Зеленский назначил Григорова главой Сумской ОГА (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 апреля, подписал указ о назначении Олега Григорова главой Сумской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №245/2025 опубликован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Напомним, правительство согласовало кандидатуру Олега Григорова на должность главы Сумской ОГА 15 апреля.
Другим указом №242/2025 президент официально уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".
Ранее Сумской облсовет вынес проект решения о недоверии главе ОВА Артюху.
Городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх организовал церемонию награждения военнослужащих 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сумского университета, по которому впоследствии ударили россияне.
15 апреля Кабинет Министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.
Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумах 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Зеленский назначает главой Сумской областной ВГА человека сенатора РФ, предателя Деркача, Олега Григорова, который сбежал и бросил подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине. Такое назначение угрожает безопасности Сумской области. Подробнее читайте по ссылке.
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В Конотоп комунальниом - от його рівень!
Хтоб пояснив мотиви таких призначень і їх «високу» мету.
Джерело: https://censor.net/ua/r3547156
Не розумію чим Медведчук ЗЄ заважав. Все ж оточення ЗЄ - риги.
А цей Григоров не просто риг, а ще й сцикло та зрадник - кинув підлеглих та зброю і втік, коли був начальником Головного управління Національної поліції України в Луганській області.
Хай самі хоча б методички читають.
У перші місяці перебування Олега Григорова на посаді начальника ГУНП в Луганській області, під виглядом переформатування роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, останній створив нестерпні умови роботи для підлеглих. Він змушував особовий склад працювати без вихідних до 01.00 та 02.00 щодня, при цьому постійно морально знущаючись з підлеглих та принижуючи їх професійну гідність.
Внаслідок чого у березні 2021 року, не витримавши знущань, у м. Сєвєродонецьк у власній квартирі знайдено повішеним начальника сектору ситуаційного сектору управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Луганській області капітана поліції Марченкова Андрія Сергійовича.
10 березня 2022 року поблизу Дніпропетровського університету внутрішніх справ знайдено мертвим з вогнепальним пораненням начальника Старобільського РУП ГУНП в Луганській області Коломійця Ярослава Сергійовича, який вчинив самогубство з табельної вогнепальної зброї.
За свідченням колег та близьких Ярослава Коломійця, причиною самогубства співробітника поліції став постійний неадекватний психологічний тиск з боку начальника ГУНП в Луганській області Григорова.
Так, начальник ГУНП в Луганській області Олег Григоров, щоб прикрити свої прорахунки та некомпетентність під час евакуації особового складу та зброї територіальних підрозділів ГУНП в якості головного «зрадника» обрав начальника Старобільського РУП Ярослава Коломійця, якого він звинуватив у зраді, саботажі та залишенні особового складу на окупованих територіях, погрожуючи останньому, порушенням відносно нього кримінального провадження, звільненням та проведенням службових розслідувань.
Фактично, коли розпочалась окупація територій Луганської області регулярними військами ЗС рф, керівництво районних управлінь поліції намагалися зв'язатись із начальником ГУНП, щоб отримати вказівку щодо подальших дій, але зв'язок з останнім був відсутній. Команди щодо виходу та евакуації особовому складу поліції на окупованих територіях Олег Григоров не надав, самоусунувшись від контролю та прийняттям рішенням по зброї та працівниках поліції, які опинились на окупованій території, надавши їм можливість приймати рішення на власний розсуд.
15 квітня 2025 року уряд України погодив кандидатуру Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.
Слід зазначити, що підлеглі відмічають нічим не виправданий деспотичний стиль керівництва Олега Григорова, який, щоб прикрити прорахунки у своїй роботі, користуючись посадою, перекручує події, висвітлюючи їх у вигідному для себе світлі перед керівництвом НПУ.