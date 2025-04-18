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Около 8% госслужащих мобилизованы, - Немчинов
В данное время в Украине мобилизованы на военную службу 8% государственных служащих.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов.
"Относительно мобилизации. Национальное агентство государственной службы ведет такую статистику. У нас сейчас... мобилизовано около 8% мужчин... В даннове время в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих", - рассказал он.
Министр отметил, что среди мобилизованных госслужащих есть потери.
"Мы более 120 наших коллег потеряли", - добавил он.
Информации о мобилизованных в органах местного самоуправления министр не имеет.
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вони потрібні не на фронті а для придушення майбутнього майдану
"проходять службу декілька тисяч держслужбовців"
У нас всі чиновники.... Та ну їх всіх на юх.
Декілька тисяч держслужбовців - то похибка.
муполицию где аж 5 процентов или сколько там служит