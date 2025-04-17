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Новости Назначение глав ОГА
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Зеленский назначил Григорова главой Сумской ОГА (обновлено)

Олег Григоров возглавит Сумскую ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 апреля, подписал указ о назначении Олега Григорова главой Сумской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №245/2025 опубликован на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Напомним, правительство согласовало кандидатуру Олега Григорова на должность главы Сумской ОГА 15 апреля.

Другим указом №242/2025 президент официально уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главу Сумской ОВА Артюха и главу Луганской ОВА Лысогора уволят, - Кабмин

Ранее Сумской облсовет вынес проект решения о недоверии главе ОВА Артюху.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх организовал церемонию награждения военнослужащих 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сумского университета, по которому впоследствии ударили россияне.

15 апреля Кабинет Министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

Свидетельства о первых минутах после удара баллистикой по Сумах 13 апреля можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: Пассажир уничтоженного российским "искандером" автобуса в Сумах: "Начал вытаскивать тех, кто подавал признаки жизни. Но передняя треть буса была затрамбована неподвижными телами...".

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал, что Зеленский назначает главой Сумской областной ВГА человека сенатора РФ, предателя Деркача, Олега Григорова, который сбежал и бросил подчиненных и оружие в начале вторжения на Луганщине. Такое назначение угрожает безопасности Сумской области. Подробнее читайте по ссылке.

Также читайте: Зеленский назначит руководителями районов Киева бывшего юмориста Бахматова и дзюдоиста Зантараю

Автор: 

назначение (2174) ОГА (2392) Сумская область (3125)


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Топ комментарии
+40
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17.04.2025 22:36
+28
Все логично для "недонаполеона". На ОВГА областей, близких к русне, он назначает людей, связанных с агентами ФСБ или тех, кто должен давно сидеть в тюрьме. Чего стоит один Прокудин в Херсоне.
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17.04.2025 22:37
+24
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17.04.2025 23:09
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А Артюха послом? Куди? Мені просто цікаво....
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17.04.2025 22:33 Ответить
В Сомали, недавно же установили дип.отношения)
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17.04.2025 22:34 Ответить
у нього не той рівень - хенерал і в Сомалі?
В Конотоп комунальниом - от його рівень!
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17.04.2025 22:37 Ответить
Артюха куди приткнув? - відбувся легким переляком? - компетентні органи ним не займуться?
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17.04.2025 22:33 Ответить
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17.04.2025 22:35 Ответить
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17.04.2025 22:36 Ответить
Це просто жесть(
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17.04.2025 22:39 Ответить
І тут зрада? Та не може бути....
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17.04.2025 23:39 Ответить
Все логично для "недонаполеона". На ОВГА областей, близких к русне, он назначает людей, связанных с агентами ФСБ или тех, кто должен давно сидеть в тюрьме. Чего стоит один Прокудин в Херсоне.
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17.04.2025 22:37 Ответить
З таким бекграундом в таку області та ще під час війни і таких запекликих боїв?
Хтоб пояснив мотиви таких призначень і їх «високу» мету.
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17.04.2025 22:37 Ответить
А хто пояснить попереднє призначення.....
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18.04.2025 07:54 Ответить
Зеленський призначає головою Сумської ВЦА людину сенатора РФ Деркача
Джерело: https://censor.net/ua/r3547156
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17.04.2025 22:39 Ответить
Хтось вирішив, що долі Сумщіни і Луганщини мають бути однаковими?
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17.04.2025 22:41 Ответить
Тривожно.
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17.04.2025 22:41 Ответить
Ну, то він в Запоріжжі вже відзначився, в Луганську засвітився) тепер сумська область...
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17.04.2025 22:44 Ответить
Щікарно?

Не розумію чим Медведчук ЗЄ заважав. Все ж оточення ЗЄ - риги.

А цей Григоров не просто риг, а ще й сцикло та зрадник - кинув підлеглих та зброю і втік, коли був начальником Головного управління Національної поліції України в Луганській області.
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17.04.2025 22:54 Ответить
А Порошенко "создал" партию регионов! Сейчас набежит "ночная смена"...
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17.04.2025 22:58 Ответить
А ти не підказуй дебілам. 😁
Хай самі хоча б методички читають.
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17.04.2025 23:44 Ответить
Це не його країна...
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18.04.2025 14:50 Ответить
олежка тотаров свое дело знает. сам сидит прочно и нужных людей ставит, куда нужно. Мне вот интересно, что нет людей с приличной репутацией? обязательно нужно вот такое вот вытаскивать, и одно менять на другое, примерно такое самое.
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17.04.2025 22:59 Ответить
Таке от токсичне лайно буде до гробу зобов'язане і буде виконувати все, що накажуть.
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17.04.2025 23:46 Ответить
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17.04.2025 23:09 Ответить
З січня 2021 до квітня 2025 року - начальник Головного управління Національної поліції України в Луганській областіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2].

