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Новости Атака на Днепр
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Россияне атаковали Днепр ракетами: в городе прогремели взрывы

Враг атаковал Днепр

Утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Днепр. Громко. Вся информация позже", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщали о двух ракетах в направлении Днепра.

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Днепр (4418) обстрел (27151) Днепропетровская область (3948) Днепровский район (77)


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Одне бажання перед богом щоб всю кацапську нечість деб не ховалася і не жила покарав щоб їхні діти не мали дітей щоб род їхній скінчився а вони мучилися від спраги і голоду і щоб нізто не допомогав бо це не люди а не ьлагодарні потвори
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18.04.2025 07:56 Ответить
 
 