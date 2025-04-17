Оккупанты ударили по Краматорскому району Донецкой области, два человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ
17 апреля обстреляли Константиновку и село Русин Яр Донецкой области, есть погибшие и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
В Константиновке россияне убили 53-летнего мужчину и ранили 2 человек. Повреждены 5 многоэтажек, 1 частный дом, 4 гаража и 4 автомобиля.
В Русином Яру Ильиновской громады погиб 60-летний мужчина, повреждены 8 частных домов.
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Чайка Київ
показать весь комментарий17.04.2025 13:26 Ответить Мне нравится 1
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