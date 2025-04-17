Пропагандисты Кремля и производители "Искандеров": Зеленский анонсировал введение двух пакетов санкций
В пятницу, 18 апреля, Украина введет два пакета санкций против кремлевских пропагандистов и производителей ракет "Искандер".
Об этом сегодня во время брифинга сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Два важных пакета санкций будут введены завтра в отношении пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер", - сказал Зеленский.
Напомним, 11 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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Пізза прийшла кремлівським пропагандистам і виробникам ракет "Іскандер"!
Ге ж?
Гора народила Мишу. Зеленський дого думав і , нарешті , придумав... дурницю, безглуздість епічну. З його повідомлення виходить, що від його санкцій постраждають виключно виробники "Іскандера", а от виробники всіх інших ракет Лаптєстану- це м'якосердечні гуманісти. Безглуздість цього міроприємства Зеленського очевидна. Щодо пропагандистів, то дивує, що Зеленський вводить проти них санкції дуже оперативно: йде четвертий рік війни.
технічно це можна зробити, є держава ізраїль і у них є досвід як це робиться.
вони всерівно нам допомоги не надали під час війни то могли б хоча б допомогти нашим розвідкам навчитися мститися.