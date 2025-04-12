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Новости Членство Украины в НАТО
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110 наших бригад с боевым опытом - самый дешевый вклад в безопасность НАТО, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Украина может сделать реальный вклад в трансатлантическую безопасность, если вступит в Альянс.

Об этом он рассказал во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме 12 апреля, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о нашем вкладе. Украина сейчас имеет 110 бригад, которые имеют ежедневный боевой опыт. И конечно, это будет реалистичный, настоящий вклад в будущую трансатлантическую безопасность. И, кстати, самый дешевый", - подчеркнул министр.

"Безопасность Украины и Европы является неделимой. Извините за мое скромное мнение, но сегодня Украина формирует будущее не только европейской безопасности, но и трансатлантической, [а также влияет] на вопросы безопасности Азии, Ближнего Востока и Африки", - отметил Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом, - Сибига

Он также напомнил, что Россия нарушила 10 основных принципов Хельсинкского акта, а в этом году исполняется 80 лет со времени принятия Хартии ООН.

В этом контексте глава МИД подчеркнул, что международное право должно действовать, а не оставаться декларативным.

"Украина после 24 февраля 2022 года также является примером, что эта система является нефункциональной. Эта система является несправедливой. Мы нуждаемся в дополнительных инструментах принуждения. Мы нуждаемся в реформах. Мы нуждаемся в реформах в ООН, и кстати реформ в гуманитарных законах, в Женевских конвенциях, мы должны обновить их. Не только в Украине, но и в других странах. И у Украины есть опыт, мы готовы внести свой вклад", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения, - Рютте

Автор: 

армия (8495) членство в НАТО (1510) Сибига Андрей (394) ВСУ (6581)


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Топ комментарии
+15
Оце "найдешевший" - якось пNздовато звучить. Чи то була обмовка за Фройдом про ставлення влади до наших життів.
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12.04.2025 22:04
+13
Найдешевший? Ці 110 бригад кровю та потом заробляли бойовий досвід. Це самий найдорожчий ...і не ресурс це, а воїни...
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12.04.2025 22:07
+12
Оце справжня сутність українських недороблених феодалів та паненят - називати людей ,що кров'ю платять - "найдешевшим внеском" . Ставлення керівного бидла до людей як до кріпаків ...
Людський ресурс ....Баби іщо наражают
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12.04.2025 22:13
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Правила форума Совет форумчан
Тут він правий. ЄС цей "найдешевший ресурс" використає по максимуму.
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12.04.2025 22:02 Ответить
Долбайоб.ОП за 2-3 р розїсть нато з середини як іржа
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12.04.2025 22:02 Ответить
кріпаків не шкода...
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12.04.2025 22:03 Ответить
Оце "найдешевший" - якось пNздовато звучить. Чи то була обмовка за Фройдом про ставлення влади до наших життів.
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12.04.2025 22:04 Ответить
BBC

Загальна чисельність армій країн Європейського Союзу - велика. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Stadies, CSIS) - до двох млн людей.

З поправкою на розмитість формулювань (у деяких країнах військовими вважають, наприклад, воєнізовані угруповання тощо) деякі джерела наводять іншу цифру: 1,5 млн. А якщо рахувати по європейських країнах-членах НАТО, то до цієї цифри треба додати 463 тис. турецьких військових і 185 тис. британських.

Суто арифметично така сила цілком може стримувати армію Росії, що налічує 1,5 млн військовослужбовців.

Але проблема в тому, що єдиної "армії Європи" не існує: кожна з 27 європейських країн має свої збройні сили, свій план озброєнь, свій генштаб і своє міністерство оборони. Це істотно послаблює сукупну "європейську армію".
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12.04.2025 22:05 Ответить
У НАТО досі не всі держави досягли рівня військових витрат навіть у 2% ВВП. Цей показник відповідав вимогам 2014 року, і тепер у НАТО говорять про новий рубіж - 5% ВВП.

"У 1950-ті Франція і Велика Британія, імовірно, витрачали 8-10% ВВП на оборону, і це не дуже заважало відновленню [після Другої світової війни]. Питання в тому, як далеко ви можете зайти [у військових витратах] і чи здатні ви на це? Тобто рішення, яке необхідно ухвалити, по суті політичне", - сказав на початку лютого на зустрічі з журналістами в штаб-квартирі НАТО офіційний представник Альянсу.
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12.04.2025 22:07 Ответить
Поки що європейські країни не настільки близькі, щоб відмовлятися від своїх національних амбіцій і почати координувати виробництво і закупівлі озброєнь. Десятки років вони відточували національні доктрини, будували свої збройні сили, розвивали власну оборонну промисловість або ж закуповували техніку в певних постачальників, найчастіше - на інших континентах.

Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.

