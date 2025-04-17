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Новости Ситуация на Покровском направлении
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Бригада "Червона калина" отразила штурм на Покровском направлении: поражено 240 оккупантов, 21 бронемашина, 96 мотоциклов. ВИДЕО

Сегодня бойцы 14-й бригады Национальной гвардии "Червона Калина" дали отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Враг бросил в бой большое количество техники. На этот раз большинство это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы. Однако наши защитники показали настоящий профессионализм.

Предварительно подтвержденные потери врага - более 240 оккупантов поражены (безвозвратные и санитарные);

Уничтожена техника врага:

  • 96 мотоциклов,
  • 21 боевая бронированная машина;
  • 2 ед. автомобильной техники;
  • 2 артиллерийские системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня войска РФ осуществили наступление в направлении Покровска, - Зеленский

Автор: 

Донецкая область (9642) Национальная гвардия (2116) Покровский район (558) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+18
"Червона калина" дала жару....
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17.04.2025 20:30
+15
Молодці
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17.04.2025 20:31
+10
Наші воїни відправили орків і їх залізяччя до
пекла ,
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.04.2025 20:38
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"Червона калина" дала жару....
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17.04.2025 20:30 Ответить
Молодці
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17.04.2025 20:31 Ответить
Красуньчики! *біть підарів!
Вони зараз будуть лізти як таргани, під переговори та '9є мая'
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17.04.2025 20:37 Ответить
Их надо не ипать, а пи*дячить.)
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17.04.2025 21:12 Ответить
Наші воїни відправили орків і їх залізяччя до
пекла ,
дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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17.04.2025 20:38 Ответить
Не хлопці!
Титани!
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17.04.2025 21:09 Ответить
Безмежно вдячні нашим воїнам світла.
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17.04.2025 21:09 Ответить
Ну да---96 мотоциклов.... Наверно с колясками все. Или не все.
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17.04.2025 21:22 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.04.2025 21:40 Ответить
Відповідь на дебільне традиційне запитання "А чо мєнти нє ваюют?"
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17.04.2025 21:45 Ответить
Так ми і не мєнти,з початком війни такі самі хлопці як ви по призову прийшли під шеврон нацгвардії.З моменту початку війши наш батальйон поновився уже тричі((
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17.04.2025 23:12 Ответить
Низький уклін та вдячність нашим героїчним воїнам . Бийте без жалю кацапських загарбників! Слава ЗСУ!
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17.04.2025 22:36 Ответить
 
 