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Новости Удар по Сумам
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Военный 117-й бригады ТрО подтвердил награждение перед ударом РФ в Сумах: его вызвали из Белгородской области, - WP

Удар по Сумах 13 апреля: воины 117 бригады подтвердил WP награждение

Украинский военный 117 бригады, по имени Александр, рассказал, что церемония награждения военнослужащих проходила в подвале здания Сумского государственного университета, когда Россия атаковала центр города баллистическими ракетами. Солдаты не пострадали, но погибли десятки гражданских лиц, которые находились на улице, рядом с местом удара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом военный сказал журналистам Washington Post.

По его словам, в момент удара РФ в Вербное воскресенье он и другие военные, включая побратимов из 117-й бригады ТрО, находились в безопасности.

В то же время его жена на улице пыталась помочь 6-летней приемной дочери военного, которая получила осколочное ранение легкого. В данное время ребенок - в реанимации, в отделении интенсивной терапии.

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Военный обвиняет в ударе РФ также местные власти

По словам Александра, на награждение его вызвали из Белгородской области, где украинские войска проводят операцию. Это разозлило его, ведь, мол, солдаты нужны "на поле боя, а не в подвале в центре Сум".

Александр обвиняет в ударе не только российского захватчиков, но и местные власти Сум. Проведение награждения в Сумах военный считает ненужным и безответственным, поскольку город расположен близко к границе с Россией, не имеет надлежащей ПВО и регулярно подвергается атакам. Именно награждение могло быть целью россиян для этого удара.

"Мне не нужны ни эти медали, ни эти бумаги. Я хочу убить всех российских солдат и вернуться домой к своей гражданской жизни. [...] Мы воюем за Украину. Для меня Украина - это та маленькая девочка на больничной койке. Это женщина, которая стоит рядом с ней", - сказал боец 117-й бригады.

Также читайте: Моей инициативы не было, - глава Сумской ОВА Артюх о награждении военных 117-й бригады ТРО в Сумах

Удар по Сумах 13 апреля: воины 117 бригады подтвердил WP награждение

Он считает "на 100% ответственным" за смерти и ранения гражданских главы военной администрации Сумской области Владимира Артюха. После российского удара по Сумам Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА, но это еще должен согласовать президент.

О недовольстве украинскими чиновниками из-за церемонии награждения говорит и Алла Зубакиева, мать 13-летнего Михаила, который пострадал во время удара: "Я сержусь не только на россиян - я также считаю ответственной власть".

Удар баллистикой по Сумах в Вербное воскресенье 13 апреля

Напомним, российские захватчики 13 апреля нанесли два ракетных удара по центру Сум. 14,15,16 апреля в городе объявлено Днями тра ура по погибшим в результате российского удара 13 апреля.

По состоянию на 17 апреля - погибли 35 человек, среди них - двое детей.

Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что удар баллистикой по Сумам 13 апреля россияне нанесли из-за построения для награждения военных из ТрО.

Впоследствии городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх организовал церемонию награждения военнослужащих 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сумского университета, по которому впоследствии ударили россияне.

15 апреля Кабинет Министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумам 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".

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награда (1798) Сумская область (3125) Сумы (1146) ВСУ (6587) Сумский район (181) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+30
криваві пройоби зелених не сховаєш за санкціями та переслідваннями ПП
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17.04.2025 16:05
+24
І шо?
Церемонія була а бомбосховищі, ніхто з присутніх там не постраждав. За оці накидування недорогеньких, що росіюшка мовляв мала повне право шмалять касетним Ісканднером по вулиці, тому що десь там було нагородження треба би роздирати гнид за дві ноги...
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17.04.2025 16:08
+15
сирського у відставку
давно пора
і організаторів цих дійств за грати, а то звикли вже військових під удари підставляти
вже вкотре !!!
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17.04.2025 16:07
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І як це виправдовує кацапів?
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17.04.2025 16:25 Ответить
А при чем тут кацапы?
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17.04.2025 17:04 Ответить
А ти не в курсі хто пуляв ракетами?
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17.04.2025 18:07 Ответить
Нагороджувати потрібно. Але навіщо цей піар і пафос? Солдату він не потрібен.
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17.04.2025 16:37 Ответить
якби все було так просто. Нагороджують же не для самих нагород
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17.04.2025 17:11 Ответить
Як в тому прислів'ї: "А хто всрався - Мар'яша Безумна"...
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17.04.2025 16:43 Ответить
Коли вже цей совковий маразм закінчиться.
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17.04.2025 16:48 Ответить
Надо бы клоуна Зелю чем-то наградить, но не в подвале, а на площади, и что бы награду вручал один Артюхов
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17.04.2025 16:55 Ответить
Скільки смертей за вини Зеленького і його зеленої банди! Невже ті хто втратив близьких, їм це пробачать?
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17.04.2025 16:58 Ответить
тому рупідари і били касетним іскандером по центру, бо в підвалі були військові, які не постраждали

