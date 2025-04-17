Союзы с Украиной и Румынией гарантируют безопасность Молдовы, - Санду

Прочное партнерство Молдовы с Украиной, Румынией и другими странами, которые придерживаются международного права, является ключевым фактором для обеспечения безопасности страны.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления в парламенте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TV8.md.

"Мы можем обеспечить безопасность страны, демонстрируя предсказуемое и последовательное поведение, строя надежные партнерства с соседями - Румынией и Украиной - и другими странами, которые уважают международное право и границы государств", - отметила Санду.

Она подчеркнула, что Молдова остается сторонницей мира и дипломатических решений, а также отметила угрозы, которые создает российское военное присутствие в Приднестровье.

"Молдова - маленькая страна, на территории которой находится иностранная армия. Чтобы было ясно, речь идет о незаконном размещении российского военного контингента в приднестровском регионе, что является грубым нарушением нашего нейтрального статуса. Присутствие российской армии на нашей земле представляет риски дестабилизации, особенно в контексте войны в Украине", - сказала президент.

Также читайте: РФ потратила 200 млн евро на подкуп избирателей в Молдове, - Reuters