Украина демонстрирует самый быстрый темп на пути в ЕС среди всех стран-кандидатов, - Шмыгаль
Украина сейчас демонстрирует самый быстрый темп евроинтеграции среди всех стран, которые когда-либо стремились вступить в Европейский Союз.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он ответил на вопрос депутата относительно объединения должностей вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.
"В направлении европейской и евроатлантической интеграции есть большой пласт юридической работы. Это решение (об объединении должностей - ред.) на 100% себя оправдывает. Мы движемся при поддержке парламентом всех необходимых законопроектов, дальше мы правительством внедряем все необходимые нормативные акты; ведется огромная юридическая работа с Европейской комиссией", - заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что решение о совмещении должностей является оправданным и соответствует действующему законодательству. По словам премьера, это также является политическим сигналом приоритетности евроинтеграционного курса для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Берем євро по курсу,що на цн-46.60 і виходить не 70,а 51 євро.
Дайош КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ з мінімалкою в 50 євро...
Ось тільки будемо ми в ЄС ніколи.
А санкцій з боку США, із-за надзвичайних своїх корупційних діянь,зешобла не захотіла,тим більше,проект вже готовий в міністерстві фінансів США?
Це біг на місці, хлопче.
Але лікарі кваліфікують його як оздоровчий!
А що там з громадянськими правами, судочинством, свободою слова та узурпацією влади Зеленським?
Чи ці дебіли на повному серйозі вважають, що у ЄС не помічають, як ЗЄ зруйнував демократію в Україні і будує Білорусь-2?