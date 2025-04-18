ФСБ РФ в оккупированном Симферополе задержала женщину за призывы "искоренить русский язык и убивать россиян"
Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали 39-летнюю жительницу Симферополя по обвинению в призывах к "искоренению русского языка".
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю, передает Цензор.НЕТ.
Так, оккупационная ФСБ в Симферополе задержала женщину по обвинению в "призывах искоренить русский язык и убивать россиян".
"Обвиняемая - 39-летняя жительница Симферополя, которая негативно настроена по отношению к россиянам, решила выразить свою позицию публично в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера. Женщина призвала искоренить русский язык вместе с российской нацией", - цитирует ФСБ российские СМИ.
В отношении женщины возбудили уголовное производство по статье 280 (публичные призывы к экстремизму) УК РФ.
Имя и фамилия женщины не называется, а ее публичные комментарии отсутствуют. Если российский суд признает ее виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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Краще б за вильотами авіації слідкувала, або за пересуваннями ОТРК. Чи іншу інформацію збирала та передавала. Більше б користі було.