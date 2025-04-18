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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 938 970 человек (+1530 за сутки), 10 662 танка, 26 530 артсистем, 22 257 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 938 970 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 938970 (+1530) человек,

танков - 10662 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22257 (+40) ед,

артиллерийских систем - 26530 (+88) ед,

РСЗО - 1367 (+1) ед,

средства ПВО - 1136 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33065 (+140),

крылатые ракеты - 3145 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 44954 (+312) ед,

специальная техника - 3858 (+51)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант снимает тела своих приспешников: "Е-моё! Сколько тут тел! Красные повязки - все наши пацаны!". ВИДЕО 18+

Инфографика

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) ликвидация (3538) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+35
Під Оріховим русня пішла у незвично великій штурм, і їх там розмолотили.
Тільки в цьому бої впродовж 2,5 годин вони втратили 29 одиниць техніки, і 140 свинособак.
Слава героям!
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18.04.2025 07:52
+25
Логістика сьогодні якась неймовірна!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.04.2025 07:54
+25
Минув 4076 день москальсько-української війни.
501!!!! одиниця знищеної техніки (рекорд) та 1530!! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка рекордні значення. Броня теж файно.
БПЛА перевалили за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 938 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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18.04.2025 08:39
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Правила форума Совет форумчан
Слава Героям України 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.04.2025 07:52 Ответить
Під Оріховим русня пішла у незвично великій штурм, і їх там розмолотили.
Тільки в цьому бої впродовж 2,5 годин вони втратили 29 одиниць техніки, і 140 свинособак.
Слава героям!
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18.04.2025 07:52 Ответить
Слава Україні !!! Героям Слава !!! ці гасла використовуються українцями з часів УНР (1918-1921 років)!!!
гасло "слава героям" як правило використовувалося червоножпими кацапо-совками, окупантами України, білорусі, країн Кавказу і Центрольної Азії 1918-91 роки, країн Балтії, сходу Європи 1939-91 рр. !!!
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18.04.2025 09:20 Ответить
Логістика сьогодні якась неймовірна!
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.04.2025 07:54 Ответить
зсу слава У МЕНЕ ЗНЯЛИ З КРРИШІ ХЛОПЦІВ коті ремонгтували МЕНІпіслля прил
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18.04.2025 08:01 Ответить
Логістика добовий рекорд
Спецтехніка добовий рекорд
Пів тисячі неземки - вражаюча кількість за добу, найближче 412
Арта майже п'ять тисяч стволів з початку року (4 998) і 111 РСЗВ
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18.04.2025 08:21 Ответить
Пацакі випробують нову тактику - рой мотоциклів
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18.04.2025 08:26 Ответить
Силы сторон на начало 2022 года

