Бригада "Червона калина" отразила штурм на Покровском направлении: поражено 240 оккупантов, 21 бронемашина, 96 мотоциклов. ВИДЕО
Сегодня бойцы 14-й бригады Национальной гвардии "Червона Калина" дали отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении.
Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.
Враг бросил в бой большое количество техники. На этот раз большинство это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы. Однако наши защитники показали настоящий профессионализм.
Предварительно подтвержденные потери врага - более 240 оккупантов поражены (безвозвратные и санитарные);
Уничтожена техника врага:
- 96 мотоциклов,
- 21 боевая бронированная машина;
- 2 ед. автомобильной техники;
- 2 артиллерийские системы.
Топ комментарии
+18 Luk Viktor
показать весь комментарий17.04.2025 20:30
+15 борис фесенко #494221
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+10 Amber
показать весь комментарий17.04.2025 20:38
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Вони зараз будуть лізти як таргани, під переговори та '9є мая'
пекла ,
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Титани!