Пропагандисты Кремля и производители "Искандеров": Зеленский анонсировал введение двух пакетов санкций

В пятницу, 18 апреля, Украина введет два пакета санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер".

Об этом сегодня во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Два важных пакета санкций будут введены завтра в отношении пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер", - сказал Зеленский.

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Напомним, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".