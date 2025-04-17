В российском Башкортостане разгружают "героев СВО", ликвидированных на Курщине: "Груз "двести" привезли. Полная машина". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята разгрузка ящиков с телами жителей российского Башкортостана, ликвидированных в боях на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает по меньшей мере десяток "героев СВО". Автор видео утверждает, что их "полная машина".
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Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
- Двіжуха.
- Не унывайте, пацаны, не унывайте……
мертвий мацкаль