"[Європейська] оборонна промисловість надто роздроблена, що ускладнює масштабне виробництво, і вона страждає від відсутності стандартизації та взаємодії обладнання, що послаблює здатність Європи діяти як згуртована сила. Наприклад, у Європі експлуатують дванадцять різних типів бойових танків, тоді як США виробляють тільки один".
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12.04.2025 22:15 Ответить
Фінанси - перший і найголовніший предмет хвилювання європейців, які орієнтуються у витратах на те, скільки витрачає на оборону Росія.

У 2023 році Росія виділила на оборону 6% ВВП, у 2024-му - майже 9%. Це вже дуже багато, але це ще не все. "Очікують, що у 2025 році російські оборонні витрати перевищать витрати держав-членів ЄС у перерахунку за паритетом купівельної спроможності", - вказують автори ReArm Europe.

Ця програма передбачає мобілізацію на військові витрати в Європі до 800 млрд євро за п'ять років. Гроші планують отримати насамперед шляхом збільшення витрат на оборону в бюджетах країн-членів ЄС.

Але просто взяти гроші з бюджетів європейських країн важко. Тому Євросоюз розробив ще один план - спільного запозичення 150 млрд євро для надання кредитів урядам ЄС на військові витрати. Його назвали "Дії у сфері безпеки Європи" (Security Action for Europe, SAFE). Ці 150 млрд євро входять до 800 млрд, про які йдеться в "Білій книзі".
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12.04.2025 22:21 Ответить
Британія до 1954 року жила с хліба на воду по картках,а потім до 2006 року сплачувала борг піндосам за ленд-ліз..
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13.04.2025 01:13 Ответить
Найдешевший? Ці 110 бригад кровю та потом заробляли бойовий досвід. Це самий найдорожчий ...і не ресурс це, а воїни...
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12.04.2025 22:07 Ответить
А він що, знав що йому написали???.
що дали, те й прочитав.
бо по його словах, 500-600тисяч бійців, це дешевий росхідний матер,ял...
а може для влади це дійсно так...
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12.04.2025 22:18 Ответить
Абсолютно правильна позиція міністра. Україна - єдина у світі держава, здатна зупинити і розтрощити кацапський нацизм. Потрібна лише збройова допомога від вільного світу. Жоден інший народ на цю шляхетну дію не здатен.
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12.04.2025 22:09 Ответить
І в цього чинуші повертається язик назвати наших захисників та захисниць "найдешевшим ресурсом"? Та за це висловлювання його негайно треба знімати з посади й вимагати публічного вибачення!
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12.04.2025 22:11 Ответить
Оце справжня сутність українських недороблених феодалів та паненят - називати людей ,що кров'ю платять - "найдешевшим внеском" . Ставлення керівного бидла до людей як до кріпаків ...
Людський ресурс ....Баби іщо наражают
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12.04.2025 22:13 Ответить
Найдешевший. Дбл блд.
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12.04.2025 22:17 Ответить
Люди для таких дебілів як цей міністр є " найдешевшим внеском " бо нікуя не варті . Це ж не мульярди кеша та не мєнтовські біткоїни . **** .
Позорники .
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12.04.2025 22:34 Ответить
Герої оборони України - дешевий внесок від зелених паскуд, які до цього героїзму не мають ніякого стосунку. Якщо Герої дозволять торгувати від свого імені своїм героїзмом усяким сибігам з єрамаками та зеленськими - що тут можна додати...
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12.04.2025 22:56 Ответить
"найдешевший"?! ******* зедений жиробас, цей "найдешевший" внесок дався надто великою кров'ю!!
пс курва, й це пиз...ануло те, що серед зелених уїбнів, наче, одне з найрозумніших...
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12.04.2025 22:57 Ответить
Дебил. 80% мобілізованих, якщо не більше
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12.04.2025 22:59 Ответить
ЩЕ СПИСКИ ПО ПРИЗВИЩАХ ОЗВУЧ.

На вигляд ніби сивий, розумний дядько - *** твою в барана мать!
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12.04.2025 23:25 Ответить
Оце падло .ука кончена.
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12.04.2025 23:29 Ответить
Яке ж воно, цей сибіга, кончене! Хоча зелені майже всі такі!
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12.04.2025 23:45 Ответить
Дебільний вираз, але... Ці бригады вже є, мають досвід, мають лють до ворога.... Дати оснащення - заполярськи потвори сами лаврова придушить з птном... І це дійсно для Європи буде набагато дешевше, чим трампів обслуговувати.
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13.04.2025 00:17 Ответить
Один полезные ископаемые всему миру предлагает, не спросив у народа, второй людьми торгует, а хрена вы хотели, демократическая Украина....
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13.04.2025 07:52 Ответить
Найдешевший??? Для зелених покидьків українці нічого не варті, баби єщьо наражают... За 6 років з України зелену вигрібну яму зробили.
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13.04.2025 09:22 Ответить
Ці квартальні мерзотники уже навіть не "фільтрують базар" - упевнені що так задурили народ, що він усе "схаває"...
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13.04.2025 11:11 Ответить
 
 