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Новости Оккупация Крыма
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ФСБ РФ в оккупированном Симферополе задержала женщину за призывы "искоренить русский язык и убивать россиян"

В Симферополе ФСБ России задержала женщину за призывы убивать россиян

Во временно оккупированном Крыму российские силовики задержали 39-летнюю жительницу Симферополя по обвинению в призывах к "искоренению русского языка".

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ по Крыму и Севастополю, передает Цензор.НЕТ.

Так, оккупационная ФСБ в Симферополе задержала женщину по обвинению в "призывах искоренить русский язык и убивать россиян".

"Обвиняемая - 39-летняя жительница Симферополя, которая негативно настроена по отношению к россиянам, решила выразить свою позицию публично в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера. Женщина призвала искоренить русский язык вместе с российской нацией", - цитирует ФСБ российские СМИ.

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В отношении женщины возбудили уголовное производство по статье 280 (публичные призывы к экстремизму) УК РФ.

Имя и фамилия женщины не называется, а ее публичные комментарии отсутствуют. Если российский суд признает ее виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Симферополе ФСБ России задержала женщину за призывы убивать россиян

Автор: 

Симферополь (658) ФСБ (1936) русский язык (572) Симферопольский район (1)


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Топ комментарии
+15
Гарна жінка,справжня Українка
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18.04.2025 15:59
+8
Її б і на цензорі забанили - я в цьому постійно переконуюся.
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18.04.2025 16:01
+5
Яскраво, але безглуздо.
Краще б за вильотами авіації слідкувала, або за пересуваннями ОТРК. Чи іншу інформацію збирала та передавала. Більше б користі було.
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18.04.2025 16:13
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Гарна жінка,справжня Українка
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18.04.2025 15:59 Ответить
Для цього треба до неї доступ мати. Температура в крису нікого не цікавить.
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18.04.2025 16:40 Ответить
То яку *цінну інформацію* може передати пересічна людина з крису?
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18.04.2025 19:21 Ответить
Її б і на цензорі забанили - я в цьому постійно переконуюся.
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18.04.2025 16:01 Ответить
Яскраво, але безглуздо.
Краще б за вильотами авіації слідкувала, або за пересуваннями ОТРК. Чи іншу інформацію збирала та передавала. Більше б користі було.
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18.04.2025 16:13 Ответить
Что то здесь тухлое. Инфы реальной то нет. Кацапам верить не стоило никогда. Возможно для отчёта за проделанную работу, совок. Для местных лохов.
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18.04.2025 16:44 Ответить
мені теж схоже на провокацію, щоб місцевих "нових кримскіх" полякати
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18.04.2025 18:10 Ответить
 
 