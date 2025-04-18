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Попали по базе РФ в Никольском возле Мариуполя: по меньшей мере 10 раненых, - Анрющенко

Во временно оккупированном поселке Никольское, расположенном вблизи Мариуполя, в ночь на 18 апреля была поражена российская военная база.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

В Никольском возле Мариуполя попали по базе РФ

По предварительным данным движения сопротивления, удар нанесли около 2:00 ночи. Поражено место базирования оккупационных войск в юго-восточной части поселка. По словам Андрющенко, по меньшей мере десять российских военных получили ранения, также повреждены три единицы автотехники.

Информация о погибших пока уточняется. Источники не сообщают, идет ли речь об умышленной атаке или это следствие ошибки российской ПВО. "Но результат замечательный", - отметил Андрющенко.

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Автор: 

армия РФ (19224) военная база (217) Донецкая область (9648) Мариупольский район (27) Никольское (1)


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дуже хороша новина
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18.04.2025 11:09 Ответить
черговий помийний рот, зелений дегенерат, андрюшенко.
це ж, отой радник міського голови маріуполя?
ого, вже керівник центру вивчення окупації, за наші гроші!
в такому коротенькому тексті, п'ять раз написано, андрюшенко.
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18.04.2025 11:19 Ответить
 
 