Около 8% госслужащих мобилизованы, - Немчинов

В данное время в Украине мобилизованы на военную службу 8% государственных служащих.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

"Относительно мобилизации. Национальное агентство государственной службы ведет такую статистику. У нас сейчас... мобилизовано около 8% мужчин... В даннове время в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих", - рассказал он.

Министр отметил, что среди мобилизованных госслужащих есть потери.

"Мы более 120 наших коллег потеряли", - добавил он.

Информации о мобилизованных в органах местного самоуправления министр не имеет.

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