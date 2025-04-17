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Новости Ликвидация российских окукпантов
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Оккупант снимает тела своих приспешников: "Е-мое! Сколько тут тел! Красные повязки - все наши пацаны!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих приспешников, собранные для эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, большое количество ликвидированных оккупантов это результат успешных действий украинских воинов на поле боя неподалеку.

"56 трупов российских солдат в одной куче. Оккупант снял пункт сбора трупов после очередного "мясного" штурма. Трупы, в основном, - целые, даже обгоревшие останки еще не начали разлагаться, и форма не истлела. Вероятнее всего, это результаты недавнего боя возле этой точки. Пластиковых пакетов на всех не хватило, поэтому часть трупов просто разложена под открытым небом. Это всего лишь один из перелесков на Донбассе, а оккупанты наступают в сотнях таких посадок", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: В российском Башкортостане разгружают "героев СВО", ликвидированных на Курщине: "Груз "двести" привезли. Полная машина". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+65
Добре хоч люди не пострадали !
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17.04.2025 16:36
+46
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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17.04.2025 16:29
+44
Міцного здоров'я лежачим
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17.04.2025 16:28
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Радіє!
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17.04.2025 16:28 Ответить
Радіє, що не його ще поки що знімають
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17.04.2025 16:32 Ответить
Добре хоч люди не пострадали !
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17.04.2025 16:36 Ответить
КРАСОТА !!!!!
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17.04.2025 19:16 Ответить
Наші б люди йому ше й налили б , щоб побільше та частіше носив та фільмував орків ))))
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17.04.2025 16:42 Ответить
пазітівний блогєр
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17.04.2025 18:00 Ответить
стільки хороших рускіх в одному місці...
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17.04.2025 19:33 Ответить
И даже не задается вопросом" а зачем это все нам было?" И, кстати, насчёт нервов - лично мне на ночь, да ещё под тревогу такой видосик с их мальченками в трусиках и без - как снотворное!
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17.04.2025 21:16 Ответить
Міцного здоров'я лежачим
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17.04.2025 16:28 Ответить
І хорошого настрою
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17.04.2025 20:12 Ответить
"Ліца пацанов" прямо світяться від щастя.
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18.04.2025 12:05 Ответить
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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17.04.2025 16:29 Ответить
І особам з нестійкою психікою ...
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17.04.2025 20:55 Ответить
Бесславные ублюдки, za пацаны
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17.04.2025 16:31 Ответить
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Дай Боже успіхів!! Щоб носити вам не переносити! Нескінченно і побільше
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17.04.2025 16:34 Ответить
"Кто хочєт стать миллионєром?"(с)
Чєтвертий сезон...
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17.04.2025 16:35 Ответить
😍
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17.04.2025 16:35 Ответить
жмуравлікі путіна
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17.04.2025 16:36 Ответить
биомусор блд
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17.04.2025 16:37 Ответить
Весняні проліски
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17.04.2025 16:40 Ответить
Бачу з багатьох "товаріщі" вже познімали берці
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17.04.2025 16:41 Ответить
Каких таких тел? Нема у кацапов никаких тел, то протухшие туши.
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17.04.2025 16:45 Ответить
Це ПРЕКРАСНО! В житті, завжди є місце прекрасному.
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17.04.2025 16:46 Ответить
Розкрилася наукова таємниця - чому в україні такий товстий шар чорнозему - так ось вона- століття за століттям кацапня угноює нашу земл. так би мовити підтримка родючості грунтів/))
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17.04.2025 19:48 Ответить
Знає кацап, як наші лайки для відосика назбирати! Але хотілось би, аби й цей казляра поруч ліг скопиченим.
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17.04.2025 16:47 Ответить
Мільйонери...
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17.04.2025 16:47 Ответить
Не сгорел бы под Донбассом так через год бы сдох от цирроза печени. Год плюс, год минус...
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17.04.2025 16:48 Ответить
краще б від цироза, чи ще якоїсь хрєні десь там на болотах
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17.04.2025 17:10 Ответить
Реклама крема для загара.
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17.04.2025 16:58 Ответить
Малехо до Берлина не дошли орлы лапотные..
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17.04.2025 17:00 Ответить
харошає харошає відео👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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17.04.2025 17:03 Ответить
всем сдохшим кацапсинским свинособакам крепчайшыва здаровля, и большого щястья в личной жызни!
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17.04.2025 17:06 Ответить
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17.04.2025 17:09 Ответить
ну а какой у них есть вариант? Просто представьте себя на их месте. Живешь ты такой где нибудь в вімирающем селе без дорог, под Читой или Иркутском. Тебе в районе 40, у тебя дети наркоманы или алкоголики ранние, сам ты с предциррозной печенью и гнилозубой женой, ни перспектив, ни х у я. Работаешь за 30 тыщ рублей (350 баксов) в месяц на лесоповале у местного блатного князька, мусора в отставке. Машина старая, ломается постоянно, единственная радость в жизни, это после получки *********** возле сельского магазина с теми корешами которые дожили до этого возраста. И тут в твою жизнь врывается Шанс - турне на войну за госчет, с перспективами получения 200К в месяц и выплате по ранению от нескольких миллионов. Я уверен что там очереди стоят за эту возможность, и русские ******** из ****** еще и взятки дают чтобы поехать в солнечную Украину, где можно грабить убивать, а еда там растет на деревьях и комаров сибирских нет
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17.04.2025 17:09 Ответить
"Я уверен что там очереди стоят за эту возможность, и русские ******** из ****** еще и взятки дают чтобы поехать в солнечную Украину"

