Военный 117-й бригады ТрО подтвердил награждение перед ударом РФ в Сумах: его вызвали из Белгородской области, - WP

Украинский военный 117 бригады, по имени Александр, рассказал, что церемония награждения военнослужащих проходила в подвале здания Сумского государственного университета, когда Россия атаковала центр города баллистическими ракетами. Солдаты не пострадали, но погибли десятки гражданских лиц, которые находились на улице, рядом с местом удара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом военный сказал журналистам Washington Post.

По его словам, в момент удара РФ в Вербное воскресенье он и другие военные, включая побратимов из 117-й бригады ТрО, находились в безопасности.

В то же время его жена на улице пыталась помочь 6-летней приемной дочери военного, которая получила осколочное ранение легкого. В данное время ребенок - в реанимации, в отделении интенсивной терапии.

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Военный обвиняет в ударе РФ также местные власти

По словам Александра, на награждение его вызвали из Белгородской области, где украинские войска проводят операцию. Это разозлило его, ведь, мол, солдаты нужны "на поле боя, а не в подвале в центре Сум".

Александр обвиняет в ударе не только российского захватчиков, но и местные власти Сум. Проведение награждения в Сумах военный считает ненужным и безответственным, поскольку город расположен близко к границе с Россией, не имеет надлежащей ПВО и регулярно подвергается атакам. Именно награждение могло быть целью россиян для этого удара.

"Мне не нужны ни эти медали, ни эти бумаги. Я хочу убить всех российских солдат и вернуться домой к своей гражданской жизни. [...] Мы воюем за Украину. Для меня Украина - это та маленькая девочка на больничной койке. Это женщина, которая стоит рядом с ней", - сказал боец 117-й бригады.

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Он считает "на 100% ответственным" за смерти и ранения гражданских главы военной администрации Сумской области Владимира Артюха. После российского удара по Сумам Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА, но это еще должен согласовать президент.

О недовольстве украинскими чиновниками из-за церемонии награждения говорит и Алла Зубакиева, мать 13-летнего Михаила, который пострадал во время удара: "Я сержусь не только на россиян - я также считаю ответственной власть".

Удар баллистикой по Сумах в Вербное воскресенье 13 апреля

Напомним, российские захватчики 13 апреля нанесли два ракетных удара по центру Сум. 14,15,16 апреля в городе объявлено Днями тра ура по погибшим в результате российского удара 13 апреля.

По состоянию на 17 апреля - погибли 35 человек, среди них - двое детей.

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что удар баллистикой по Сумам 13 апреля россияне нанесли из-за построения для награждения военных из ТрО.

Впоследствии городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх организовал церемонию награждения военнослужащих 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сумского университета, по которому впоследствии ударили россияне.

15 апреля Кабинет Министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумам 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".

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