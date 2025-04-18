Чиновник Минобороны разоблачен на взятке: за $8 тыс. незаконно бронировал мужчин

Чиновник одного из центров Минобороны был разоблачен на взятке.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый организовал схему незаконного бронирования военнообязанных с целью уклонения от мобилизации.

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"Он за деньги устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре центра и других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов военнообязанные получали выписки о назначении на должности и справки о бронировании до конца мобилизации.

В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина имел влияние на должностных лиц ТЦК и СП с целью внесения соответствующих сведений в реестр.

Стоимость "услуг" составляла от 8 до 10 тыс. долларов США. Деньги офицер получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте.

По предварительным данным, его "услугами" воспользовались по меньшей мере 50 человек.

Офицер был задержан во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 8 тыс. долларов США.

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Были проведены обыски по местам жительства подозреваемого, должностных лиц ТЦК и СП и "клиентов", изъяты документы о бронировании, переписка и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке, в том числе среди должностных лиц ТЦК и СП.

Мужчине сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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