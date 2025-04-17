Зеленский назначил Григорова главой Сумской ОГА (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 апреля, подписал указ о назначении Олега Григорова главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №245/2025 опубликован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Напомним, правительство согласовало кандидатуру Олега Григорова на должность главы Сумской ОГА 15 апреля.

Другим указом №242/2025 президент официально уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".

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Ранее Сумской облсовет вынес проект решения о недоверии главе ОВА Артюху.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх организовал церемонию награждения военнослужащих 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сумского университета, по которому впоследствии ударили россияне.

15 апреля Кабинет Министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумах 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Зеленский назначает главой Сумской областной ВГА человека сенатора РФ, предателя Деркача, Олега Григорова, который сбежал и бросил подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине. Такое назначение угрожает безопасности Сумской области. Подробнее читайте по ссылке.

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