Силы обороны отбили один из самых массированных штурмов россиян на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов, - Нацгвардия

За прошедшие сутки, 17 апреля, на Покровском направлении украинские защитники отбили один из самых массированных штурмов россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов. За час противник в среднем терял:

до 40 человек пехоты;

около 13 мотоциклов;

по 3 ББМ.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка.

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