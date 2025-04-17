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Курсант Нацакадемии ГПСУ в Хмельницком застрелился из автомата: расследуется самоубийство, - прокуратура

Смерть курсанта академии ГПСУ в Хмельницком. Что известно

Правоохранители расследуют смерть курсанта Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого как самоубийство.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство", - отметила Шевченко.

Предварительно установлено, что 20-летний курсант выстрелил себе в голову из автомата, вверенного ему для несения службы в суточном наряде.

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Инцидент произошел в помещении общежития академии. Сейчас следствие выясняет, что стало причиной такого поступка.

Шевченко добавила, что по состоянию на сейчас назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели, запланирован ряд следственных (розыскных) и процессуальных действий с целью полного и объективного установления всех обстоятельств трагедии.

Досудебное расследование будут осуществлять следователи районного управления полиции Хмельницкой области.

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Напомним, 17 апреля, около 10 часов, в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Он учился на первом курсе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

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Оркi покусалi?
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17.04.2025 19:06 Ответить
На прикордонному вчаться і вступають хлопці із забезпечених сімей або зі зв'язками. Тут що просто так застрелився з автомата і на першому курсі... Я не знаю...
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17.04.2025 19:07 Ответить
Може забезпечений батько збанкрутів та не було чим за семестр заплатити?
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17.04.2025 20:32 Ответить
Чомусь згадав. Дуже давно, по прильоту в аеропорт Луанди губаста чорнява прикордонниця штампонула мій паспорт, чомусь посередині і паспорта і сторінки, і одразу попросила презент за цю процедуру. Я бачив, що вона це робила з кожним пасажиром. Так що охоронники кордонів вони не тільки в Україні блатні.
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17.04.2025 20:38 Ответить
Слідчий райвідділу поліції??? Це потужно!!
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17.04.2025 22:16 Ответить
 
 