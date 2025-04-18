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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина демонстрирует самый быстрый темп на пути в ЕС среди всех стран-кандидатов, - Шмыгаль

Работы по возведению фортификаций на Харьковщине завершены на 99,9%

Украина сейчас демонстрирует самый быстрый темп евроинтеграции среди всех стран, которые когда-либо стремились вступить в Европейский Союз.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он ответил на вопрос депутата относительно объединения должностей вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.

"В направлении европейской и евроатлантической интеграции есть большой пласт юридической работы. Это решение (об объединении должностей - ред.) на 100% себя оправдывает. Мы движемся при поддержке парламентом всех необходимых законопроектов, дальше мы правительством внедряем все необходимые нормативные акты; ведется огромная юридическая работа с Европейской комиссией", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что решение о совмещении должностей является оправданным и соответствует действующему законодательству. По словам премьера, это также является политическим сигналом приоритетности евроинтеграционного курса для Украины.

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Автор: 

членство в ЕС (1014) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+20
Якби ж це сказав якийсь з лідерів ЄС, а не топ-корупціонер з України.
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18.04.2025 13:23
+18
Ага, особливо в питаннях дотримання прав людини, верховенства права, і справедливого правосуддя 🤡
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18.04.2025 13:24
+17
І пенсія 70Є, цьому найліпше підтвердження.
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18.04.2025 13:22
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Правила форума Совет форумчан
це було при Порошенкові
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18.04.2025 13:21 Ответить
І пенсія 70Є, цьому найліпше підтвердження.
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18.04.2025 13:22 Ответить
70 ? та ви алігарх
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18.04.2025 13:46 Ответить
Мінімалку 2360 отримує більшість з них.
Берем євро по курсу,що на цн-46.60 і виходить не 70,а 51 євро.
Дайош КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ з мінімалкою в 50 євро...
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18.04.2025 14:40 Ответить
Орбан сказав - тільки через мій труп Україна попаде в ЄС
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18.04.2025 13:23 Ответить
Так не його,а...далі то,що кожен знає...
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18.04.2025 14:41 Ответить
та i його також
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18.04.2025 15:07 Ответить
Якби ж це сказав якийсь з лідерів ЄС, а не топ-корупціонер з України.
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18.04.2025 13:23 Ответить
Ага, особливо в питаннях дотримання прав людини, верховенства права, і справедливого правосуддя 🤡
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18.04.2025 13:24 Ответить
а ти яким боком до Євросоюзу? ти навіть там не живеш
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18.04.2025 13:26 Ответить
Україна демонструє найшвидший темп на шляху до ЄС серед усіх країн-кандидатів, - Шмигаль.

Ось тільки будемо ми в ЄС ніколи.
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18.04.2025 13:27 Ответить
при Порошенку був безвіз. а при вас зелень кацапська-без виїзд. ось всі ваші досягнення
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18.04.2025 13:27 Ответить
свій кндр...
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18.04.2025 14:32 Ответить
Себто, до запровадження ПДВ на харчі як у ЄС можна днями рахувати? Там він становить 0,0%...
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18.04.2025 13:27 Ответить
ПДВ на харчi нульовий тiльки в Польщi. На деякi продукти харчування - ще в Iрландiї, але далеко не на всi.
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18.04.2025 15:12 Ответить
"У напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції є великий пласт юридичної роботи. Якщо в Україні затримаються при владі "зелені плвстуни".то вони цей великий юридичний пласт не осилять ніколи.
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18.04.2025 13:28 Ответить
Так как ****** в Украини , е ЕС точно так НЕ умеют.
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18.04.2025 13:32 Ответить
та ви вже всі давно всі в ЄС по три-чотири паспорти на рило
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18.04.2025 13:42 Ответить
Читаю, вау, а хто ж так нас хвалить, дивлюсь, а шмигаль, а тоді все зрозуміло, сам себе не похвалиш, то ходиш весь день як обшмарканий.
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18.04.2025 14:26 Ответить
На тлі політичних репресій,військових-воно то очевидно.
А санкцій з боку США, із-за надзвичайних своїх корупційних діянь,зешобла не захотіла,тим більше,проект вже готовий в міністерстві фінансів США?
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18.04.2025 14:31 Ответить
Що воно меле? Вчорашнє кривосуддя по Порошенку говорить протилежне
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18.04.2025 14:36 Ответить
Особенно по коррупции в судах и правоохранительной системе
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18.04.2025 14:47 Ответить
Ідіот. Всі хто дійсно хотів давно вже в ЄС.
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18.04.2025 15:30 Ответить
Україна демонструє найшвидший темп на шляху до ЄС

Це біг на місці, хлопче.
Але лікарі кваліфікують його як оздоровчий!
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18.04.2025 15:53 Ответить
Насниться ж таке...

А що там з громадянськими правами, судочинством, свободою слова та узурпацією влади Зеленським?

Чи ці дебіли на повному серйозі вважають, що у ЄС не помічають, як ЗЄ зруйнував демократію в Україні і будує Білорусь-2?
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18.04.2025 16:42 Ответить
Перші по брехні, другі по вигадкам.
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18.04.2025 16:53 Ответить
от тіко про те, що у зворотньому напрямку, це лисе не на сказало
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18.04.2025 17:24 Ответить
Бреше!
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18.04.2025 19:12 Ответить
 
 