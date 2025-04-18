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Новости Продолжение военного положения и мобилизации
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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 6 августа

Зеленский продлил военное положение до 6 августа

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Так, президент подписал проект закона о продлении военного положения №13172, а также о продлении срока всеобщей мобилизации №13173.

Накануне Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Также читайте: Арахамия назвал "космонавтами" нардепов, которые не будут голосовать за продление военного положения: Слов нет. Только буквы с конца алфавита

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) мобилизация (2762) военное положение (512)


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Топ комментарии
+15
А далі що? Ні ВПК, ні регулярних поставок важкою зброї, ми повністю залежимо від партнерів, але і у них запасів все менше і менше. Що дасть воєнний стан без зброї? Тільки продовження влади сонцесяйного?
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18.04.2025 12:52
+13
Так продовжуйте, чого так скромно. Підказати? Давайте допоможу:
1. Не просрав 25% території
2. сидів на кріслі 7 років, як сонцесяйни
3. Не довів корупцію до апогею
4. Не відловлював людей як скот на вулиці

Що ж ви так скромно далі не пишете?)
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18.04.2025 13:04
+11
Уряд національної єдності на чолі з Порошенком.
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18.04.2025 12:54
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На жаль може... Доведено мудрим нарідом.
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18.04.2025 12:53 Ответить
ні. аналізи зеленського в пальчевського бачив
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18.04.2025 13:01 Ответить
з ними ********** водиться. вчиться прославляти обдовбиша зеленого. курси **************** проходить.
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18.04.2025 13:07 Ответить
А куди ж так спішимо? Чи намагаємось довести Трампу, що його "мирні зусилля" до самої с*аки?
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18.04.2025 12:51 Ответить
А далі що? Ні ВПК, ні регулярних поставок важкою зброї, ми повністю залежимо від партнерів, але і у них запасів все менше і менше. Що дасть воєнний стан без зброї? Тільки продовження влади сонцесяйного?
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18.04.2025 12:52 Ответить
Що пропонуєте?
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18.04.2025 12:53 Ответить
Уряд національної єдності на чолі з Порошенком.
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18.04.2025 12:54 Ответить
Так продовжуйте, чого так скромно. Підказати? Давайте допоможу:
1. Не просрав 25% території
2. сидів на кріслі 7 років, як сонцесяйни
3. Не довів корупцію до апогею
4. Не відловлював людей як скот на вулиці

Що ж ви так скромно далі не пишете?)
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18.04.2025 13:04 Ответить
Дитино, навчись хоч стрілки якісно переводити, а то якось так кострубато виходить)
До речі, дорослі люди зазвичай вміють тримати фокус розмови, а не ховатися за гаслами, коли аргументів бракує. Спробуй і ти - раптом вийде.
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18.04.2025 13:09 Ответить
А нічого, що сам сонцесяйний і його ефективні манагери у народа на зарплаті, і вони повинні відповідати на ці питання? Дайте мені посаду, брогь, охорону - тоді і питайте з мене
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18.04.2025 12:55 Ответить
Ну то коли все це отримаєте, тоді й озвучуйте оті свої питання, не раніше.
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18.04.2025 12:57 Ответить
Ото Деніска ти дописався... Ото дожили... Вже громадяни, на твою думку, не мають право задавати питання владі, та критикувати її. Браво!
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18.04.2025 13:00 Ответить
Ви референт-секретар користувача Serhii #597124?
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18.04.2025 13:04 Ответить
Коли по факту нічого сказати, а стрілки переводити не навчився)) Якось кострубато виходить, треба ще повчитись))
А, і ще одне: напевно у вашій фантазії ніхто так і немає права на протилежну від вашої думку?)
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18.04.2025 13:08 Ответить
Дитячий садок "Козюльки"...
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18.04.2025 13:10 Ответить
Адресат вийшов на зв'язок, ваші послуги більше не потрібні.
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18.04.2025 13:10 Ответить
Все не вийшов із ролі клоуна!? Як і Блазень з ролі президента. Ходи здоровий, хай щастить.
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18.04.2025 13:18 Ответить
Ну то нехай задають. А на форумі ******* - то до сраки.
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18.04.2025 16:24 Ответить
А нічого, що їхня зарплата йде з моїх, в тому числі податків? Та і в конституції написано, хто є джеролом влади. Я так розумію, ви прихильних тоталітарних устроїв кацапії, кореї, де на кожне слово проти влади - карна стаття?) От у вас напевно є якась робота, чи може роботодавець вас питати про результат і критикувати? Чи йому таке не дозволено?
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18.04.2025 13:03 Ответить
Питання було щодо вашої альтернативи продовженню ВС.
Ви ж почали вимагати попередньо забезпечити вам спецстатус, а потім вже, після виконання вимог - так і бути, снізойдьотє дати відповідь.
Що свідчить про те, що
- або відповіді у вас немає, або (що імовірніше)
- ця відповідь для нас згубна, і тому викличе негативну реакцію читачів, що нівелює все написане вище.
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18.04.2025 13:09 Ответить
Отправили агента кацапни главой Сумской ОВА. Все резко метнутся мобилизироваться после такого пи₴деца...В принципе одного из многих.
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18.04.2025 13:07 Ответить
Жиродепутатів зеко-манди могілізуй
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18.04.2025 12:57 Ответить
Собі п'яту повістку підписав?
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18.04.2025 13:04 Ответить
ЙШов 2030 рік, а він все підписує...
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18.04.2025 16:56 Ответить
 
 