Силы сторон по данным https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 СИПРИ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 МИСИ, начало 2022 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-aljazeera.com/news/2022/3/2-1 [1]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-IISS-2022-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022)#cite_note-9 [9]Россия\УкраинаНа действительной службе, чел900 000\209 000Резерв, чел2 000 000\900 000Артиллерия, ед7571\2040Бронетехника, ед30 12\212 303Танки, ед12 420\2596Боевые вертолёты, ед544\34Истребители и штурмовики, ед1511\98Расходы на оборону, млрд $61,7\5,9Доля в госрасходах, %11,4\8,8....
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18.04.2025 08:29 Ответить
На початку війни свинособаки мали 7571артстволів..На сьогодні втрати 26530+88..Може хтось розуміє,крім штабних щурів?
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18.04.2025 08:41 Ответить
Запаси.
І плюс швидше за все ГШ вказує знищені і пошкодженні разом. Тож кацапня може їх ремонтувати, як раніше масово розконсервовувала з баз зберігання, трошки робить нових і ще навіть корейці трохи свого гівна підкидають.
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18.04.2025 09:11 Ответить
На зберіганні знаходилось близько 5000тис...
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18.04.2025 09:19 Ответить
Ця дискусія вже втратила сенс. Якщо орієнтуватись на дані Military Balance за 2022, то в кацапів вже мали закінчитись усі - і ті що були в строю, і на базах тривалого зберігання - всі ББМ, уся арта, а з танків залишитись 2-3 тисячі некондиційних т-62 і т-54/55.
Відофіксується десь 90% вражень ББМ і танків - наші добивають їх до вигоряння/детонації. Там нема, що ремонтувати.
Але на цензорі Вам розкажуть про "ремонт пошкоджених", про "відновлення із баз зберігання", про корейські поставки (хоча корейських танків чи ББМ ще ніхто не бачив) і т.д. ...
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18.04.2025 09:35 Ответить
Мова про артсистеми..
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18.04.2025 09:46 Ответить
значить решта - це ремонт/виготовлення нових/поставки з КНДР(Китаю через КНДР - цього не можна виключати і це швидше так, ніж ні. у Китаю дуже багато того старого совкового хламу лишилось і *********** до нього. а оскільки комуняки зараз переходять на натівський калібр 155, то тоді нафіга їм це совкове все озброєння? так отож. тим, хто має клепку, зовсім неважко здогадатися де та вся китайська зброя і ********** спливуть).
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18.04.2025 09:45 Ответить
А може набагато простіше прибрехати?
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18.04.2025 09:53 Ответить
ні, не простіше. це тоді вселяє зневіру у ЗСУ і ставить їх в один ряд із какашенками. а так робити є дуже підло.
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18.04.2025 10:05 Ответить
"Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов." - Отто фон Бисмарк.
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18.04.2025 11:23 Ответить
то він мав на увазі тих, про яких казав, що їхній підпис на договорах не вартий і ціни того паперу, на якому цей договір надруковано.
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18.04.2025 11:27 Ответить
То ви не згодні,що брешуть після риболовлі і на війні?
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18.04.2025 11:47 Ответить
може ти підеш на фронт і сам там будеш більш скрупульозно рахувати втрати орків?
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18.04.2025 11:51 Ответить
В мене онуки на фронті,а я своє давно відвоював..
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18.04.2025 11:55 Ответить
то стули писок і не писти на ЗСУ і на своїх онуків.
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18.04.2025 12:07 Ответить
Дурепо,мова не про ЗСУ,а про брехню яку не приховаєш..
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18.04.2025 12:21 Ответить
то ти дебіл притрушений. ти з чого взяв, що то точно є брехня? з чого ти взяв, що ті дані по арті, яка була на зберіганні у каців є правдивими? тим даним, які кацапи пишуть у вікіпедії ти віриш, а тим, які подають у зведеннях у нашому Генштабі ти не віриш. якщо вже не віриш нашому зведенню із Генштаба, то так само має і не вірити кацапським даним про запасах їхньої зброї на зберіганні. проте ти і далі продвожуєш накидувати тут свій сморід і накидувати. тобі ж чітко сказали, пистуй на фронт і рахуй тоді сам, якщо ти вже такий скрупульозний і хочеш все вирахувати до одиниці. відовював своє.. та не обов'язково там тобі буде воювати. будеш літати дроном і рахувати втрати орків.. нє, бл.. продовжуєш тут смердіти і смердіти, матєматік куїв.
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18.04.2025 12:34 Ответить
Дурепо,а може ти на передок підеш,чи вже пісок сиплеться?
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18.04.2025 12:46 Ответить
Я Мадяру вірю,той не збреше..
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18.04.2025 12:48 Ответить
Микола Січень #601514

Противник від початку агресії збільшив своє угруповання вп'ятеро. Щомісяця вони збільшують на вісім-дев'ять тисяч, за рік це виходить 120-130 тисяч. 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні - вже 623 тисячі", - розповів Сирський.

12.04.2025 15:04 Відповісти Видалити

Микола Січень #601514

Ворог зазнає рекордних втрат: від початку року вже 140 тисяч "200" і "300" окупантів, - Сирський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3546435

12.04.2025 15:09 Відповісти Видалити

Микола Січень #601514

Щось ціфіри ніяк не сходяться....Дебілам і ШІ не поможе..

