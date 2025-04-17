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Новости Атака дрона на Херсонщину
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На Херсонщине дрон атаковал село Ромашково: ранен местный житель

Российский дрон атаковал гражданское авто

17 апреля около 13:00 в результате атаки российского беспилотника на село Ромашково пострадал 58-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"58-летний местный житель получил взрывную травму, множественные осколочные ранения головы и руки", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы.

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дроны (3912) Херсонская область (4764) Херсонский район (256) Ромашково (3)


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