Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 6 августа

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента.

Так, президент подписал проект закона о продлении военного положения №13172, а также о продлении срока всеобщей мобилизации №13173.

Накануне Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

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