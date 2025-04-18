Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 6 августа
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.
Так, президент подписал проект закона о продлении военного положения №13172, а также о продлении срока всеобщей мобилизации №13173.
Накануне Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.
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+15 Serhii #597124
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+11 віктор федорович #394174
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1. Не просрав 25% території
2. сидів на кріслі 7 років, як сонцесяйни
3. Не довів корупцію до апогею
4. Не відловлював людей як скот на вулиці
Що ж ви так скромно далі не пишете?)
До речі, дорослі люди зазвичай вміють тримати фокус розмови, а не ховатися за гаслами, коли аргументів бракує. Спробуй і ти - раптом вийде.
А, і ще одне: напевно у вашій фантазії ніхто так і немає права на протилежну від вашої думку?)
Ви ж почали вимагати попередньо забезпечити вам спецстатус, а потім вже, після виконання вимог - так і бути, снізойдьотє дати відповідь.
Що свідчить про те, що
- або відповіді у вас немає, або (що імовірніше)
- ця відповідь для нас згубна, і тому викличе негативну реакцію читачів, що нівелює все написане вище.