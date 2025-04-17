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Новости Санкции против России Пропаганда РФ
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Пропагандисты Кремля и производители "Искандеров": Зеленский анонсировал введение двух пакетов санкций

Зеленский анонсировал новые санкции против пропагандистов

В пятницу, 18 апреля, Украина введет два пакета санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер".

Об этом сегодня во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Два важных пакета санкций будут введены завтра в отношении пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер", - сказал Зеленский.

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Напомним, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) пропаганда (3675) россия (95515) санкции (11289)


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Топ комментарии
+7
У п'ятницю, 18 квітня, Україна запровадить два пакети санкцій проти кремлівських пропагандистів і виробників ракет "Іскандер".

Пізза прийшла кремлівським пропагандистам і виробникам ракет "Іскандер"!
Ге ж?
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17.04.2025 19:43
+4
Це як, тобто до цього часу виробники Іскандера використовували українські деталі, потужності чи ще щось? Якщо це так, то це пістець повний. Якщо ні - то нахрена цей популізм?
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17.04.2025 19:46
+2
Невже, Порошенко і "іскандери" виробляє?
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17.04.2025 20:02
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У п'ятницю, 18 квітня, Україна запровадить два пакети санкцій проти кремлівських пропагандистів і виробників ракет "Іскандер".

Пізза прийшла кремлівським пропагандистам і виробникам ракет "Іскандер"!
Ге ж?
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17.04.2025 19:43 Ответить
Пропагандисти Кремля і виробники "Іскандерів": Зеленський анонсував запровадження двох пакетів санкцій Джерело: https://censor.net/ua/n3547421.
Гора народила Мишу. Зеленський дого думав і , нарешті , придумав... дурницю, безглуздість епічну. З його повідомлення виходить, що від його санкцій постраждають виключно виробники "Іскандера", а от виробники всіх інших ракет Лаптєстану- це м'якосердечні гуманісти. Безглуздість цього міроприємства Зеленського очевидна. Щодо пропагандистів, то дивує, що Зеленський вводить проти них санкції дуже оперативно: йде четвертий рік війни.
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17.04.2025 21:00 Ответить
і як "постраждають" виробники іскандерів? "Кушать" певно не зможуть?
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18.04.2025 06:42 Ответить
Дегон
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17.04.2025 19:45 Ответить
на місці українського виборця не голосував би за того хто не гарантував би помсту кожному росіянину що вчинив військовий злочин і через безкарність залишився непокараним.
технічно це можна зробити, є держава ізраїль і у них є досвід як це робиться.
вони всерівно нам допомоги не надали під час війни то могли б хоча б допомогти нашим розвідкам навчитися мститися.
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17.04.2025 19:46 Ответить
навчити, то щось можуть, досвід мають, але ківі і той зам міністра на самокаті, та й багато їх інших і самі непоганий результат, хоча треба більше. але Ізраїль нелюбить Україну у них якась давня ненависть як і у кацапів.
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19.04.2025 06:33 Ответить
***... після 3-х років війни, смертей та розрухи ці ***** тільки прокинулися ..... Підараси....
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17.04.2025 19:46 Ответить
Стидаюся спросити, так що ж п...си зробили коли прокинулися?
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18.04.2025 06:39 Ответить
Це як, тобто до цього часу виробники Іскандера використовували українські деталі, потужності чи ще щось? Якщо це так, то це пістець повний. Якщо ні - то нахрена цей популізм?
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17.04.2025 19:46 Ответить
шо то піаніста сьогодні багато
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17.04.2025 19:48 Ответить
На пропагандистів кремля,авторів антитрампівської істерії - ось на них би і пасувало санкції.
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17.04.2025 19:52 Ответить
Невже, Порошенко і "іскандери" виробляє?
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17.04.2025 20:02 Ответить
шоколадні
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17.04.2025 20:03 Ответить
Наверное Гончаренко... Теперь его очередь быть "виноватым"

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17.04.2025 20:05 Ответить
Для кремлівських пропагандонів, виробників ракет та тих, хто вбиває ними цивільних українців може бути тільки одна санкція - фізичне знищення. У цинічний зухвалий, гучний та демонстративний спосіб. Без терміну давнини та з контрольним в голову. Все інше - лабуда від ОПи.
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17.04.2025 20:08 Ответить
Цирк продовжуєтся ,їм твої санкції до одного місця, їх треба ліквідовувати.
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17.04.2025 20:21 Ответить
А раніше не можна було цього зробити?!
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17.04.2025 20:22 Ответить
Перепрошую, а що зробили?
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18.04.2025 06:35 Ответить
Потужно 😀🤡
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17.04.2025 20:30 Ответить
на четвертому році?
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17.04.2025 21:53 Ответить
що на четветому році?
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18.04.2025 06:33 Ответить
"Пропагандисти Кремля" це "П'ятий", "Еспресо", і "Прямий"! А виробник "Іскандерів", це Порошенко!!!
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17.04.2025 22:49 Ответить
Наконец то,ну все, патужный пердёж.
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18.04.2025 01:00 Ответить
Які такі "два важливі пакети"? Казало б вже одразу як зазвичай "мільйон". Ефект був би той самий. Немає слів...
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18.04.2025 06:31 Ответить
 
 