Да ну, не надо преувеличивать, стояла бы очередь, не повышали бы выплаты. На рф всяких маргиналов и быдла хоть и много но далеко не все желают испытать удачу на войне в качестве пушечного мяса. Но время и пропаганда делает свое дело, доводя все больше россиян до нужной кондиции, что бы в нужный момент легче прошла мобилизация.
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17.04.2025 20:10 Ответить
знову на 100 років є за кого за упокой пити нізабудім-ніпрастім-лішьбинєбилавайни
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17.04.2025 17:13 Ответить
Нехай вже нарешті міняють імідж щоб стати ще більш пізнаваними.
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17.04.2025 17:37 Ответить
"Сєктор пріз на барабанє" для ... орчіхи
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17.04.2025 17:39 Ответить
Готовятса на парад на красной площаді
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17.04.2025 17:39 Ответить
Покажи цю "двіжуху" своєму сцарю, якщо ти "настаящий мущіна".
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17.04.2025 17:47 Ответить
Хорошее видео👍
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17.04.2025 18:05 Ответить
Я бачу, мабуть китайці підігнали нові мішки для друпів. Біленькі, модні, стильні так і кличуть: кацапику лізь в мене. Тут уютнєнько, по домашньому!😁
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17.04.2025 18:11 Ответить
Нєукрытыє - самострєлы відать...
Увозят потихоньку... И привозят...
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17.04.2025 18:25 Ответить
Здається там був один бурят, чи кореєць.
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17.04.2025 18:44 Ответить
Настоящие мужчины - умные и сидят дома. А ты мясо с альтернативным развитием пополнишь скоро эту кучу.
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17.04.2025 19:24 Ответить
Is this the " GOYDA " ?
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17.04.2025 19:29 Ответить
Ліжат сібє, ні унивают пацани.
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17.04.2025 19:49 Ответить
ГОЙДАААА .ДВІЖУХА
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17.04.2025 20:32 Ответить
Підсмажений мальчик без трусиків (меню для собачок, свинок та лисичок, вибачайте кого забув) ...
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17.04.2025 21:02 Ответить
Если бы хотели жить, не приехали бы в Украину = массовое самоубийство
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17.04.2025 21:25 Ответить
Мальчики в трусиках едут домой!!!
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17.04.2025 21:32 Ответить
Та вони там в основному без трусіків, з голими жопами
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18.04.2025 03:08 Ответить
Такі смішні)))))...
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17.04.2025 22:48 Ответить
Типове поле чудес, з якубовичем!!
Приз, в студію!
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17.04.2025 22:48 Ответить
"сматрите скока мала настаящих мужиков лижит".....треба щоб більше цих "настаящих" лижало. Треба щоб у каждого кацапа при слове УКРАЇНА парткі були мокри, та щоб при кожном шорохе нічном він всирався та вскакивав з ліжка так, що бився своєю головою о стелю.
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18.04.2025 00:03 Ответить
Земля всім кацапам бетоном 😠
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18.04.2025 00:58 Ответить
" Мы рождєны, штобЪ sкаZку sдєлать быль"ю.".... ......ВперьодЪ , на БєрлінЪ......
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18.04.2025 02:08 Ответить
Жареная кацапсятина
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18.04.2025 04:11 Ответить
Движуха идет по плану, денацификация и демилитаризация замоченных в сортире СВОлочей.
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18.04.2025 04:12 Ответить
А мені цікаво - а як такі відосіки попали на Цензор? Може автор тоже...того, але трохи пізніше? І хто його пофоткає? Ото бідося... дембєльської фотки не побачить. І до речі - зробити заставку для ********** шоу було б прикольно. Рейтинг однозначно підніметься....
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18.04.2025 05:17 Ответить
Повільного гниття.
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18.04.2025 06:19 Ответить
Та ні, друже. Це відєо для підняття настрою. Так тримати.....
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18.04.2025 06:24 Ответить
А мені їх жаль, невже ми не можемо надати їм пакети, аби вони не лежали на сирій землі, будьмо милосердні: вбивати окупантів, безумовно, треба, але вже до мертвих варто відноситися по-людські,
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18.04.2025 07:25 Ответить
А я від жалю щеб переорав.
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18.04.2025 14:51 Ответить
Раисся будет свободная! (от населения)
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18.04.2025 08:01 Ответить
Майже здохли...
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18.04.2025 08:22 Ответить
приятное видео, настроение подняло
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18.04.2025 08:46 Ответить
На початку відео красавчик з зрусткою скоринкою- такий "хороший русський". Побільше би таких.
Донатити, донатити і ще раз донатити на ЗСУ.
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18.04.2025 11:44 Ответить
Підара си. Земля бі тоном
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18.04.2025 14:47 Ответить
 
 