Россияне пытались дважды за неделю прорвать оборону на южном направлении, - Силы обороны юга
На южном направлении российские захватчики, применив новую тактику с привлечением целых батальонов, пытались прорвать украинскую оборону. Однако безрезультатно - ни одной позиции оккупантам отбить не удалось.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Сегодня противник на южном направлении собрал определенное количество сил и средств для того, чтобы проводить штурмовые действия и в основном малыми штурмовыми группами пехоты. Уже дважды он проводил штурмовые действия в составе подразделений, то есть он изменил свою тактику. И это подразделения были примерно до механизированного мотострелкового батальона. Противник привлекал и боевую технику, и бронированную технику, и танки. Однако, проведя этот штурм, который длился более 2,5 часов, противник успеха не достиг, только понес потери. И первый раз, который состоялся в воскресенье (13 апреля - ред.), и второй - позавчера, успехов никаких, потому что ни одной позиции противник у Сил обороны не смог", - рассказал он.
За минувшие сутки вражеские потери на юге составляют:
- 95 оккупантов;
- 18 артиллерийских систем;
- 27 единиц автомобильной и бронированной техники;
- 1 танк;
- 14 БпЛА (2 Supercam, 10 Орлан, 3 Zala, 1 Сарыч-2, 1 Мерлин);
- 4 станции РЭБ;
- 4 лодки, 6 мотоциклов и 2 квадроцикла;
- камера видеонаблюдения;
- 2 антенны управления БпЛА, 3 антенны связи и 5 антенн Starlink;
- 2 генератора.
Также разрушено 52 укрытия и блиндажа, блокпост и огневая позиция.
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