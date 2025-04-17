В российском Башкортостане разгружают "героев СВО", ликвидированных на Курщине: "Груз "двести" привезли. Полная машина". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята разгрузка ящиков с телами жителей российского Башкортостана, ликвидированных в боях на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает по меньшей мере десяток "героев СВО". Автор видео утверждает, что их "полная машина".

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