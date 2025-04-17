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Новости Обстрелы Донетчины
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Оккупанты ударили по Краматорскому району Донецкой области, два человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

17 апреля обстреляли Константиновку и село Русин Яр Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

В Константиновке россияне убили 53-летнего мужчину и ранили 2 человек. Повреждены 5 многоэтажек, 1 частный дом, 4 гаража и 4 автомобиля.

В Русином Яру Ильиновской громады погиб 60-летний мужчина, повреждены 8 частных домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: Россияне убили человека в Покровске. 6 человек ранены. ФОТОрепортаж

Краматорский район
Краматорский район
Краматорский район
Краматорский район

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) Краматорский район (224) Русин Яр (2) Константиновка (1742)


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17.04.2025 13:26 Ответить
 
 