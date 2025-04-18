Попали по базе РФ в Никольском возле Мариуполя: по меньшей мере 10 раненых, - Анрющенко
Во временно оккупированном поселке Никольское, расположенном вблизи Мариуполя, в ночь на 18 апреля была поражена российская военная база.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным движения сопротивления, удар нанесли около 2:00 ночи. Поражено место базирования оккупационных войск в юго-восточной части поселка. По словам Андрющенко, по меньшей мере десять российских военных получили ранения, также повреждены три единицы автотехники.
Информация о погибших пока уточняется. Источники не сообщают, идет ли речь об умышленной атаке или это следствие ошибки российской ПВО. "Но результат замечательный", - отметил Андрющенко.
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це ж, отой радник міського голови маріуполя?
ого, вже керівник центру вивчення окупації, за наші гроші!
в такому коротенькому тексті, п'ять раз написано, андрюшенко.