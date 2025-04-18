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Россияне атаковали Днепр ракетами: в городе прогремели взрывы
Утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Днепр. Громко. Вся информация позже", - говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщали о двух ракетах в направлении Днепра.
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Sergej
показать весь комментарий18.04.2025 07:56 Ответить Мне нравится 4
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