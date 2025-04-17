На Херсонщине дрон атаковал село Ромашково: ранен местный житель
17 апреля около 13:00 в результате атаки российского беспилотника на село Ромашково пострадал 58-летний гражданский мужчина.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"58-летний местный житель получил взрывную травму, множественные осколочные ранения головы и руки", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работали экстренные службы.
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