У перші місяці перебування Олега Григорова на посаді начальника ГУНП в Луганській області, під виглядом переформатування роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, останній створив нестерпні умови роботи для підлеглих. Він змушував особовий склад працювати без вихідних до 01.00 та 02.00 щодня, при цьому постійно морально знущаючись з підлеглих та принижуючи їх професійну гідність.

Внаслідок чого у березні 2021 року, не витримавши знущань, у м. Сєвєродонецьк у власній квартирі знайдено повішеним начальника сектору ситуаційного сектору управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП в Луганській області капітана поліції Марченкова Андрія Сергійовича.

10 березня 2022 року поблизу Дніпропетровського університету внутрішніх справ знайдено мертвим з вогнепальним пораненням начальника Старобільського РУП ГУНП в Луганській області Коломійця Ярослава Сергійовича, який вчинив самогубство з табельної вогнепальної зброї.

За свідченням колег та близьких Ярослава Коломійця, причиною самогубства співробітника поліції став постійний неадекватний психологічний тиск з боку начальника ГУНП в Луганській області Григорова.

Так, начальник ГУНП в Луганській області Олег Григоров, щоб прикрити свої прорахунки та некомпетентність під час евакуації особового складу та зброї територіальних підрозділів ГУНП в якості головного «зрадника» обрав начальника Старобільського РУП Ярослава Коломійця, якого він звинуватив у зраді, саботажі та залишенні особового складу на окупованих територіях, погрожуючи останньому, порушенням відносно нього кримінального провадження, звільненням та проведенням службових розслідувань.

Фактично, коли розпочалась окупація територій Луганської області регулярними військами ЗС рф, керівництво районних управлінь поліції намагалися зв'язатись із начальником ГУНП, щоб отримати вказівку щодо подальших дій, але зв'язок з останнім був відсутній. Команди щодо виходу та евакуації особовому складу поліції на окупованих територіях Олег Григоров не надав, самоусунувшись від контролю та прийняттям рішенням по зброї та працівниках поліції, які опинились на окупованій території, надавши їм можливість приймати рішення на власний розсуд.

15 квітня 2025 року уряд України погодив кандидатуру Олега Григорова на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Слід зазначити, що підлеглі відмічають нічим не виправданий деспотичний стиль керівництва Олега Григорова, який, щоб прикрити прорахунки у своїй роботі, користуючись посадою, перекручує події, висвітлюючи їх у вигідному для себе світлі перед керівництвом НПУ.
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17.04.2025 23:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Григоров_Олег_Олексійович
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17.04.2025 23:25 Ответить
Поганий хлоп....
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17.04.2025 23:40 Ответить
Кандидат від ФСБ
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17.04.2025 23:42 Ответить
До нашого берега як не тріска то гівно
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17.04.2025 23:47 Ответить
Для нас. Не для них. І берег це не їхній.
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17.04.2025 23:52 Ответить
Вам же казали: - Какая разніца....???
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17.04.2025 23:54 Ответить
... алєг татаров працює, і кадри підбирає для здачі України.
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17.04.2025 23:56 Ответить
Зелене лайно призначає своїх .
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18.04.2025 00:08 Ответить
Схоже з таким призначенням зелене збирається і Сумську область оркам злити
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18.04.2025 00:15 Ответить
😓
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18.04.2025 06:08 Ответить
Продажний мєнт тепер керує прифронтовою областю…
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18.04.2025 00:41 Ответить
Недоумки
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18.04.2025 00:56 Ответить
Та ні... Це цілеспрямована, спланована фсб здача України мерз.тою 95-квартальною криворагульною шоблою
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18.04.2025 01:11 Ответить
своїми гнилими дєлішкамі Найвеличнівшиве продовжує розвалювати Україну.. хоча на голубом очкє співає про те, яке воно незламне та велике протрирот..
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18.04.2025 06:04 Ответить
Добрий представник татарова, яка це влада як не колоборантів і ворогів,прочитайте хто це такий в учорашньому стрімі Яніни Соколової.
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18.04.2025 06:37 Ответить
Антимайдан переміг
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18.04.2025 06:58 Ответить
.. він переміг здоровий глузд ще в 19 році..
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18.04.2025 07:47 Ответить
Зелений урод поизначае таких самих уродів...порядних там не може бути...
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18.04.2025 07:21 Ответить
Григорова? Міг би відразу портнова. І пачіму ми нє в НАТО?
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18.04.2025 07:38 Ответить
Ще "Цензор" не написав, що він призначив і нового Голову Луганської обл.держ.адміністрації Харченко, який буде "керувати, аж 2 селами, но зарплатню буде отримувати, як за всю область, да і штат держслужбовців немалий, бо грошей у держави багато, нема куди подіти.
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18.04.2025 08:26 Ответить
Он там еще и 10 "военных администраций" создал в Донецкой области, причем администрации на территориях, которые Украине не контролирует.
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18.04.2025 10:09 Ответить
 
 