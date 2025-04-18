Россияне атаковали Днепр ракетами: в городе прогремели взрывы

Утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Днепр. Громко. Вся информация позже", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщали о двух ракетах в направлении Днепра.

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