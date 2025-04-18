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Новости мобилизации
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Около 8% госслужащих мобилизованы, - Немчинов

Мобилизация госслужащих. В Кабмине назвали цифры

В данное время в Украине мобилизованы на военную службу 8% государственных служащих.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Относительно мобилизации. Национальное агентство государственной службы ведет такую статистику. У нас сейчас... мобилизовано около 8% мужчин... В даннове время в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих", - рассказал он.

Министр отметил, что среди мобилизованных госслужащих есть потери.

"Мы более 120 наших коллег потеряли", - добавил он.

Информации о мобилизованных в органах местного самоуправления министр не имеет.

Также читайте: Служить в ВСУ должны и женщины, и мужчины. Украине следует изучить опыт Израиля, - Палиса

Автор: 

госслужащие (340) мобилизация (2762) Немчинов Олег (171) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+14
А поліціянтів скільки відсотків мобілізовано?
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18.04.2025 12:36
+14
не для цього мама квіточку ростила
вони потрібні не на фронті а для придушення майбутнього майдану
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18.04.2025 12:43
+10
Бідні, не створені для війни держслужбовці разом із поліціянтами, суддями, прокурорами і так далі. Як жеж вони тепер то? Інша справа комбайнер Павло, чи ІТ-шник Вася, тих мобілізують зразу як тільки дотягнуться, але вони на відміну від попередніх категорій 100% народжені для війни супер бійці.
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18.04.2025 12:48
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8% це дужеееее мало !
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18.04.2025 12:35 Ответить
Там і відсотка немає.
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18.04.2025 12:37 Ответить
А поліціянтів скільки відсотків мобілізовано?
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18.04.2025 12:36 Ответить
не для цього мама квіточку ростила
вони потрібні не на фронті а для придушення майбутнього майдану
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18.04.2025 12:43 Ответить
впевнений що це саме ті хто пішов добровольцем в перші дні навали, а інші вже вицарапали собі бронь...
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18.04.2025 12:39 Ответить
Кур'єр на в держустанові - це держслужбовець, і директор департаменту - теж дерслужбовець. Нюанс.
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18.04.2025 12:42 Ответить
Бідні, не створені для війни держслужбовці разом із поліціянтами, суддями, прокурорами і так далі. Як жеж вони тепер то? Інша справа комбайнер Павло, чи ІТ-шник Вася, тих мобілізують зразу як тільки дотягнуться, але вони на відміну від попередніх категорій 100% народжені для війни супер бійці.
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18.04.2025 12:48 Ответить
А должно быть 88% и это как минимум.
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18.04.2025 12:50 Ответить
Може 0,0000008%?
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18.04.2025 12:55 Ответить
"Як повідомлялося, станом на вересень минулого року в Україні налічувалося 198 638 посад державної служби за штатним розписом."

"проходять службу декілька тисяч держслужбовців"
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18.04.2025 13:04 Ответить
Та що ви розумієте в відсотках? Міністру видніше!
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18.04.2025 13:26 Ответить
Що ще можна чекати від людини яка закінчила географічний факультет а потім керувала спілкою легкої атлетики....
У нас всі чиновники.... Та ну їх всіх на юх.
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18.04.2025 14:32 Ответить
Мобілізувати треба не дер.службовців,а скотобазу у вигляді 95го кварталу,синків бувших ментів,прокурорів,судей.А не назначати їх "крутими волонерами".Бо скотобаза вже звикла до безнаказаності.Тікає в ЄС, но не в нейтралні Грецію та інші країни,а неофашистські угорщину та словакію.Та і Австрія ни чим не відрізняється від них,мабуть досі дрочать на шекльгрубера(гітлера).А гроші кацапських алігархів допомогають.
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18.04.2025 13:12 Ответить
Потужно і незламно...
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18.04.2025 13:24 Ответить
В нас армії біля мільйону. Це без ментів та інших силових структур.
Декілька тисяч держслужбовців - то похибка.
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18.04.2025 13:39 Ответить
Патужна. Это те которые пошли самостоятельно или которых отмазать не смогли? Напоминает сказки клименка про самую доблестную му полицию где аж 5 процентов или сколько там служит
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18.04.2025 14:51 Ответить
 
 