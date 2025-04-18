Украина демонстрирует самый быстрый темп на пути в ЕС среди всех стран-кандидатов, - Шмыгаль

Украина сейчас демонстрирует самый быстрый темп евроинтеграции среди всех стран, которые когда-либо стремились вступить в Европейский Союз.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он ответил на вопрос депутата относительно объединения должностей вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.

"В направлении европейской и евроатлантической интеграции есть большой пласт юридической работы. Это решение (об объединении должностей - ред.) на 100% себя оправдывает. Мы движемся при поддержке парламентом всех необходимых законопроектов, дальше мы правительством внедряем все необходимые нормативные акты; ведется огромная юридическая работа с Европейской комиссией", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что решение о совмещении должностей является оправданным и соответствует действующему законодательству. По словам премьера, это также является политическим сигналом приоритетности евроинтеграционного курса для Украины.

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