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Новости Видео Бои на Курщине и Сумщине Ликвидация российских окукпантов
11 315 36

В российском Башкортостане разгружают "героев СВО", ликвидированных на Курщине: "Груз "двести" привезли. Полная машина". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята разгрузка ящиков с телами жителей российского Башкортостана, ликвидированных в боях на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в поле зрения камеры попадает по меньшей мере десяток "героев СВО". Автор видео утверждает, что их "полная машина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В российском Мурманске "герой сво" с нацистскими татуировками избивает своих соседей - пожилую пару и женщину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) русский мир (614)


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Топ комментарии
+34
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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17.04.2025 09:39
+26
Подарки привезли все бегают, суетяться
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17.04.2025 09:39
+23
Тягати вам не перетягати!
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17.04.2025 09:42
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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17.04.2025 09:39 Ответить
Добре хоч люди не пострадали .
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17.04.2025 11:40 Ответить
Подарки привезли все бегают, суетяться
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17.04.2025 09:39 Ответить
Тягати вам не перетягати!
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17.04.2025 09:42 Ответить
Ставлю лайк
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17.04.2025 09:45 Ответить
земля бетоном *идорам
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17.04.2025 09:46 Ответить
******* башкіри, чи то вже москалські мутанти-манкурти, які втратили все своє національне, залишилися тільки розкосі азійські очі!
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17.04.2025 09:49 Ответить
вони вже мову свою забувають, культуру, кацапія їх практично асимілювала, вони тепер расіянє.
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17.04.2025 15:56 Ответить
Башкіри теж повелись на "уйловську аферу "срубіть дєнєг по-льогкаму",тепер додому в "дерев"яних бушлатах"...А так пасли б своїх коней та овечок і горя не знали,ні,повірили московитам...
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17.04.2025 20:46 Ответить
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!

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17.04.2025 09:50 Ответить
Великі ящики, надіюся що там їх по 3-4 штуки, для економії місця, а краще фарш - брацкая могила.
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17.04.2025 09:52 Ответить
Ні. То їм туди трофеї поскладали.
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17.04.2025 14:33 Ответить
VIP - труповозка, и не какая то скрепная газель
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17.04.2025 09:53 Ответить
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17.04.2025 09:56 Ответить
+100500!!!
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17.04.2025 10:10 Ответить
жених приехал..епт
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17.04.2025 10:06 Ответить
А чому у коментатора голос сумний? Пацани повернулися в рідні Їбєня, раліти треба. Вдов поставлять в чергу на придбання білої лади! 😁
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17.04.2025 10:09 Ответить
- Гойда!
- Двіжуха.
- Не унывайте, пацаны, не унывайте……
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17.04.2025 10:25 Ответить
Ящики потім розберуть - підуть на поштові посилки - не пропадати ж добру!
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17.04.2025 10:31 Ответить
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17.04.2025 10:41 Ответить
Правильно, не посылка, а бандеролька! Потому, что от бандеровцев.
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17.04.2025 12:25 Ответить
Сашко, пиши правильно: БАНДЕР - Ольке! С остальным полностью согласен
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17.04.2025 21:23 Ответить
Дрібничка, а всеодно приємно
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17.04.2025 10:42 Ответить
Возити вам, не перевозити!
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17.04.2025 10:49 Ответить
хароший моцкаль-
мертвий мацкаль
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17.04.2025 11:09 Ответить
Вся суть казлорилих ***...нів: 1) "Убівай х...хлов", "Кієв за трі дня!", "Насілуй, толька мнє ніразказуй", "Іхніх дітєй нужна тапіть в Тісє!" 2) "Груз двєсті прівізлі. Ех, пасани, пасани... Іх та за што?!".
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17.04.2025 11:26 Ответить
Більше кацапів згине-менше запліднять болотних оркосамок. Так дивись років через 20, "руських" більше не буде, а будуть таджики, узбеки, адиги, чеченці! 😁
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17.04.2025 11:47 Ответить
Їх кацапо-гнид наші чорноземи всіх перетравлять!
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17.04.2025 11:58 Ответить
Ура, поцоны приехали!
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17.04.2025 12:08 Ответить
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17.04.2025 12:30 Ответить
Пачтальон путін - хкуйло прівьох посилочку с вашім мальчіком-нелюдом для путішествія до Кабзона.. стекловати вам недоістоти рашисто-фашисто 21 століття
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17.04.2025 13:08 Ответить
логістика нікчорту. Могли би тим же транспортом і мясорубки привезти. Шо з них взять... башкіри...
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17.04.2025 16:56 Ответить
І жодного не упустили ? Непорядок !
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17.04.2025 19:08 Ответить
Носить вам не переносить....
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17.04.2025 19:31 Ответить
Кстати, в Башкирии одни из самых больших потерь на сво! Но не образумится пацаны...
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17.04.2025 21:24 Ответить
А сколько их по полям Украины валяется несобранных , съеденными "бандеровскими" дикими животными ?
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18.04.2025 08:41 Ответить
 
 