Оккупанты ударили по Краматорскому району Донецкой области, два человека погибли. ФОТОРЕПОРТАЖ

17 апреля обстреляли Константиновку и село Русин Яр Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

В Константиновке россияне убили 53-летнего мужчину и ранили 2 человек. Повреждены 5 многоэтажек, 1 частный дом, 4 гаража и 4 автомобиля.

В Русином Яру Ильиновской громады погиб 60-летний мужчина, повреждены 8 частных домов.

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