а вазагіл нам тут легко міркувати як правильно, але треба розуміти що у командирів теж непроста задача - як мотивувати величезні підрозділи виключно через сигнал з вотсапом та зустрічі по двоє на заправках
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17.04.2025 17:01 Ответить
Удар РФ по Сумах: зруйновані будівлі Сумського університету, регіональний Центр захисту прав людини та будинки
Джерело: https://censor.net/ua/p3546542

Забудьте Ви вже все про ці касети. Касети не можуть зруйнувати будинок. Не було ніяких касет. Були дуже точні (на жаль) удари фугасами по будівлях.
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17.04.2025 18:09 Ответить
Игорь Деев #465568 чому я маю забути, якщо ОВА сказала що касетний?

Ви як дитина (а може і дитина). Не завжди потрібно вірити тому, що написано на парканах і заявляє ОВА. Потрібно ж мати власне критичне мислення.
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17.04.2025 18:33 Ответить
Был бы касетный искандер там бы небыло выживших
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18.04.2025 11:53 Ответить
зачем вообще строится и награждаться? Аж с Белгородской области надо было приехать? Почему всякие ачивки в Армия+ нельзя добавить просто? Да еще приехать строится в центр Сумм. Хотя вообще, даже в чистом поле, строится ради пиара и такого говна это трешачина.
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17.04.2025 17:03 Ответить
Кому потрібні ці грамоти, нагороди... Все вірно: є "Армія+", подаруйте воїну 10 соток землі. Або сертифікат на 1 000 000 гривень прямо на позиції через командира. Людина собі якусь оселю придбає в райцентрі
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17.04.2025 17:11 Ответить
військо - це середовище. Лише коли людина потрапляє в середовище запускаються певні колективні механізми. Все присвячене цій меті. 500 людей які знайомі лише в вотсап ніколи не стануть батальоном і не будуть тримати якісь позиції коли прийде час. Навіть якщо їм по 10 соток оформити. Ну це ж очевидно.
командири змушені викручуватись між двох зол.
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17.04.2025 17:18 Ответить
Військові бачать один одного тільки на шикуваннях? Це ж не так. Я до того, що можна спростити цю процедуру, а нагороди зробити більш "матеріальними". Нехай не 1 000 000, а інша сума. Але це буде набагато приємніше
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17.04.2025 17:21 Ответить
Ви ж серед розумних дописувачів, маєте зрозуміти про що я. Давайте далі без очевидних прикладів, ви розумний і додумаєте самі
Звісно, в середовищі є різні рівні, і нагородження - один з інструментів.
Повірте, ви не будете ризикувати і вмирати за хлопців в сусідній посадці за мільйон, якщо їх не знаєте
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17.04.2025 17:26 Ответить
Ви наче з дуба впали. Ніхто нікого не знає тільки ті п'ять бійців які сидять в окопі. І так три роки.
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17.04.2025 18:31 Ответить
Та хотя бы правильно пишите название города.
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17.04.2025 20:03 Ответить
Чому влада не запровадила загальножержавну жалобу за 36-ма,на даний момент,загиблими в Сумах,на відміну від Кривого рогу???
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17.04.2025 17:15 Ответить
була жалоба
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18.04.2025 00:13 Ответить
Якщо рашисти вдарили ракетами з використанням отриманої рашистами інформації про планований захід де ціллю удару було імовірне скупчення наших військових для нагородження, і це буде встановлено слідством, то ті, хто організовував нагородження і віддавав та узгоджував накази про місце та час заходу мають понести відповідальність.
Місце проведення заходу було обрано або безвідповідальною, або некомпетентною людиною, оскільки у разі імовірної ракетної атаки ворога під загрозою опинялось також і цивільне населення міста, яке випадково перебувало в районі проведення заходу. Всі подібні заходи за участю військових повинні готуватись і проводитись таємно, з контррозвідувальним прикриттям, з заздалегідь передбаченими та відпрацьованими заходами безпеки не лише для військових, але і для цивільного населення, яке може знаходитись у зоні ураження. Рашисти дуже радіють, коли крім наших військових вбивають ще й наше цивільне населення. Для рашистських вбивць чим більше жертв, тим краще.
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17.04.2025 17:27 Ответить
не было никаких награждений. Кацапы и заявляющие об сосредоточении военных люди - военные преступники.
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17.04.2025 18:22 Ответить
В кожному українському місті є якесь скупчення військових.Американська пропаганда такими статтями просто відмазує рашонацистів від воєнних злочинів
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17.04.2025 19:04 Ответить
Безтолковий верховний ішак - безтолкова і вся вертикаль. По іншому не буває.
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17.04.2025 19:19 Ответить
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