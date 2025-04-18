Силы обороны отбили один из самых массированных штурмов россиян на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов, - Нацгвардия
За прошедшие сутки, 17 апреля, на Покровском направлении украинские защитники отбили один из самых массированных штурмов россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.
"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов. За час противник в среднем терял:
- до 40 человек пехоты;
- около 13 мотоциклов;
- по 3 ББМ.
Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.
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На ішаках, на мотоциклах...
і навчання цьому рекрутів.
В цей час «піDари» - «Кінцевою ціллю навчання є штурмові групи готові до глибокого прориву, з можливістю закріпитись на позиціях до 3-4 днів, в очікуванні підкріплення.