12.04.2025 15:14 Відповісти Видалити
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18.04.2025 11:57 Ответить
В нас верховний-верховний брехун,тому я нічому не здивуюсь..
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18.04.2025 11:27 Ответить
Що ти рахуєш? Під артсистемами маються на увазі САУ, причепна артилерія і міномети калібром від 120 мм.
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18.04.2025 11:57 Ответить
На сьогодні верифіковано знищення/пошкодження/затрофей 276 російських САУ Мста-С, у пропорції 204/19/53. На момент початку повномасштабного вторгнення в Україну у Росії було 300 САУ Мста-С у строю і близько 150 на зберіганні".13 февр. 2025 г.
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18.04.2025 12:05 Ответить
Так, усього станом на 2021 рік окупанти мали на зберіганні 416 систем "Нона-С", водночас у 2023 році ця кількість знизилася до 286 - тобто, орієнтовно за два роки окупанти розконсервували 130 цих систем або ж 31,25% від усіх систем, що мали окупанти на зберіганні.20 окт. 2023 г.
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18.04.2025 12:08 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/699381-sau-koksan-z-kndr-v-okupovanomu-krimu-pomitili-eshelon-z-tehnikoyu-vid-kim-chen-ina
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18.04.2025 12:10 Ответить
50 коксанів і 20 рсзв..
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18.04.2025 12:26 Ответить
Молодець, що порахував! ***** ще й інші ешелони!
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18.04.2025 22:01 Ответить
к арте относят также и миномёты, а их у орков как г0вна в общественном туалете + корейская арта
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18.04.2025 09:17 Ответить
А що там закрились виробництва - навпаки, кудись же їхнє мо витрача понад 100 млрд доларів щороку? Та й кндр з іраном допомагають зброєю - там теж клепають не покладаючи рук.
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18.04.2025 09:27 Ответить
5] По имеющимся данным, Россия способна производить около 50 артиллерийских стволов в год, но не может быстро нарастить это производство, поскольку в настоящее время в России есть только два завода, оснащенных специализированными станками, используемыми для производства орудийных стволов.19 февр. 2025 г.
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18.04.2025 11:33 Ответить
Там звідки ви цитуєте написано: На початку повномасштабної війни Росія завела на територію України близько 19 000 одиниць ствольної артилерії,
!не 7 тисяч всього, а 19000 і лише на території України на початку вторгнення!
А яка її загальна кількість на росії, та скільки її надав кндр?
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18.04.2025 11:50 Ответить
близько 17 млрд.баксів на рік -це зарплатня 650000 свинособак,що знаходяться в Україні.При такій війні-100млрд. на дуже великі гроші..
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18.04.2025 11:43 Ответить
Це офіційні дані, Китай теж за офіційними даними говорить про одну суму, а за не офіційними вона на 80% відсотків більша.
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18.04.2025 11:52 Ответить
Бронетехніка 30122\12303..
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18.04.2025 08:45 Ответить
Жигулі це теж як авто рахують, чи тільки вантажівки...мотоцикли для тих хто не в курсі відносяться до бронетанкової техніки, а гусеничне мтлб до автомобільної
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18.04.2025 08:36 Ответить
Це просто свято якесь )
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18.04.2025 08:36 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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18.04.2025 08:39 Ответить
Минув 4076 день москальсько-української війни.
501!!!! одиниця знищеної техніки (рекорд) та 1530!! чумардосів за день.
Арта, логістика та спецтехніка рекордні значення. Броня теж файно.
БПЛА перевалили за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 938 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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18.04.2025 08:39 Ответить
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18.04.2025 08:41 Ответить
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18.04.2025 08:58 Ответить
Невже накабздон щось аналагавнєтноє замутив, що лемінги з усім залізяччям рвонули до пекла????
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18.04.2025 10:19 Ответить
к фаршу привыкли...НО... никогда Украинец не перестанет любоваться на пво, арту и ббм
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19.04.2025 06:53 Ответить
 
 