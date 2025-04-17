Военный 117-й бригады ТрО подтвердил награждение перед ударом РФ в Сумах: его вызвали из Белгородской области, - WP
Украинский военный 117 бригады, по имени Александр, рассказал, что церемония награждения военнослужащих проходила в подвале здания Сумского государственного университета, когда Россия атаковала центр города баллистическими ракетами. Солдаты не пострадали, но погибли десятки гражданских лиц, которые находились на улице, рядом с местом удара.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом военный сказал журналистам Washington Post.
По его словам, в момент удара РФ в Вербное воскресенье он и другие военные, включая побратимов из 117-й бригады ТрО, находились в безопасности.
В то же время его жена на улице пыталась помочь 6-летней приемной дочери военного, которая получила осколочное ранение легкого. В данное время ребенок - в реанимации, в отделении интенсивной терапии.
Военный обвиняет в ударе РФ также местные власти
По словам Александра, на награждение его вызвали из Белгородской области, где украинские войска проводят операцию. Это разозлило его, ведь, мол, солдаты нужны "на поле боя, а не в подвале в центре Сум".
Александр обвиняет в ударе не только российского захватчиков, но и местные власти Сум. Проведение награждения в Сумах военный считает ненужным и безответственным, поскольку город расположен близко к границе с Россией, не имеет надлежащей ПВО и регулярно подвергается атакам. Именно награждение могло быть целью россиян для этого удара.
"Мне не нужны ни эти медали, ни эти бумаги. Я хочу убить всех российских солдат и вернуться домой к своей гражданской жизни. [...] Мы воюем за Украину. Для меня Украина - это та маленькая девочка на больничной койке. Это женщина, которая стоит рядом с ней", - сказал боец 117-й бригады.
Он считает "на 100% ответственным" за смерти и ранения гражданских главы военной администрации Сумской области Владимира Артюха. После российского удара по Сумам Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА, но это еще должен согласовать президент.
О недовольстве украинскими чиновниками из-за церемонии награждения говорит и Алла Зубакиева, мать 13-летнего Михаила, который пострадал во время удара: "Я сержусь не только на россиян - я также считаю ответственной власть".
Удар баллистикой по Сумах в Вербное воскресенье 13 апреля
Напомним, российские захватчики 13 апреля нанесли два ракетных удара по центру Сум. 14,15,16 апреля в городе объявлено Днями тра ура по погибшим в результате российского удара 13 апреля.
По состоянию на 17 апреля - погибли 35 человек, среди них - двое детей.
Народный депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что удар баллистикой по Сумам 13 апреля россияне нанесли из-за построения для награждения военных из ТрО.
Впоследствии городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх организовал церемонию награждения военнослужащих 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сумского университета, по которому впоследствии ударили россияне.
15 апреля Кабинет Министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.
Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумам 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".
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а вазагіл нам тут легко міркувати як правильно, але треба розуміти що у командирів теж непроста задача - як мотивувати величезні підрозділи виключно через сигнал з вотсапом та зустрічі по двоє на заправках
Джерело: https://censor.net/ua/p3546542
Забудьте Ви вже все про ці касети. Касети не можуть зруйнувати будинок. Не було ніяких касет. Були дуже точні (на жаль) удари фугасами по будівлях.
Ви як дитина (а може і дитина). Не завжди потрібно вірити тому, що написано на парканах і заявляє ОВА. Потрібно ж мати власне критичне мислення.
командири змушені викручуватись між двох зол.
Звісно, в середовищі є різні рівні, і нагородження - один з інструментів.
Повірте, ви не будете ризикувати і вмирати за хлопців в сусідній посадці за мільйон, якщо їх не знаєте
Місце проведення заходу було обрано або безвідповідальною, або некомпетентною людиною, оскільки у разі імовірної ракетної атаки ворога під загрозою опинялось також і цивільне населення міста, яке випадково перебувало в районі проведення заходу. Всі подібні заходи за участю військових повинні готуватись і проводитись таємно, з контррозвідувальним прикриттям, з заздалегідь передбаченими та відпрацьованими заходами безпеки не лише для військових, але і для цивільного населення, яке може знаходитись у зоні ураження. Рашисти дуже радіють, коли крім наших військових вбивають ще й наше цивільне населення. Для рашистських вбивць чим більше жертв, тим краще.