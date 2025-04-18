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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Силы обороны отбили один из самых массированных штурмов россиян на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов, - Нацгвардия

На Покровском направлении ликвидированы российские оккупанты

За прошедшие сутки, 17 апреля, на Покровском направлении украинские защитники отбили один из самых массированных штурмов россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов. За час противник в среднем терял:

  • до 40 человек пехоты;
  • около 13 мотоциклов;
  • по 3 ББМ.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.

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Автор: 

боевые действия (4049) Национальная гвардия (2117) война в Украине (3840)


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Топ комментарии
+11
Хлопцям велика дяка і Слава !
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18.04.2025 11:05
+4
Хронікі безумного Макса.
На ішаках, на мотоциклах...
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18.04.2025 11:06
+3
Не скигли. Давай сюди разом пройдемо БЗВП потім побалакаємо.
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18.04.2025 12:10
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Хлопцям велика дяка і Слава !
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18.04.2025 11:05 Ответить
Хронікі безумного Макса.
На ішаках, на мотоциклах...
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18.04.2025 11:06 Ответить
Роман Донік-1. Поки ворог проводить навчання за 10 денним курсом підготовки штурмовиків на мотоциклах, де відпрацьовується пересування в складі груп з 3-5 піхотинців, та колони, або так званого рою (30-50 мотоциклістів) з шириною фронту до 600 метрів та глибиною до 1500 метрів,наші поважні пани полковники та генерали, примушують на БЗВП скорочувати дистанції стрільби до 50-75 метрів, категорично проти початкового навчання стільбі на 100 метрів одиночними малими серіями на купність, і виступають категорично проти приведення зброї рекрутів до нормального бою (пристрілки),
і навчання цьому рекрутів.
В цей час «піDари» - «Кінцевою ціллю навчання є штурмові групи готові до глибокого прориву, з можливістю закріпитись на позиціях до 3-4 днів, в очікуванні підкріплення.
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18.04.2025 11:17 Ответить
Брехня
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18.04.2025 11:51 Ответить
Керівник 151 нц бреше?Тобі розові окуляри не тиснуть?
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18.04.2025 11:58 Ответить
Не скигли. Давай сюди разом пройдемо БЗВП потім побалакаємо.
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18.04.2025 12:10 Ответить
Пройшов.Вчили качечкою стріляти.І Донік не "скиглить" а бориться з системою
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18.04.2025 12:25 Ответить
В мене інша підготовка і значно більший калібр. МТ16П.
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18.04.2025 19:31 Ответить
Подяка захистникам і захистницям бережіть себе дітки божої підтримки ви Герої низький уклін вашім батькам за виховання справжніх Козаків .Дітки бийте тих чортів і гадів в смерть бийте без жалю
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18.04.2025 16:44 Ответить
 
 