Оккупант снимает тела своих приспешников: "Е-мое! Сколько тут тел! Красные повязки - все наши пацаны!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих приспешников, собранные для эвакуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, большое количество ликвидированных оккупантов это результат успешных действий украинских воинов на поле боя неподалеку.
"56 трупов российских солдат в одной куче. Оккупант снял пункт сбора трупов после очередного "мясного" штурма. Трупы, в основном, - целые, даже обгоревшие останки еще не начали разлагаться, и форма не истлела. Вероятнее всего, это результаты недавнего боя возле этой точки. Пластиковых пакетов на всех не хватило, поэтому часть трупов просто разложена под открытым небом. Это всего лишь один из перелесков на Донбассе, а оккупанты наступают в сотнях таких посадок", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Чєтвертий сезон...
Да ну, не надо преувеличивать, стояла бы очередь, не повышали бы выплаты. На рф всяких маргиналов и быдла хоть и много но далеко не все желают испытать удачу на войне в качестве пушечного мяса. Но время и пропаганда делает свое дело, доводя все больше россиян до нужной кондиции, что бы в нужный момент легче прошла мобилизация.
Увозят потихоньку... И привозят...
Приз, в студію!
Донатити, донатити і ще раз донатити на ЗСУ.