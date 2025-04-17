Бригада "Червона калина" отразила штурм на Покровском направлении: поражено 240 оккупантов, 21 бронемашина, 96 мотоциклов. ВИДЕО

Сегодня бойцы 14-й бригады Национальной гвардии "Червона Калина" дали отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

Враг бросил в бой большое количество техники. На этот раз большинство это были боевые бронированные машины и мотоциклы. А также около двух рот живой силы. Однако наши защитники показали настоящий профессионализм.

Предварительно подтвержденные потери врага - более 240 оккупантов поражены (безвозвратные и санитарные);

Уничтожена техника врага:

96 мотоциклов,

21 боевая бронированная машина;

2 ед. автомобильной техники;

2 артиллерийские системы.

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