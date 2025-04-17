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50% компенсации на оплату труда. В Верховной Раде предложили механизмы для трудоустройства участников боевых действий

Трудоустройство ветеранов. Что предлагают в Раде

В парламенте зарегистрировали законопроект № 13180, который предлагает ряд законодательных механизмов для трудоустройства участников боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, председатель депутатской группы "Довіра" и автор законопроекта Олег Кулинич.

"Наш законопроект вводит гарантии для трудоустройства ветеранов войны, аналогичные тем, которые предусмотрены для лиц с инвалидностью. Ведь механизм, введенный Законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", уже эффективно показал себя на практике", - объясняет Олег Кулинич.

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По словам парламентария, для работодателей с численностью работников более 8 человек устанавливается обязательная квота по трудоустройству участников боевых действий.

"Это - 5% от количества штатных работников (на время военного положения - 2%). По факту - каждый работодатель со штатом более 8 человек должен трудоустроить хотя бы одного участника боевых действий", - уточняет депутат.

Кроме того, как отмечает Олег Кулинич, законопроект предлагает норму, согласно которой в течение 6 месяцев работодателю за трудоустройство участника боевых действий по направлению центра занятости компенсируются 50% расходов на оплату труда.

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Также до 1 января 2028 года устанавливается ЕСВ для участника боевых действий на уровне минимального страхового взноса, что является аналогичным требованиям для резидентов "Дія Сіті".

Еще одной нормой законопроекта определяется приоритетность предоставления государственной помощи для участников боевых действий при осуществлении предпринимательской деятельности, особенно - в сельском хозяйстве.

Вместе с тем, как сообщил народный депутат Олег Кулинич, за невыполнение квоты на трудоустройство ветеранов предусмотрен штраф за каждого нетрудоустроенного в двукратном размере "минималки". Но, как заверил он, нужно иметь в виду, что в квоту учитываются те работники предприятий, которые были мобилизованы и за которыми сохраняется рабочее место.

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Нардеп подчеркнул, что действующее законодательство не регулирует вопрос трудоустройства ветеранов, а обеспечивает гарантии только в случаях, когда военнослужащий получает инвалидность. "Однако ограничиваться только этим недостаточно, особенно в стране, которая воюет, и где количество ветеранов уже превышает 1 млн человек, а в будущем будет расти еще больше", - убежден он.

Как сообщалось, накануне Президент Владимир Зеленский подписал закон о привлечении ветеранов к подготовке граждан для организации и осуществления национального сопротивления.

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Автор: 

ветераны (1107) ВР (29245) компенсации (480) УБД (126) Кулинич Олег депутат (9)


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Топ комментарии
+4
Чем сложнее трудовые законы,тем меньше инвестиций будет вложено в страну,агентура сивковича знает где ставить барьеры на пути экономического развития.
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17.04.2025 14:44
+2
Незрозумілий закон, до чого тут компенсація 50% заробітної плати, якщо учасник не отримав інвалідність то він такий же працівник як і інші громадяни, а за те що воював держава надає пільги
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17.04.2025 16:15
+1
Ну де ви такі беретесь???
поїдь для початку на 0, повоюй, отримай УБД а потім спробуй влаштуватись на роботу…
на тебе чекає багато «сюрпризів»…
а якщо ще в тебе є контузія, так взагалі знаходиться купа відмазок…
або взагалі кажуть «іди шукай в іншому місці, нам контужені не потрібні, ви контужені несете загрозу для суспільства»…
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17.04.2025 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Чем сложнее трудовые законы,тем меньше инвестиций будет вложено в страну,агентура сивковича знает где ставить барьеры на пути экономического развития.
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17.04.2025 14:44 Ответить
Незрозумілий закон, до чого тут компенсація 50% заробітної плати, якщо учасник не отримав інвалідність то він такий же працівник як і інші громадяни, а за те що воював держава надає пільги
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17.04.2025 16:15 Ответить
Ну де ви такі беретесь???
поїдь для початку на 0, повоюй, отримай УБД а потім спробуй влаштуватись на роботу…
на тебе чекає багато «сюрпризів»…
а якщо ще в тебе є контузія, так взагалі знаходиться купа відмазок…
або взагалі кажуть «іди шукай в іншому місці, нам контужені не потрібні, ви контужені несете загрозу для суспільства»…
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17.04.2025 16:53 Ответить
на ноле платят до 200 тыс, и почему он должен идти? а если он налоги платит для зп в 200 тыщ? откажись от зар платы, если такой герой. кто то должен воевать а кто то должен вояку содержать, так что не путай х*й с трамвайной ручкой))
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17.04.2025 20:04 Ответить
Ну я смотрю ты такой герой, уже повоевал и получил УБД раз знаешь что на 0 платят до 200 тыс???
да нихрена ты не воевал, если несешь такую хню!!! Знал бы как даются эти 190 к, куда тратятся, то не трындел бы…
и вообще комент был про устройство на работу по УБД, но нет же, тебе надо все испаскудить воплями «на 0 до 200 тыщ платють»…
типичный «ждун»походу..
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18.04.2025 05:59 Ответить
малолетка дурная, мир не черно-белый. ты когда у мамки просишь деньги на колу или сникерс , ты не задумываешься откуда она их берет)))) вот так ты балбес и не думаешь где государство берет деньги на зар. платы, еду, оружие и т.д.
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18.04.2025 07:31 Ответить
Я в отличии от тебя, «малолетка тупая», в свои 55 лет с 26.02.2022 года стою на защите Украине!!!
из них год на Покровске, Волчанске, сейчас Торецк…
и не тебе ******* и рассказывать как мне жить и чем срать!!!
а таких как ты ждунов я насмотрелся за 3 года более чем достаточно и скажу честно, сказать что такие как ты ждуны мне неприятны - это ни о чем… вы мне противны до рыгачки…
жди и дальше свою срасию и *****… хер дождешься!!!
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18.04.2025 13:09 Ответить
да ты петушок на колчаковских фронтах ранен))) возьми селедки с полочки и угомонись)))) таких интернетовских вояк пруд пруди. а если ты в 55 пишешь такую херню то ты по жизни полный ОТМОРОЗОК))) но я уверен что тебе не болльше 20ти
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19.04.2025 07:29 Ответить
Ви праві. Стикнувся сам з цим. За фахом - програміст з маленького містечка.
Були проблеми взяти пільгову відпустку - в очі керівник сказав - знав би, АТОшніка не брав би...
Я працював в банку після дембеля - якась недовіра до мене завжди була.
Хоча я зразу сказав - я прийшов з війни, але не приніс війну до Вас...
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17.04.2025 20:37 Ответить
А если у человека - щвейный цех? Если у него женский коллектив - где ему искать вот этого самого одного недостающего сотрудника чтобы выполнить квоту?
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17.04.2025 16:35 Ответить
Не переживайте - хтось з контролюючих органів всуне свого родича.
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17.04.2025 20:41 Ответить
Точно, якраз звільнилось трохи прокурорів-інвалідів
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18.04.2025 12:42 Ответить
 
 