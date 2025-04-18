На фронте произошло 65 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений на фронте составляет 65.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Проходы, Прогресс, Студенок, Сосновка, Заруцкое, Поповка, Шалигино, Васильевское Сумской области, также авиация противника нанесла удары по районам неселенных пунктов Угроиды, Турья, Краснополье, Петрушевка, Малая Рыбица Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили одну атаку вблизи Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 10 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Надия, Ямполовка, Торское. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении враг дважды пытался продвигаться вперед в районе Часова Яра и западнее Андреевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбили один из самых массированных штурмов россиян на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов, - Нацгвардия

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы. Четыре атаки продолжаются, девять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Андреевка и в направлениях Александрополя, Миролюбовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 22 атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Свободного Поля и в направлении Отрадного, продолжается одно боестолкновение. Авиационным ударам подверглись Зеленое Поле, Мирное и Новополье.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке. На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла авиаудар по Николаевке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Щербаков. Под авиаударами оказались Новоданиловка, Магдалиновка и Степногорск.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не произошло.

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Операция ВСУ на Курщине

В Курской области РФ украинские воины за сегодня отбили шесть вражеских атак, еще одно боестолкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла 12 ударов, сбросив при этом 20 КАБ. Кроме того, враг совершил 134 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.