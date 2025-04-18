Общие боевые потери РФ с начала войны - около 938 970 человек (+1530 за сутки), 10 662 танка, 26 530 артсистем, 22 257 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 938 970 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 938970 (+1530) человек,
танков - 10662 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 22257 (+40) ед,
артиллерийских систем - 26530 (+88) ед,
РСЗО - 1367 (+1) ед,
средства ПВО - 1136 (+1) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 33065 (+140),
крылатые ракеты - 3145 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 44954 (+312) ед,
специальная техника - 3858 (+51)
Пожалуйста, подождите...
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Тільки в цьому бої впродовж 2,5 годин вони втратили 29 одиниць техніки, і 140 свинособак.
Слава героям!
гасло "слава героям" як правило використовувалося червоножпими кацапо-совками, окупантами України, білорусі, країн Кавказу і Центрольної Азії 1918-91 роки, країн Балтії, сходу Європи 1939-91 рр. !!!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Спецтехніка добовий рекорд
Пів тисячі неземки - вражаюча кількість за добу, найближче 412
Арта майже п'ять тисяч стволів з початку року (4 998) і 111 РСЗВ
Силы сторон по данным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 СИПРИ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 МИСИ, начало 2022 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-aljazeera.com/news/2022/3/2-1 [1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-IISS-2022-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-9 [9]Россия\УкраинаНа действительной службе, чел900 000\209 000Резерв, чел2 000 000\900 000Артиллерия, ед7571\2040Бронетехника, ед30 12\212 303Танки, ед12 420\2596Боевые вертолёты, ед544\34Истребители и штурмовики, ед1511\98Расходы на оборону, млрд $61,7\5,9Доля в госрасходах, %11,4\8,8....
І плюс швидше за все ГШ вказує знищені і пошкодженні разом. Тож кацапня може їх ремонтувати, як раніше масово розконсервовувала з баз зберігання, трошки робить нових і ще навіть корейці трохи свого гівна підкидають.
Відофіксується десь 90% вражень ББМ і танків - наші добивають їх до вигоряння/детонації. Там нема, що ремонтувати.
Але на цензорі Вам розкажуть про "ремонт пошкоджених", про "відновлення із баз зберігання", про корейські поставки (хоча корейських танків чи ББМ ще ніхто не бачив) і т.д. ...
Противник від початку агресії збільшив своє угруповання вп'ятеро. Щомісяця вони збільшують на вісім-дев'ять тисяч, за рік це виходить 120-130 тисяч. 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні - вже 623 тисячі", - розповів Сирський.
12.04.2025 15:04 Відповісти Видалити
Микола Січень #601514
Ворог зазнає рекордних втрат: від початку року вже 140 тисяч "200" і "300" окупантів, - Сирський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3546435
12.04.2025 15:09 Відповісти Видалити
Микола Січень #601514
Щось ціфіри ніяк не сходяться....Дебілам і ШІ не поможе..
12.04.2025 15:14 Відповісти Видалити
!не 7 тисяч всього, а 19000 і лише на території України на початку вторгнення!
А яка її загальна кількість на росії, та скільки її надав кндр?
501!!!! одиниця знищеної техніки (рекорд) та 1530!! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка рекордні значення. Броня теж файно.
БПЛА перевалили за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 938 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.