыт, мы готовы внести свой вклад", - добавил глава МИД.
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Загальна чисельність армій країн Європейського Союзу - велика. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Stadies, CSIS) - до двох млн людей.
З поправкою на розмитість формулювань (у деяких країнах військовими вважають, наприклад, воєнізовані угруповання тощо) деякі джерела наводять іншу цифру: 1,5 млн. А якщо рахувати по європейських країнах-членах НАТО, то до цієї цифри треба додати 463 тис. турецьких військових і 185 тис. британських.
Суто арифметично така сила цілком може стримувати армію Росії, що налічує 1,5 млн військовослужбовців.
Але проблема в тому, що єдиної "армії Європи" не існує: кожна з 27 європейських країн має свої збройні сили, свій план озброєнь, свій генштаб і своє міністерство оборони. Це істотно послаблює сукупну "європейську армію".
"У 1950-ті Франція і Велика Британія, імовірно, витрачали 8-10% ВВП на оборону, і це не дуже заважало відновленню [після Другої світової війни]. Питання в тому, як далеко ви можете зайти [у військових витратах] і чи здатні ви на це? Тобто рішення, яке необхідно ухвалити, по суті політичне", - сказав на початку лютого на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО офіційний представник Альянсу.
Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.
"[Європейська] оборонна промисловість надто роздроблена, що ускладнює масштабне виробництво, і вона страждає від відсутності стандартизації та взаємодії обладнання, що послаблює здатність Європи діяти як згуртована сила. Наприклад, у Європі експлуатують дванадцять різних типів бойових танків, тоді як США виробляють тільки один".
У 2023 році Росія виділила на оборону 6% ВВП, у 2024-му - майже 9%. Це вже дуже багато, але це ще не все. "Очікують, що у 2025 році російські оборонні витрати перевищать витрати держав-членів ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності", - вказують автори ReArm Europe.
Ця програма передбачає мобілізацію на військові витрати в Європі до 800 млрд євро за п'ять років. Гроші планують отримати насамперед шляхом збільшення витрат на оборону в бюджетах країн-членів ЄС.
Але просто взяти гроші з бюджетів європейських країн важко. Тому Євросоюз розробив ще один план - спільного запозичення 150 млрд євро для надання кредитів урядам ЄС на військові витрати. Його назвали "Дії у сфері безпеки Європи" (Security Action for Europe, SAFE). Ці 150 млрд євро входять до 800 млрд, про які йдеться в "Білій книзі".
що дали, те й прочитав.
бо по його словах, 500-600тисяч бійців, це дешевий росхідний матер,ял...
а може для влади це дійсно так...
Людський ресурс ....Баби іщо наражают
Позорники .
пс курва, й це пиз...ануло те, що серед зелених уїбнів, наче, одне з найрозумніших...
На вигляд ніби сивий, розумний дядько - *** твою в барана мать!